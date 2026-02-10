Hyundai подготвя нов евтин седан за Европа

Hyundai подхранва слуховете за представянето на нов модел в Европа с появата на прототипи на новото поколение Elantra (CN8), които преминават зимни тестове в северните райони на континента. Тези тестови автомобили подсказват, че марката преразглежда своята позиция за континента, където след оттеглянето на i40, портфолиото на Hyundai от седани в Европа остана до голяма степен празно.

Новото поколение се отличава с по-големи задни калници и по-ниска, по-широка стойка. А-колоните са по-прави, което придава на автомобила по-традиционен, но и спортен профил, който го свързва с наследството на оригиналния Lantra.

Очаква се интериорът да е доминиран от панорамен двоен 12,3-инчов извит дисплей и новата система „Digital Key 2 Premium“, която позволява отваряне и стартиране чрез смартфон с помощта на Ultra-Wideband (UWB) технология.

В изненадващ обрат от тенденцията в индустрията към пълна електрификация, Hyundai се придържа към двигателите с вътрешно горене за CN8. Поради вътрешни забавяния в специалния план за електромобили, Elantra ще служи като мост, използвайки модернизирани класически задвижвания „Smartstream“. Очаква се усъвършенстваният 1,6-литров атмосферен двигател да остане глобалната основа, като 1,6-литров GDI хибриден вариант е основният кандидат за завръщане в Европа, предлагащ комбинирана мощност от 139 к.с. и фокус върху ултраниски емисии. Тества се и версия на течен нефтен газ (LPG), насочена към специфични пазари.

За ентусиастите продължават да циркулират слухове за топ модел Elantra N с 2,5-литров турбо двигател с мощност над 310 к.с., потенциално съчетан с хибридна „e-boost“ система за незабавен въртящ момент.

Исторически погледнато, Elantra има сложни отношения с Европа, като често оставаше в сянката на хечбека i30 и проектирания в Рюселсхайм i40. Въпреки това, след като конкуренти като Mazda 6 и Ford Mondeo напуснаха сегмента, Hyundai вижда възможност за стилен седан с добра цена.

Световната премиера е насрочена за април 2026 година, изместена напред от първоначалната цел за септември, за да се възползва от настоящото възраждане на седаните в нововъзникващите пазари. Ако Hyundai Европа даде зелена светлина, моделът вероятно ще се появи в шоурумите до края на годината.