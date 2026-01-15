Легендарна британска марка се готви за триумфално завръщане

Легенда на британската автомобилна индустрия прави драматично завръщане, след като Jensen International Automotive (JIA) официално обяви изцяло нов, ултра-високопроизводителен Jensen GT. По повод 60-годишнината на емблематичния Interceptor от 1966 година, JIA възражда неофициален пазител на духа на марката, проектиран да се съревновава с модели на Aston Martin и Bentley.

Произведен близо до Банбъри, в сърцето на „Motorsport Valley“ в Обединеното кралство, новият GT разполага с алуминиево шаси, изработено по поръчка, и изцяло нова каросерия, която запазва „балонната“ силуетна линия на своя предшественик, като същевременно приема по-ниска и по-агресивна стойка. Под дългия, изваян капак, JIA се отказва от стандартните двигатели от миналото в полза на V8 двигател, изработен по поръчка. Докато техническите спецификации се пазят в тайна преди пълното разкриване през лятото, фирмата обещава безкомпромисно „аналогово“ шофиране – ясен знак към ентусиастите, които намират съвременните супер GT за прекалено цифрови. Този фокус върху ангажираността на водача подхрани слуховете за опция за ръчна скоростна кутия, която да допълни огромния въртящ момент, очакван от новия V8.

Проектът се ръководи от управляващия директор на JIA Дейвид Дюърдън, който е създал специален отдел „Skunkworks“, за да ускори разработката на GT. Производството ще бъде строго ограничено до „ултра ниски бройки“, което ще гарантира, че колата ще остане толкова ексклузивна, колкото е и оригиналният Interceptor FF. Първите тийзър изображения показват фастбек с дълга предница и значително по-голям наклон на предното стъкло в сравнение с оригинала.

Макар че окончателната цена все още не е потвърдена, специфичният характер на алуминиевата платформа и ръчно изработеният британски монтаж подсказват, че Jensen GT ще се позиционира комфортно в ценовия диапазон над 350 000 лири (над 400 000 евро).