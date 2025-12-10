Ренесансът на ДВГ или как половината от купувачите в световен мащаб отново избират двигатели с вътрешно горене

Въпреки гръмките фанфари за електрическата революция, световният автомобилен пазар през 2025 г. показва изненадващ обрат. Доклад от групата за професионални услуги EY разкрива, че класическият двигател с вътрешно горене (ДВГ) не само не е мъртъв, но и преживява истински ренесанс сред потребителите.
Според проучването, половината от купувачите на автомобили по света възнамеряват да закупят превозно средство, задвижвано от ДВГ, през следващите 24 месеца. Този дял представлява скок от 13% спрямо данните от 2024 година.
Едновременно с това, привлекателността на електрическите автомобили (ЕА) и хибридите леко отстъпва, като делът на заинтересованите купувачи намалява съответно до 14% и 16%. Константин М. Гал, ръководител на практиката в EY, обяснява тази промяна с по-бавния, отколкото се очакваше, темп на преход към електрическа мобилност.
Нещо повече, геополитическите събития са хвърлили сянка върху бъдещите планове: 36% от потенциалните купувачи на електрически превозни средства вече преразглеждат или отлагат покупката си. Това показва, че пазарните решения са тясно преплетени не само с икономиката, но и с глобалната стабилност.
Политическите маневри също дават храна за размисъл на потребителите. От другата страна на океана, американският президент Доналд Тръмп подхвърли идеята за намаляване на стандартите за разход на гориво.
В Европейския съюз пък се обсъжда опростена версия на плана за поетапно премахване на двигателите с вътрешно горене до 2035 година. Тези сигнали създават несигурност и дават на потребителите негласното разрешение да натиснат паузата върху скъпите инвестиции в електрически коли.
Тенденцията е противоречива и предизвиква ожесточени дебати в индустрията. Автомобилните производители гледат на по-бавното оттегляне на изкопаемите горива като на „спасителна артерия“, необходима за плавен и устойчив преход. В същото време, групите за електрически превозни средства настояват, че бързата електрификация е абсолютно наложителна за ефективно намаляване на емисиите на CO2.
В цялата тази картина, западната политика също играе ключова роля. Мерките като вносните тарифи са въведени, за да защитят местните пазари от сериозната заплаха на силно субсидираните китайски електрически превозни средства. Любопитното е, че европейските и американските автомобилни производители вече са изправени и пред двойна конкуренция – растяща инвазия на китайски автомобили с бензинов двигател на световните пазари. Пазарът очевидно търси компромисен път, а ДВГ все още има доста живот в себе си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Когато се е появил автомобилът с ДВГ в употреба са били и други методи на придвижване, но никой не ги е спирал нарочно. Хората са ползвали всеки един от тях до момента в който ДВГ се е наложил от самосебеси.
А сега насилствено се налага нещо, което все още не е узряло до това да е практично.
11:49 10.12.2025
2 инж. Минчев
Електромобилите вече покриват около 60% от реалните нужди на водачите. Да, батериите използват литий и други материали, но въпреки това климатичният им отпечатък е значително по-нисък от този на автомобилите с вътрешно горене, които ежедневно добавят CO₂ в атмосферата. Батериите се рециклират, а технологичният напредък е бърз — разработват се натриево-йонни и други решения без редкоземни метали.
Политическата несигурност временно забавя електрификацията, но климатът няма да изчака. „Възраждането“ на ДВГ е пазарна илюзия. Бъдещето на мобилността е електрическо — това ви го казва не идеолог, а автомобилен фен, който разбира механиката, но и климата.
11:56 10.12.2025
3 Тесльо=идиот
11:56 10.12.2025
4 Осъзнайте
12:06 10.12.2025
5 Антимеханик
В началото на 20 век всички превозни средства са били електрически,но след откриването на петрола и рафинирането му, американците налагат на пазара ДВГ. Не случайно всички открития на Тесла са прибрани от ФБР.
12:16 10.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #2 от "инж. Минчев":Като разбираш от нещата- нали разбираш, че автомобилите са само МАЛКА ЧАСТ от общото екозамърсяване на планетата❗
Само войната в Украйна и пушека на ТЕЦ-овете замърсяват толкова много, ще цяла Европа да кара само електрокари няма да е равно на това да няма ТЕЦ и война и да караме ДВГ с евро 6 и 6+❗
Защо АЕЦ бяха много опасни и вредни, а изведнъж станаха ЕКО 🤔
Всичко е една демагогия и дъвка за наивници❗
Като пЛандемията която ВНЕЗАПНО свърши точно сутринта на един зимен ден през февруари😉
12:18 10.12.2025
7 инж. Минчев
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Това, което казваш е точно така. Но не променя това, което съм написал.
12:23 10.12.2025
8 хеми значи Бензин
12:31 10.12.2025
9 Електрошок
До коментар #2 от "инж. Минчев":Напълно сте прав!Искам само да добавя,че липсата на информираност за климатичните промени засяга и АЕЦ-никъде не се говори за температурен енергиен баланс на планетата и фаталното му нарушаване от уж"екологичната"ядрена енергия!Най-голямата глупост е търсенето на нови енергийни източници!Изходът е точно обратното-намаляване консумацията на енергия!
12:44 10.12.2025
10 Хасковски каунь
12:49 10.12.2025