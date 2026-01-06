Sony и Honda с нов проект за SUV

Sony Honda Mobility официално привлече вниманието с първото си голямо представяне за 2026 година, като разкри прототипа на SUV Afeela на изложението CES в Лас Вегас. Този модел представлява значително разширение за съвместното предприятие, като по-голям и по-гъвкав брат на седана Afeela 1, чиято доставка до клиентите е планирана за по-късно през тази година. Въпреки че е обозначен като „SUV“, силуетът на прототипа не се вписва в традиционната категоризация, като се доближава до естетиката на „високопроходим седан“, която напомня духа на концепцията Mercedes-Maybach Ultimate Luxury от 2018 година, но с много по-опростено изпълнение. Това е ясен сигнал, че марката е ангажирана с премиум сектора на електромобилите, дори и по-широкият пазар да е изправен пред период на забавяне на търсенето в САЩ.

Дизайнерската философия е продължение на чистия, минималистичен подход, който се превърна в запазена марка на бранда. С избора на гладки, непрекъснати повърхности и пълното премахване на видимите дръжки на вратите, SUV-ът Afeela прилича по-малко на традиционно моторно превозно средство и повече на високопроизводителна потребителска технология. Голяма част от този визуален ДНК може да бъде проследен до концепцията Vision-S 02, представена за първи път през 2022 година, въпреки че прототипът от 2026 година изглежда по-готов за производство. На пазар, където много луксозни конкуренти добавят агресивни линии и сложни аеродинамични елементи, стратегията „по-малко е повече“ на Afeela предлага изтънчена, приятна за окото алтернатива, фокусирана върху технологиите.

Макар че окончателните технически спецификации за производствения модел остават в тайна, се очаква автомобилът да се позиционира на солидна платформа. Пътят към пълното пускане на пазара остава дълъг, като SUV-то не се очаква да достигне шоурумите преди 2028 година. Sony Honda Mobility възприема поетапна глобална стратегия, като се фокусира първо върху пускането на седана на японския пазар през първата половина на 2027 година. Това преднамерено темпо позволява на марката да усъвършенства своята цифрова екосистема и пакети за автономно шофиране, преди да се впусне в силно конкурентния пазар на SUV автомобили.