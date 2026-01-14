Great Wall, който се превръща не в обикновена G-класа, а в такава от Brabus (ВИДЕО)

Когато става въпрос за визуални метаморфози в автомобилния свят, границата между вдъхновението и откровеното копиране често се размива до неузнаваемост. Последният проект на тайландското ателие Thairung обаче отива крачка по-далеч, превръщайки добре познатия китайски офроудър Tank 300 в нещо, което би накарало дори минувачите в Монако да се загледат два пъти. Кръстен с гръмкото име Transformer III, този тунинг пакет е директна препратка към бруталната естетика на Mercedes-Benz G-Class, пречупена през призмата на емблематичните доработки от Ботроп.

Визуалната трансформация е толкова мащабна, че от оригиналните линии на Great Wall Motor не е останало почти нищо. Предната част е напълно преобразена с масивна решетка с вертикални ламели, която веднага навява спомени за Panamericana дизайна, докато раздутите калници и острите ръбове на броните придават на Tank 300 онази специфична, агресивна стойка на пътя. Кръглите LED светлини и характерната „раница“ с резервна гума на задната врата завършват илюзията за немски всъдеход, а огромните алуминиеви джанти и солидните странични прагове добавят необходимата доза луксозно присъствие.

Под предния капак обаче нещата остават в сферата на разумния компромис, далеч от V8 чудовищата на германските тунери. Стандартното изпълнение разчита на доказания двулитров турбобензинов агрегат, генериращ 220 к.с., съчетан с осемстепенна автоматична трансмисия. За тези, които търсят малко повече тяга, Thairung предлага и хибридна версия, при която електрическата асистенция вдига системната мощност до 300 к.с.

Въпреки своята „маскарадна“ външност, Transformer III не е просто градски позьор. Запазвайки здравата рама и интелигентната система за задвижване на четирите колела на оригиналния Tank 300, този тайландски проект остава напълно способен да се справи с тежки терени. Е, едва ли някой ще се осмели да изцапа тези лакирани детайли в калта, но е успокояващо да знаеш, че под лъскавата обвивка все още се крие истинска машина за офроуд, готова да оправдае името си при всяко предизвикателство.