Започват издаването на розови регистрационни табели в Европа

16 Януари, 2026 15:04 1 125 11

Новите номера ще се използват първоначално във Франция

Галин Ганев

От 1 януари Франция въведе ярко розови регистрационни номера за всички автомобили с временна регистрация. Тази радикална промяна заменя досегашните бели табели с префикс „WW“, които визуално не се различаваха от постоянните номера, което затрудняваше органите на реда при идентифицирането на превозни средства в транзит или такива с изтекли документи.

Решението на френското правителство цели да сложи край на масовите злоупотреби с временни регистрации, които често се използват от собственици на вносни автомобили или дилъри за тестдрайв, за да избягват глоби и данъци. Годишно във Франция се издават около 400 000 такива номера, а новият сигнален цвят позволява на полицията „светкавично“ да разпознава автомобилите, чийто престой в страната е ограничен. Розовият цвят е избран стратегически – той не се среща в природата или върху други пътни знаци, което го прави невъзможен за пренебрегване дори при висока скорост.

Технически новите табели включват и друго важно подобрение: в десния ъгъл, където обикновено стои логото на региона, вече е отпечатана точната дата на изтичане на валидността (месец и година). Това елиминира нуждата от ръчна проверка в базата данни на SIV (Националната система за регистрация на автомобили). Временните розови номера са валидни за максимален срок от четири месеца и не подлежат на удължаване, което принуждава собствениците да преминат към постоянна регистрация своевременно.

Важно е да се отбележи, че тази мярка не засяга редовните френски регистрационни номера, които остават бели с черни символи. Старите бели „WW“ табели, издадени преди края на 2025 година, ще останат в обращение до изтичане на техния срок, след което ще бъдат заменяни единствено с новия розов формат. С тази стъпка Франция се позиционира като лидер в прозрачността на пътния контрол, давайки пример, който вероятно ще бъде наблюдаван внимателно и от други европейски държави, борещи се с измамите при регистрацията на автомобили.


  • 1 Права краставица по ЕС стандарт

    18 2 Отговор
    Победихме РФ, само номерата не бяхме оправили!

    Коментиран от #5

    15:07 16.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    🚗Първо на ВРЕМЕННИТЕ,
    а после и на ПОСТОЯННИТЕ🚗

    15:07 16.01.2026

  • 3 72-ри пол

    11 3 Отговор
    искам табели с цветовете на дъгата.

    15:10 16.01.2026

  • 4 Розавинкав президент

    5 3 Отговор
    и много розавинкави френски граждани ще си поръчат такава табела. Тези които не използват стандартните тоалетни ще си поръчат за да разберат всички около тях че са п......

    15:13 16.01.2026

  • 5 Те руски не останаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Права краставица по ЕС стандарт":

    Всички починаха от рак като шефа им.

    15:14 16.01.2026

  • 6 Трол

    1 1 Отговор
    Много са сладки❤

    15:15 16.01.2026

  • 7 Емили с Тротинетката

    2 1 Отговор
    Искам такъв номер на тротинетката.

    15:24 16.01.2026

  • 8 за малко

    1 1 Отговор
    пак добре аз си помислих че ще ги слагат на розовите понита за да ни се набиват още повече в очите на нормалните хора

    Коментиран от #11

    15:31 16.01.2026

  • 9 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Розови клинчета за бг.депутати ? С табелка от кой избирателен район .
    Задължителна униформа

    15:38 16.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Розовите понита с розови табели!

    Е не става ясно за къв дяво е цялата тая дъндания, като "транзитните" номера се издават от същите "органи" които явно са всъщност не органи а членове - тоест се издават при надлежен ред и регистрация с всички данни.

    Става ясно, че МИЛИЦИОНЕРИТЕ ще ТЕРОРИЗИРАТ хората с подобни номера по-лесно и по-масово от другите... което явно е и целта! ФАШИЗМА СИ Е ФАШИЗЪМ НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРА И ФОРМАТА! А ЕС Е ПРЕКРАСЕН ПРИМЕР!

    15:38 16.01.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "за малко":

    НЕЕЕ за розАвите поните ще пуснем цветни табелки с дъгата!

    15:39 16.01.2026