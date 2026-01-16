Започват издаването на розови регистрационни табели в Европа

От 1 януари Франция въведе ярко розови регистрационни номера за всички автомобили с временна регистрация. Тази радикална промяна заменя досегашните бели табели с префикс „WW“, които визуално не се различаваха от постоянните номера, което затрудняваше органите на реда при идентифицирането на превозни средства в транзит или такива с изтекли документи.
Решението на френското правителство цели да сложи край на масовите злоупотреби с временни регистрации, които често се използват от собственици на вносни автомобили или дилъри за тестдрайв, за да избягват глоби и данъци. Годишно във Франция се издават около 400 000 такива номера, а новият сигнален цвят позволява на полицията „светкавично“ да разпознава автомобилите, чийто престой в страната е ограничен. Розовият цвят е избран стратегически – той не се среща в природата или върху други пътни знаци, което го прави невъзможен за пренебрегване дори при висока скорост.
Технически новите табели включват и друго важно подобрение: в десния ъгъл, където обикновено стои логото на региона, вече е отпечатана точната дата на изтичане на валидността (месец и година). Това елиминира нуждата от ръчна проверка в базата данни на SIV (Националната система за регистрация на автомобили). Временните розови номера са валидни за максимален срок от четири месеца и не подлежат на удължаване, което принуждава собствениците да преминат към постоянна регистрация своевременно.
Важно е да се отбележи, че тази мярка не засяга редовните френски регистрационни номера, които остават бели с черни символи. Старите бели „WW“ табели, издадени преди края на 2025 година, ще останат в обращение до изтичане на техния срок, след което ще бъдат заменяни единствено с новия розов формат. С тази стъпка Франция се позиционира като лидер в прозрачността на пътния контрол, давайки пример, който вероятно ще бъде наблюдаван внимателно и от други европейски държави, борещи се с измамите при регистрацията на автомобили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Права краставица по ЕС стандарт
Коментиран от #5
15:07 16.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а после и на ПОСТОЯННИТЕ🚗
15:07 16.01.2026
3 72-ри пол
15:10 16.01.2026
4 Розавинкав президент
15:13 16.01.2026
5 Те руски не останаха
До коментар #1 от "Права краставица по ЕС стандарт":Всички починаха от рак като шефа им.
15:14 16.01.2026
6 Трол
15:15 16.01.2026
7 Емили с Тротинетката
15:24 16.01.2026
8 за малко
Коментиран от #11
15:31 16.01.2026
9 Хасковски каунь
Задължителна униформа
15:38 16.01.2026
10 ДрайвингПлежър
Е не става ясно за къв дяво е цялата тая дъндания, като "транзитните" номера се издават от същите "органи" които явно са всъщност не органи а членове - тоест се издават при надлежен ред и регистрация с всички данни.
Става ясно, че МИЛИЦИОНЕРИТЕ ще ТЕРОРИЗИРАТ хората с подобни номера по-лесно и по-масово от другите... което явно е и целта! ФАШИЗМА СИ Е ФАШИЗЪМ НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРА И ФОРМАТА! А ЕС Е ПРЕКРАСЕН ПРИМЕР!
15:38 16.01.2026
11 ДрайвингПлежър
До коментар #8 от "за малко":НЕЕЕ за розАвите поните ще пуснем цветни табелки с дъгата!
15:39 16.01.2026