Прототип на новото Santa Fe се запали по време на тестове

Отделът за развойна дейност на Hyundai се сблъска с огромна пречка на пътя към обновяването на петото поколение на Santa Fe. Тeст на пътя за обновения модел се превърна в ад в началото на тази седмица близо до огромния производствен център на марката в Улсан, Южна Корея. Прототип, вероятно пълен с чувствителен нов хардуер, се запали за броени минути. Докато тест пилотът за щастие успя да се спаси, преди интериора да се превърне в пещ, местните пожарни екипи се бореха с пожар, който ефективно стопи цялата предна част.

Докато ръководството на Hyundai в момента извършва криминалистична аутопсия на тлеещите останки, слуховете в автомобилния свят се разпространяват и запознати твърдят, че тази повредаможе да е свързана с радикално нова конфигурация на задвижващия механизъм, скрита под капака. Говори се, че Hyundai подготвя високотехнологичен EREV (Extended Range EV) вариант, който да служи като флагман за обновяването на Santa Fe. Тази конфигурация – по същество електрически мотор, съчетан с бензинов генератор – е насочена пряко към пътуващите из страната, които искат въртящия момент на електромобила, без да се притесняват за пробега. Разбира се, изпитаният 2,5-литров турбо четирицилиндров двигател и 1,6-литров хибрид се очаква да останат в гамата, но това тайно оръжие за удължаване на пробега може да бъде тласъкът, от който Hyundai се нуждае, за да остави средноразмерните си конкуренти в огледалото за обратно виждане.

Остава да се види дали от компанията ще заложат на по-традиционен вид или ще се придържат към авангардната визия на вече продаващия се модел.