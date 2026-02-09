Най-голямата Dacia се превърна в истински хит

Когато Dacia обяви амбициите си да навлезе в територията на по-големите SUV-та, мнозина експерти бяха скептично настроени. Днес обаче румънската марка триумфално може да потрива ръце. Едва година след като първата Dacia Bigster напусна поточната линия, юбилейният екземпляр под номер 100 000 вече е факт. Този внушителен пазарен спринт превърна модела в истинско острие на бранда в изключително оспорвания C-SUV сегмент, доказвайки, че формулата „повече автомобил за по-малко пари“ все още е непобедима.

След като Logan и Sandero циментираха позициите на компанията в ниските класове, а Jogger изненада всички с титлата „най-популярен в своя сегмент“, Bigster беше логичната, макар и дръзка следваща стъпка. Пуснат в масово производство в началото на 2025 година, кросоувърът не просто изпълни плановете, а буквално ги преизпълни. Още преди първите ключове да бъдат предадени на новите им собственици, в системата светеха над 13 хиляди заявки, а към днешна дата моделът е безапелационен лидер сред частните купувачи в Европа.

Европейският потребител ясно дефинира своите предпочитания: хибридът е новият цар. Най-търсената конфигурация под капака на Bigster е пълният хибрид със 155 к.с., който съчетава икономичност и прилична динамика. Въпреки че задвижването е само към предната ос, това не спира купувачите – напротив, за мнозина то е напълно достатъчно за градската джунгла и ваканционните пътувания.

Интересен е фактът, че клиентите не търсят просто най-евтиното решение. „Златната среда“ се оказа нивото на оборудване Journey. Срещу разумно доплащане купувачите получават пакет от екстри, които доскоро бяха запазена марка за премиум сегмента – от електрически багажник и подгряване на волана до модерен цифров кокпит с два 10-инчови дисплея. Всичко това е опаковано върху гъвкавата платформа CMF-B на Renault, което е и голямата тайна зад достъпната цена на този бранд.