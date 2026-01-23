Новини
Авто »
Прототип на новото Santa Fe се запали по време на тестове

Прототип на новото Santa Fe се запали по време на тестове

23 Януари, 2026 17:26 593 2

  • hyundai-
  • santa fe-
  • пожар-
  • инцидент

От Hyundai все още не са публикували официална информация

Прототип на новото Santa Fe се запали по време на тестове - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Отделът за развойна дейност на Hyundai се сблъска с огромна пречка на пътя към обновяването на петото поколение на Santa Fe. Тeст на пътя за обновения модел се превърна в ад в началото на тази седмица близо до огромния производствен център на марката в Улсан, Южна Корея. Прототип, вероятно пълен с чувствителен нов хардуер, се запали за броени минути. Докато тест пилотът за щастие успя да се спаси, преди интериора да се превърне в пещ, местните пожарни екипи се бореха с пожар, който ефективно стопи цялата предна част.

Прототип на новото Santa Fe се запали по време на тестове

Докато ръководството на Hyundai в момента извършва криминалистична аутопсия на тлеещите останки, слуховете в автомобилния свят се разпространяват и запознати твърдят, че тази повредаможе да е свързана с радикално нова конфигурация на задвижващия механизъм, скрита под капака. Говори се, че Hyundai подготвя високотехнологичен EREV (Extended Range EV) вариант, който да служи като флагман за обновяването на Santa Fe. Тази конфигурация – по същество електрически мотор, съчетан с бензинов генератор – е насочена пряко към пътуващите из страната, които искат въртящия момент на електромобила, без да се притесняват за пробега. Разбира се, изпитаният 2,5-литров турбо четирицилиндров двигател и 1,6-литров хибрид се очаква да останат в гамата, но това тайно оръжие за удължаване на пробега може да бъде тласъкът, от който Hyundai се нуждае, за да остави средноразмерните си конкуренти в огледалото за обратно виждане.

Остава да се види дали от компанията ще заложат на по-традиционен вид или ще се придържат към авангардната визия на вече продаващия се модел.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хеми значи малка чурка

    0 1 Отговор
    недопустимо за фирма отишла доста напред в автобизнеса

    18:18 23.01.2026

  • 2 Варна 3

    1 1 Отговор
    Новият Хюндай Санта Фе 2026. Типичен корейски трошляк.

    18:35 23.01.2026