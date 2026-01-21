Всичко най-интересно за новото Volvo EX60

Както вчера ви разказахме, Volvo залага много на изцяло новото EX60, а преди броени минути се състоя и неговата премиера, която ни дава пряк поглед към всички негови характеристики. Като наследник на абсолютния бестселър XC60, новият електрически кросоувър не просто сменя задвижването, а въвежда изцяло нова технологична ера за компанията.

Дизайн и размери: По-голям и по-прецизен

EX60 е първият модел на Volvo, базиран на революционната платформа SPA3, която използва т.нар. megacasting (изливане на големи секции от шасито като един детайл). Това е позволило на дизайнерите да увеличат значително вътрешното пространство, без да превръщат колата в тромав гигант. С дължина от 4 803 мм, моделът е пораснал с близо 10 сантиметра спрямо своя предшественик. Междуосието е разтегнато до впечатляващите 2 970 мм, което осигурява комфорт на задния ред.

Височината е леко намалена до 1 639 мм, за да се оптимизира аеродинамиката, докато клиренсът остава практичен – 183 мм за стандартния модел и до 203 мм за версията Cross Country с въздушно окачване. Багажният капацитет е водещ в сегмента: основното отделение предлага 634 литра, които нарастват до 1 647 литра при сгънати седалки, допълнени от преден багажник (frunk) с обем до 85 литра.

Технологичен скок: 800 волта и изкуствен интелект

Под кожата на EX60 работи 800-волтова електрическа система, която позволява свръхбързо зареждане. При мощност от 400 kW, автомобилът може да добави над 300 км пробег за едва 10 минути. В интериора вертикалният екран е заменен от панорамен хоризонтален дисплей, а за първи път в индустрията е интегриран изкуственият интелект Google Gemini, позволяващ на колата да води естествени разговори и да предвижда нуждите на шофьора.

Инженерите са внедрили и технологията Cell-to-Body, при която батерията е интегрална част от структурата на купето. Това не само намалява теглото и повишава здравината, но и позволява на пода да бъде напълно плосък.

Модификации и мощност

Гамата за 2026 година започва с версията P6 (задно задвижване), която разполага с 374 к.с. и 83-kWh батерия за пробег до 620 км. Средният вариант P10 AWD предлага 510 к.с. и 660 км автономност. Върховото изпълнение P12 е с мощност от 680 к.с. (500 kW) и огромна батерия от 117 kWh. Този флагман изминава рекордните 810 км с едно зареждане и ускорява до 100 км/ч за невероятните 3.9 секунди, превръщайки се в най-мощното серийно Volvo в историята.

Очаква се EX60 да влезе в производство през пролетта, като цените ще бъдат конкурентни на настоящите хибридни варианти, подчертавайки амбицията на Volvo за пълна електрификация без компромиси.