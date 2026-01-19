Най-мощният Land Cruiser пристига в Европа

Toyota официално обяви, че ще продава на източноевропейските пазари своя абсолютен флагман – Land Cruiser 300 Performance Hybrid. Базираният на шаси серия 300 всъдеход, който досега беше запазена територия предимно за Близкия изток, ще дебютира в избрани държави от региона, превръщайки се в най-мощния сериен Land Cruiser в историята.

Под предния капак на този офроуд гигант работи 3.5-литров V6 с двоен турбокомпресор, подпомаган от електромотор, вграден в 10-степенната автоматична трансмисия. Резултатът е мощност от 457 к.с. и внушителен въртящ момент от 790 Nm (с 20% повече от дизеловия V6). Благодарение на електрическата помощ, реакцията при подаване на газ е подобрена с 40%, а всъдеходът може да се движи в изцяло електрически режим при скорости до 30 км/ч – идеално за тихо промъкване в градски условия или прецизно маневриране извън пътя.

За консервативните фенове на марката добрата новина е, че хибридизацията не е отнела нищо от легендарната проходимост. Батерията е херметически затворена в специален водоустойчив корпус, което позволява на Land Cruiser 300 да гази в дълбочина до 700 мм без риск от късо съединение. В Източна Европа моделът ще се предлага в три нива на оборудване:

VX: Луксозното входно ниво с 18-цолови джанти, 12.3-инчов мултимедиен дисплей и аудио система JBL с 14 високоговорителя.

ZX: По-престижната версия с адаптивно окачване (AVS), Head-up дисплей и заден диференциал с ограничено приплъзване (LSD).

GR Sport: Офроуд еталонът с електронната система e-KDSS, която позволява разкачане на стабилизиращите щанги за максимална артикулация на колелата при тежки препятствия.

Въпреки че официалната ценова листа за европейския пазар все още се очаква, прогнозите сочат стартови нива от около 95 000 – 100 000 евро за базовите конфигурации, докато напълно оборудваните версии GR Sport вероятно ще надхвърлят прага от 120 000 евро. Първите доставки за клиенти са планирани за края на март 2026 година.