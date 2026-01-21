Верижна катастрофа с над 100 коли по чудо се размина без жертви (ВИДЕО)

Над 100 превозни средства попаднаха в масова верижна катастрофа край Зийланд Тауншип, след като комбинацията от поледица, силен вятър и типичния за района „езерен ефект“ (lake-effect snow) сведе видимостта до нула.

Инцидентът, започнал малко след 10:20 ч. сутринта, е предизвикан от първоначално завъртане на няколко тежкотоварни камиона, което отприщва катастрофална верижна реакция. В капана на смачканите ламарини са попаднали между 30 и 40 камиона с ремаркета и десетки леки автомобили. Кадри от дрон на „Chicago & Midwest Storm Chasers“ разкриват апокалиптична картина: километрична колона от блокирани превозни средства, камиони, препречили и двете платна, и десетки коли, изхвърлени в канавките.

🚨BREAKING: Drone video shows a massive 100+ vehicle pileup in Michigan with injuries reported amid dangerous winter conditions. Stay with FOX Weather for the latest information: pic.twitter.com/zN8MeNWyVf — FOX Weather (@foxweather) January 19, 2026

Въпреки мащаба на бедствието, официалните власти потвърдиха, че няма нито една жертва. Между 9 и 12 души са хоспитализирани с различни наранявания, но нито едно от тях не е животозастрашаващо. Ниската скорост на движение (около 30-50 км/ч) заради вече влошените условия се е оказала решаващ фактор за спасяването на човешките животи.

Първите екипи на Спешна помощ са се добрали до мястото след близо 45 минути, като на някои медици се е наложило да използват моторни шейни, за да достигнат до пострадалите. Стотици блокирани шофьори и пътници са били извозени с автобуси на градския транспорт и училищни бусове до столовата на гимназията в Хъдсънвил, превърната във временно убежище. В резултат на инцидента, магистралата е останала напълно затворена в двете посоки между изходи 55 и 62 за близо 8 часа, докато тежка техника е разчиствала блокираните камиони.