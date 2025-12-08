Новини
VW предлага бонус от 30 хил. евро за служители, които напускат завода в Дрезден

8 Декември, 2025 10:32 940 22

Условието е, те да се преместят във фабриката в Волфсбург

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen се готви за радикална промяна в своята архитектурно известна „Прозрачна фабрика“ в Дрезден, която ще преустанови производството на изцяло електрическия ID.3 по-късно този месец. Това решение ще остави завода с прозорци от пода до тавана без сглобяваща линия за първи път от откриването му, което ще сложи край на ролята му като производствена база за ID.3, e-Golf и Phaeton.

Въпреки спирането на производството, VW предприема мерки за смекчаване на въздействието върху работната си сила, като се ангажира да запази 155 служители – увеличение спрямо първоначалната прогноза от 135 позиции – от настоящия персонал от 250 души. За тези, чиито производствени роли приключват, VW предлага значителен стимул за преместване, бонус от 30 000 евро за служители, които са готови да се преместят в главния офис във Волфсбург, разположен на около 300 километра. Според информациите обаче, тази оферта е била посрещната с явно недоволство от страна на работниците, което подчертава сложността на такива кадрови промени. Работниците, които остават в Дрезден, имат предимството на гарантирана сигурност на работното място до 2030 година и ще бъдат включени в колективния трудов договор на VW от началото на 2026 година, което обещава по-добри заплати и условия на заетост.

Бъдещето на емблематичната сграда е свързано с високотехнологичните изследвания. Съоръжението ще бъде превърнато в нов иновационен кампус, създаден чрез стратегическо партньорство с Техническия университет в Дрезден (TU Dresden). Според управляващия директор на VW Saxony Томас Едиг, тази трансформация има за цел да превърне обекта в „Станфорд на Изтока“. Кампусът ще се фокусира върху авангардни области, които са от съществено значение за бъдещето на индустрията, включително изкуствен интелект, микроелектроника, проектиране на чипове, роботика и технологии за кръгова икономика. TU Dresden ще наеме почти половината от огромната стъклена структура, а VW ще предостави подкрепа чрез договори за научни изследвания, затвърждавайки превръщането на фабриката от демонстрационен център за сглобяване в център за цифрови иновации.


  • 1 Зевс

    15 2 Отговор
    Санкциите работят ;)

    10:34 08.12.2025

  • 2 Варна 3

    15 1 Отговор
    И какво? В Дрезден ще произвеждат отново Вартбурги? 😆😆😆 Или ИФА?

    Коментиран от #11, #20

    10:35 08.12.2025

  • 3 Ъъъъ

    14 1 Отговор
    Аз не работя там, но отивам да напускам от там! Къде мога да си взема бонуса?

    10:35 08.12.2025

  • 4 Верно ли

    16 1 Отговор
    Да благодарят на урсулианците!

    10:39 08.12.2025

  • 5 провинциалист

    10 3 Отговор
    При нас такива проблеми няма. Напр. Кирил Петков няма да предлага бонуси за преместване, защото така и не построи автозавод до Ловеч. П.П. Не забравяйте да подкрепите новите протести на ПП-ДБ!

    Коментиран от #15

    10:39 08.12.2025

  • 6 1488

    4 14 Отговор
    у развития запад вече ти плащат да не работиш
    а у рускотурския кл0зет и да бачкаш не ти плащат

    Коментиран от #8

    10:39 08.12.2025

  • 7 корабът потъва

    14 2 Отговор
    Другаре и другаке......

    10:40 08.12.2025

  • 8 ха ха ха ....

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "1488":

    То щото ти лежиш по гръб цял ден на запад , вместо да миеш чинии , нали ??!

    10:41 08.12.2025

  • 9 Дрън, дрън,

    5 0 Отговор
    и накрая от кон, на магаре.

    10:42 08.12.2025

  • 10 хъхъ

    6 1 Отговор
    Трудът ще ви направи свободни...

