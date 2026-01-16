Започват издаването на розови регистрационни табели в Европа

От 1 януари Франция въведе ярко розови регистрационни номера за всички автомобили с временна регистрация. Тази радикална промяна заменя досегашните бели табели с префикс „WW“, които визуално не се различаваха от постоянните номера, което затрудняваше органите на реда при идентифицирането на превозни средства в транзит или такива с изтекли документи.

Решението на френското правителство цели да сложи край на масовите злоупотреби с временни регистрации, които често се използват от собственици на вносни автомобили или дилъри за тестдрайв, за да избягват глоби и данъци. Годишно във Франция се издават около 400 000 такива номера, а новият сигнален цвят позволява на полицията „светкавично“ да разпознава автомобилите, чийто престой в страната е ограничен. Розовият цвят е избран стратегически – той не се среща в природата или върху други пътни знаци, което го прави невъзможен за пренебрегване дори при висока скорост.

Технически новите табели включват и друго важно подобрение: в десния ъгъл, където обикновено стои логото на региона, вече е отпечатана точната дата на изтичане на валидността (месец и година). Това елиминира нуждата от ръчна проверка в базата данни на SIV (Националната система за регистрация на автомобили). Временните розови номера са валидни за максимален срок от четири месеца и не подлежат на удължаване, което принуждава собствениците да преминат към постоянна регистрация своевременно.

Важно е да се отбележи, че тази мярка не засяга редовните френски регистрационни номера, които остават бели с черни символи. Старите бели „WW“ табели, издадени преди края на 2025 година, ще останат в обращение до изтичане на техния срок, след което ще бъдат заменяни единствено с новия розов формат. С тази стъпка Франция се позиционира като лидер в прозрачността на пътния контрол, давайки пример, който вероятно ще бъде наблюдаван внимателно и от други европейски държави, борещи се с измамите при регистрацията на автомобили.