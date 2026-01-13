Още преди официалното представяне, американците вече са луди по Audi Q9

След почти две десетилетия, през които Mercedes-Benz и BMW доминираха в сегмента на луксозните големи SUV-та, Audi най-накрая е готова да пусне на пазара истински такъв модел. Планиран за световно представяне по-късно тази година, Audi Q9 2026 е липсващото звено, което дилърите в Северна Америка и Китай изискват от години – истински луксозен автомобил с три реда седалки, който дава приоритет на просторния салон за възрастни пред наклонените силуети на „купе-SUV“, които определят най-новата стратегия на Audi. Позициониран точно над Q7, Q9 ще се възползва от новата архитектура Premium Platform Combustion (PPC) – гъвкаво шаси, което поставя на първо място задвижването и потвърждава, че компанията все още не е готова да се откаже от високопроизводителните бензинови и хибридни двигатели.

Под капака Q9 се очаква да предлага разнообразна гама от двигатели. Докато базовите версии вероятно ще използват 265 к.с. турбокомпресор 2,0 литра 45 TFSI, най-продаваните модели се очаква да разполагат с усъвършенстван 3,0-литров V6, доставящ около 340 к.с. За тези, които искат да преодолеят прехода към електрификацията, се носят слухове, че в края на тестовете влиза и„60 TFSIe“ плъг-ин хибридна версия, която обещава над 460 к.с. и пробег само на електричество до 80 км. Освен това, за ентусиастите на „S-spec”, шпионски снимки от тестовете на Нюрбургринг почти потвърдиха наличието на вариант SQ9, вероятно с 4,0-литров twin-turbo V8, заимстван от Porsche, за да се гарантира, че този тритонен гигант все още може да спринтира като спортен седан.

Q9 се стреми да постави нови стандарти за лукса в интериора на марката. В пряк контраст с тесния трети ред на Q7, Q9 ще предлага просторна конфигурация. Председателят на Националния дилърски съвет на Audi Том МакКолум потвърди наскоро, че флагманският модел ще разполага с капитански седалки на втория ред с отделен проход към третия ред, имитирайки атмосферата на на Bentley Bentayga или Range Rover Autobiography. Очаква се таблото да разполага с новата „Digital Stage” на Audi, триекранна конфигурация, която включва отделен дисплей от страната на пътника, докато задните седалки може да разполагат с независими климатични зони и екрани за забавление.



Макар Q9 да е физически по-голям от германските си конкуренти, Audi внимателно е избрал размерите му, така че да остане малко под размерите на масивния Chevrolet Tahoe, като по този начин гарантира, че запазва известна степен на „европейска маневреност” за градска среда. Очаква се Q9 да се появи в шоурумите в САЩ и Европа до края на 2026 година с начална цена между 83 000 – 92 500 евро и представлява последния, всеобхватен ход на Audi на традиционния пазар на луксозни автомобили с двигатели с вътрешно горене.