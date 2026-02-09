Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Най-голямата Dacia се превърна в истински хит

9 Февруари, 2026 14:00 3 847 8

Едва година след като Bigster за първи път напусна поточната линия, юбилейният екземпляр под номер 100 000 вече е факт

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Когато Dacia обяви амбициите си да навлезе в територията на по-големите SUV-та, мнозина експерти бяха скептично настроени. Днес обаче румънската марка триумфално може да потрива ръце. Едва година след като първата Dacia Bigster напусна поточната линия, юбилейният екземпляр под номер 100 000 вече е факт. Този внушителен пазарен спринт превърна модела в истинско острие на бранда в изключително оспорвания C-SUV сегмент, доказвайки, че формулата „повече автомобил за по-малко пари“ все още е непобедима.

След като Logan и Sandero циментираха позициите на компанията в ниските класове, а Jogger изненада всички с титлата „най-популярен в своя сегмент“, Bigster беше логичната, макар и дръзка следваща стъпка. Пуснат в масово производство в началото на 2025 година, кросоувърът не просто изпълни плановете, а буквално ги преизпълни. Още преди първите ключове да бъдат предадени на новите им собственици, в системата светеха над 13 хиляди заявки, а към днешна дата моделът е безапелационен лидер сред частните купувачи в Европа.

Европейският потребител ясно дефинира своите предпочитания: хибридът е новият цар. Най-търсената конфигурация под капака на Bigster е пълният хибрид със 155 к.с., който съчетава икономичност и прилична динамика. Въпреки че задвижването е само към предната ос, това не спира купувачите – напротив, за мнозина то е напълно достатъчно за градската джунгла и ваканционните пътувания.

Интересен е фактът, че клиентите не търсят просто най-евтиното решение. „Златната среда“ се оказа нивото на оборудване Journey. Срещу разумно доплащане купувачите получават пакет от екстри, които доскоро бяха запазена марка за премиум сегмента – от електрически багажник и подгряване на волана до модерен цифров кокпит с два 10-инчови дисплея. Всичко това е опаковано върху гъвкавата платформа CMF-B на Renault, което е и голямата тайна зад достъпната цена на този бранд.


  • 1 Якооо, браво

    12 7 Отговор
    Браво на Дачия. Респект. Вярвам, че БМВ и Мерцедес също могат да си понамалят цените с 10-на х. е. ….ако ЕС не се е прицелил в тях да ги дои яко. Румъния ще приеме ли Еврото? Ще го приеме, ама друг път. Ей сега е момента, специалистите да ни обяснят колко е зле Румъния. Щото аз пътувам и в БГ и в Румъния. Не съм специалист и не разбирам финансовите машинации. Виждам селските райони в Румъния и селските райони в България. Виждам и градовете. Туй нещо Румъния е еготи парадокса. Икономически зле, пък изглеждат по-добре!?

    Коментиран от #3, #5

    14:38 09.02.2026

  • 2 Ония с фордо

    10 7 Отговор
    Кой нормален ще си купи 1,6 тона дръгел с 1,2 трицилиндров двигател на стероиди със 150 коня.
    Поредната кола за еднократна употреба марка "BIC"

    14:56 09.02.2026

  • 3 хаха

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Якооо, браво":

    "Туй нещо Румъния е еготи парадокса. Икономически зле, пък изглеждат по-добре!? "

    Хахаха! Това ориенталско-балканските добичета не знаят къде се намират вече. Румъния била зле икономически? ХАХАХА!

    Имат дефицит защото строят и сключват договори в сферата на отбраната. Вие верно сте много зле в онова Блато бе. С IQ около стайната температура.

    15:04 09.02.2026

  • 4 Евала на Рено

    1 1 Отговор
    Остава и да сложат малко по-добри материали в купето и ще е супер. Да махнат твърдата пластмаса и да минат на изкуствена кожа или мека пластмаса по борда и вратите например. Както и да вдигнат двигателя на 1.6 литра и 4 цилиндъра. Бих платил и повече за това.

    Коментиран от #7

    16:16 09.02.2026

  • 5 в Румъния

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Якооо, браво":

    71 % искат евро. Виж статията на википедия "Romania and the euro" и сравненията по години за и против еврото.
    Моя... не говорете все едно знаете, а всъщност мечтаете да сте прави.

    16:20 09.02.2026

  • 6 бибитков

    2 1 Отговор
    Какъв е тоя електрически багажник?

    18:22 09.02.2026

  • 7 хикочко..

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Евала на Рено":

    Три цилиндра,30 хиляди евро и си взимаш хибрид на газ-тежак тон и половина..власите да си го карат,а я си багам с 20 годишнию пет цилиндров мерджан С30 с тираджийска нафта и не слазам от коженио салон

    Коментиран от #8

    18:41 09.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.