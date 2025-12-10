Ренесансът на ДВГ или как половината от купувачите в световен мащаб отново избират двигатели с вътрешно горене

Въпреки гръмките фанфари за електрическата революция, световният автомобилен пазар през 2025 г. показва изненадващ обрат. Доклад от групата за професионални услуги EY разкрива, че класическият двигател с вътрешно горене (ДВГ) не само не е мъртъв, но и преживява истински ренесанс сред потребителите.

Според проучването, половината от купувачите на автомобили по света възнамеряват да закупят превозно средство, задвижвано от ДВГ, през следващите 24 месеца. Този дял представлява скок от 13% спрямо данните от 2024 година.

Едновременно с това, привлекателността на електрическите автомобили (ЕА) и хибридите леко отстъпва, като делът на заинтересованите купувачи намалява съответно до 14% и 16%. Константин М. Гал, ръководител на практиката в EY, обяснява тази промяна с по-бавния, отколкото се очакваше, темп на преход към електрическа мобилност.

Нещо повече, геополитическите събития са хвърлили сянка върху бъдещите планове: 36% от потенциалните купувачи на електрически превозни средства вече преразглеждат или отлагат покупката си. Това показва, че пазарните решения са тясно преплетени не само с икономиката, но и с глобалната стабилност.

Политическите маневри също дават храна за размисъл на потребителите. От другата страна на океана, американският президент Доналд Тръмп подхвърли идеята за намаляване на стандартите за разход на гориво.

В Европейския съюз пък се обсъжда опростена версия на плана за поетапно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 година. Тези сигнали създават несигурност и дават на потребителите негласното разрешение да натиснат паузата върху скъпите инвестиции в електрически коли.

Тенденцията е противоречива и предизвиква ожесточени дебати в индустрията. Автомобилните производители гледат на по-бавното оттегляне на изкопаемите горива като на „спасителна артерия“, необходима за плавен и устойчив преход. В същото време, групите за електрически превозни средства настояват, че бързата електрификация е абсолютно наложителна за ефективно намаляване на емисиите на CO2.

В цялата тази картина, западната политика също играе ключова роля. Мерките като вносните тарифи са въведени, за да защитят местните пазари от сериозната заплаха на силно субсидираните китайски електрически превозни средства. Любопитното е, че европейските и американските автомобилни производители вече са изправени и пред двойна конкуренция – растяща инвазия на китайски автомобили с бензинов двигател на световните пазари. Пазарът очевидно търси компромисен път, а ДВГ все още има доста живот в себе си.