VW предлага бонус от 30 хил. евро за служители, които напускат завода в Дрезден

Volkswagen се готви за радикална промяна в своята архитектурно известна „Прозрачна фабрика“ в Дрезден, която ще преустанови производството на изцяло електрическия ID.3 по-късно този месец. Това решение ще остави завода с прозорци от пода до тавана без сглобяваща линия за първи път от откриването му, което ще сложи край на ролята му като производствена база за ID.3, e-Golf и Phaeton.
Въпреки спирането на производството, VW предприема мерки за смекчаване на въздействието върху работната си сила, като се ангажира да запази 155 служители – увеличение спрямо първоначалната прогноза от 135 позиции – от настоящия персонал от 250 души. За тези, чиито производствени роли приключват, VW предлага значителен стимул за преместване, бонус от 30 000 евро за служители, които са готови да се преместят в главния офис във Волфсбург, разположен на около 300 километра. Според информациите обаче, тази оферта е била посрещната с явно недоволство от страна на работниците, което подчертава сложността на такива кадрови промени. Работниците, които остават в Дрезден, имат предимството на гарантирана сигурност на работното място до 2030 година и ще бъдат включени в колективния трудов договор на VW от началото на 2026 година, което обещава по-добри заплати и условия на заетост.
Бъдещето на емблематичната сграда е свързано с високотехнологичните изследвания. Съоръжението ще бъде превърнато в нов иновационен кампус, създаден чрез стратегическо партньорство с Техническия университет в Дрезден (TU Dresden). Според управляващия директор на VW Saxony Томас Едиг, тази трансформация има за цел да превърне обекта в „Станфорд на Изтока“. Кампусът ще се фокусира върху авангардни области, които са от съществено значение за бъдещето на индустрията, включително изкуствен интелект, микроелектроника, проектиране на чипове, роботика и технологии за кръгова икономика. TU Dresden ще наеме почти половината от огромната стъклена структура, а VW ще предостави подкрепа чрез договори за научни изследвания, затвърждавайки превръщането на фабриката от демонстрационен център за сглобяване в център за цифрови иновации.
1 Зевс
10:34 08.12.2025
2 Варна 3
Коментиран от #11, #20
10:35 08.12.2025
3 Ъъъъ
10:35 08.12.2025
4 Верно ли
10:39 08.12.2025
5 провинциалист
Коментиран от #15
10:39 08.12.2025
6 1488
а у рускотурския кл0зет и да бачкаш не ти плащат
Коментиран от #8
10:39 08.12.2025
7 корабът потъва
10:40 08.12.2025
8 ха ха ха ....
До коментар #6 от "1488":То щото ти лежиш по гръб цял ден на запад , вместо да миеш чинии , нали ??!
10:41 08.12.2025
9 Дрън, дрън,
10:42 08.12.2025
10 хъхъ
10:43 08.12.2025
11 Дано
До коментар #2 от "Варна 3":Има беше страхотен камион.Още ги карат.
Вартбург също беше добър автомобил
Карай държите б
Беемвета и ги плащай двойно в части.
10:47 08.12.2025
12 Хо хо хо
10:48 08.12.2025
13 те така е
Производството в заводите на Volkswagen в Цвикау и Дрезден е спряно..
Audi затвори своя завод в Брюксел.
Nissan и Mercedes затварят съвместната си фабрика...
10:49 08.12.2025
14 как вървят санкциите
Рено от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падва на 1.3 милиона ...
Коментиран от #17
10:52 08.12.2025
15 Диктор
До коментар #5 от "провинциалист":И то за какво ни е Фолксваген, най-трошливата европейска кола за европейския народ?
Коментиран от #18
11:07 08.12.2025
16 Немските уреди днес са некачествени
11:09 08.12.2025
17 таксиджия 🚖
До коментар #14 от "как вървят санкциите":Не е заради санкциите към рашата, а заради Еко нормите. Вече не предлагат прости, надеждни коли със 4 цилиндъра бензин/дизел и ръчна трансмисия. Рено Клио хибрид 49к лв...
Коментиран от #22
11:15 08.12.2025
18 провинциалист
До коментар #15 от "Диктор":Необходим ни е, за да се вържем на популистката пропаганда, че в еврозоната ще станем магнит за инвестиции и ще има забогатяване без рискове, а конкретния повод за коментара е статията "Volkswagen започва производство в Узбекистан" от 14 Юни, 2025 12:00 наред със статията "Skoda планира да открие завод в Узбекистан" от 31 Октомври, 2025 14:37.
Коментиран от #19
11:16 08.12.2025
19 Тъпгалош
До коментар #18 от "провинциалист":За да продават колите си на Русия....
11:25 08.12.2025
20 Тошо
До коментар #2 от "Варна 3":Аз нямам нищо против там да се правят Вартбурзи, имам слабост към марката и още си карам един 41г. екземпляр, разбира се като ретро кола.
11:27 08.12.2025
21 Путин-доволен съм
11:33 08.12.2025
22 Коментиращ
До коментар #17 от "таксиджия 🚖":Айде бе?! Ти ше кайш?!
Кое правеше икономиката на ЕС?!
Евтините енергийни ресурси от Раша!
Кво правеха ЕС фирмите в Раша?!
Печелеха доста добре от продажбата на продуктите си там!
Кой наложи "зеления" диктат на гражданите на ЕС?!
Същите, които наредиха взривяването на северен поток!
Т.е. тези неща ("зеленият" диктат) и войната в Украйна са предварително планувани от тия същите поклонници на злото у фащ!
Няма случайни неща!
ЕС бе създаден като противотежест (бушон) на икономиката на фащ!
Когато задокеанците надминаха 30 трилиона долара дълг, светът (независимата част) започна да се отдръпва от зелената валута! След това задокеанците задействаха плана си за спасяване на безразборното печатане на зелена валута, чрез жертването на ЕС!
Сега старият континент е задължен да купува същите енергийни ресурси с произход Раша, НО през посредници от фащ, с огромна надценка!!!
Така дългът на фащ ще бъде прехвърлен на европейците!!!
Фалирането на производители като ФВ е само началото!!! ЕС е в режим на свободно падане, поради марионетките дето са начело!
Ако европейците не се събудят на време, ги чака повторение на историята!!!
11:49 08.12.2025