"Евтиният" наследник на VW T-Cross не успя да се скрие в снеговете на Швеция

Докато Volkswagen се опитва да ни убеди, че бъдещето е „чисто и позитивно“, последните шпионски кадри от снежна Швеция разкриват една малко по-различна реалност. Новият ID.Cross, който трябва да бъде електрическият наследник на популярния T-Cross, преминава през финални зимни изпитания, маскиран в бяло – трик, който германците използват, за да скрият истинските пропорции на колата на фона на преспите. Но дори и така, някои детайли започват да будят въпроси.

Замислен като компактен градски SUV с дължина от едва 4.2 метра, ID.Cross обещава да бъде „достъпният“ вход в електрическата гама. Въпреки това, дизайнът му изглежда по-скоро като сглобен от различни части на други модели – предните фарове силно напомнят на бъдещото ID.Polo, а задният спойлер е директна препратка към класическия Golf. Вместо смела нова идентичност, виждаме компилация от познати елементи, опаковани в масивни калници, които се опитват да придадат на кросоувъра по-сериозен вид, отколкото всъщност заслужава.

Техническите параметри също не звучат като пазарен пробив. Обещаният пробег от 420 км звучи оптимистично, особено в реални зимни условия, където батериите на Volkswagen традиционно показват своите слабости. Макар платформата MEB+ да е стъпка напред, задвижването остава само на предните колела с мощност от 208 к.с. – цифра, която едва ли ще впечатли някого в сегмент, където конкуренцията вече предлага много повече за същите пари. Интериорът, който ще бъде споделен с ID.Polo за „намаляване на разходите“, е ясен знак, че вълната от евтини пластмаси, която заля първите ID модели, може да се завърне под прикритието на „минимализъм“.

С очаквана цена от около 27 000 евро, ID.Cross се позиционира като „народна“ електричка, но когато добавите няколко екстри, сумата бързо ще надхвърли психологическата граница. Официалната премиера е насрочена за лятото на 2026 година, а производството ще се осъществява в Испания. Дали това ще бъде хитът, от който Volkswagen отчаяно се нуждае, или поредният опит да се продаде позната технология в нова опаковка, предстои да разберем. Едно е сигурно – на пазара вече има играчи, които предлагат повече стил и иновации за по-малко пари.