VW иска да поправи редица грешки с новия ID.3

Volkswagen се подготвя да вдъхне нов живот на своя електрически пионер ID.3, като през второто тримесечие на 2026 година на пазара ще дебютира втория мащабен фейслифт. Шпионски кадри от финалните тестове разкриват, че германският хечбек ще получи по-динамична предница в стила на концепцията ID.2all, включваща по-ниско разположени матрични LED фарове и по-агресивна броня. Голямата визуална промяна обаче ще бъде отзад, където покривът и капакът на багажника вече ще са боядисани в цвета на купето, вместо досегашния черен лак, което визуално ще снижи и разшири автомобила.

Истинската революция се случва в интериора, където Volkswagen официално признава грешките си от миналото. Новият модел слага край на „ерата без бутони“, като въвежда физически контролери на волана и класически превключватели на централната конзола за най-често използваните функции. Качеството на материалите също е значително подобрено – твърдата пластмаса е заменена от меки, текстурирани повърхности и тапицирано с плат арматурно табло. Новата инфоразвлекателна система с 12,9-инчов екран ще разполага с осветени плъзгачи за температурата и звука, както и софтуер от ново поколение с вграден изкуствен интелект.

Под ламарините ID.3 преминава към подобрената платформа MEB+, която носи по-висока ефективност и по-бързо зареждане. Очаква се обновената гама от батерии (52 kWh, 59 kWh и 79 kWh) да предложи до 600 километра пробег при най-големия пакет, благодарение на нови LFP клетки, които същевременно ще намалят производствените разходи. За любителите на високите скорости версията GTX вероятно ще бъде ребрандирана като GTI, като инженерите обещават не просто повече мощност (над 320 к.с.), а софтуерни симулации на превключване на предавки за по-емоционално шофиране.