    10:43 08.12.2025

  • 11 Дано

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Има беше страхотен камион.Още ги карат.
    Вартбург също беше добър автомобил
    Карай държите б
    Беемвета и ги плащай двойно в части.

    10:47 08.12.2025

  • 12 Хо хо хо

    1 0 Отговор
    Кпувам веднага Вагена секва с 30х. евро в жабката.

    10:48 08.12.2025

  • 13 те така е

    8 0 Отговор
    Vоlkѕwаgеn зaтвapя cвoя зaвoд в Haнджинг, Изтoчeн Kитaй, cлeд 17 гoдини дeйнocт.

    Производството в заводите на Volkswagen в Цвикау и Дрезден е спряно..

    Audi затвори своя завод в Брюксел.

    Nissan и Mercedes затварят съвместната си фабрика...

    10:49 08.12.2025

  • 14 как вървят санкциите

    8 0 Отговор
    Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3.3 милиона...

    Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падва на 1.3 милиона ...

    Коментиран от #17

    10:52 08.12.2025

  • 15 Диктор

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    И то за какво ни е Фолксваген, най-трошливата европейска кола за европейския народ?

    Коментиран от #18

    11:07 08.12.2025

  • 16 Немските уреди днес са некачествени

    3 1 Отговор
    И френските боклуци също ...не си хвърляйте парите, работят по 6 месеца и се развалят, независимо за какъв уред става въпрос - за дома, кола, за градината ...

    11:09 08.12.2025

  • 17 таксиджия 🚖

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "как вървят санкциите":

    Не е заради санкциите към рашата, а заради Еко нормите. Вече не предлагат прости, надеждни коли със 4 цилиндъра бензин/дизел и ръчна трансмисия. Рено Клио хибрид 49к лв...

    Коментиран от #22

    11:15 08.12.2025

  • 18 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Диктор":

    Необходим ни е, за да се вържем на популистката пропаганда, че в еврозоната ще станем магнит за инвестиции и ще има забогатяване без рискове, а конкретния повод за коментара е статията "Volkswagen започва производство в Узбекистан" от 14 Юни, 2025 12:00 наред със статията "Skoda планира да открие завод в Узбекистан" от 31 Октомври, 2025 14:37.

    Коментиран от #19

    11:16 08.12.2025

  • 19 Тъпгалош

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "провинциалист":

    За да продават колите си на Русия....

    11:25 08.12.2025

  • 20 Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Аз нямам нищо против там да се правят Вартбурзи, имам слабост към марката и още си карам един 41г. екземпляр, разбира се като ретро кола.

    11:27 08.12.2025

  • 21 Путин-доволен съм

    1 0 Отговор
    Искам още санкции срещу Русия.

    11:33 08.12.2025

  • 22 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "таксиджия 🚖":

    Айде бе?! Ти ше кайш?!
    Кое правеше икономиката на ЕС?!
    Евтините енергийни ресурси от Раша!
    Кво правеха ЕС фирмите в Раша?!
    Печелеха доста добре от продажбата на продуктите си там!

    Кой наложи "зеления" диктат на гражданите на ЕС?!
    Същите, които наредиха взривяването на северен поток!

    Т.е. тези неща ("зеленият" диктат) и войната в Украйна са предварително планувани от тия същите поклонници на злото у фащ!
    Няма случайни неща!
    ЕС бе създаден като противотежест (бушон) на икономиката на фащ!
    Когато задокеанците надминаха 30 трилиона долара дълг, светът (независимата част) започна да се отдръпва от зелената валута! След това задокеанците задействаха плана си за спасяване на безразборното печатане на зелена валута, чрез жертването на ЕС!

    Сега старият континент е задължен да купува същите енергийни ресурси с произход Раша, НО през посредници от фащ, с огромна надценка!!!
    Така дългът на фащ ще бъде прехвърлен на европейците!!!

    Фалирането на производители като ФВ е само началото!!! ЕС е в режим на свободно падане, поради марионетките дето са начело!
    Ако европейците не се събудят на време, ги чака повторение на историята!!!

    11:49 08.12.2025