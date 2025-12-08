VW предлага бонус от 30 хил. евро за служители, които напускат завода в Дрезден

Volkswagen се готви за радикална промяна в своята архитектурно известна „Прозрачна фабрика“ в Дрезден, която ще преустанови производството на изцяло електрическия ID.3 по-късно този месец. Това решение ще остави завода с прозорци от пода до тавана без сглобяваща линия за първи път от откриването му, което ще сложи край на ролята му като производствена база за ID.3, e-Golf и Phaeton.

Въпреки спирането на производството, VW предприема мерки за смекчаване на въздействието върху работната си сила, като се ангажира да запази 155 служители – увеличение спрямо първоначалната прогноза от 135 позиции – от настоящия персонал от 250 души. За тези, чиито производствени роли приключват, VW предлага значителен стимул за преместване, бонус от 30 000 евро за служители, които са готови да се преместят в главния офис във Волфсбург, разположен на около 300 километра. Според информациите обаче, тази оферта е била посрещната с явно недоволство от страна на работниците, което подчертава сложността на такива кадрови промени. Работниците, които остават в Дрезден, имат предимството на гарантирана сигурност на работното място до 2030 година и ще бъдат включени в колективния трудов договор на VW от началото на 2026 година, което обещава по-добри заплати и условия на заетост.

Бъдещето на емблематичната сграда е свързано с високотехнологичните изследвания. Съоръжението ще бъде превърнато в нов иновационен кампус, създаден чрез стратегическо партньорство с Техническия университет в Дрезден (TU Dresden). Според управляващия директор на VW Saxony Томас Едиг, тази трансформация има за цел да превърне обекта в „Станфорд на Изтока“. Кампусът ще се фокусира върху авангардни области, които са от съществено значение за бъдещето на индустрията, включително изкуствен интелект, микроелектроника, проектиране на чипове, роботика и технологии за кръгова икономика. TU Dresden ще наеме почти половината от огромната стъклена структура, а VW ще предостави подкрепа чрез договори за научни изследвания, затвърждавайки превръщането на фабриката от демонстрационен център за сглобяване в център за цифрови иновации.