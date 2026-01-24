Новини
Авто »
Продава се единствен по рода си прототип на Ford GT

Продава се единствен по рода си прототип на Ford GT

24 Януари, 2026 13:00 539 0

  • ford-
  • gt-
  • gt40-
  • прототип-
  • продажба

Колата е използвана за разработката на серийния модел и не може да се шофира по обществените пътища

Продава се единствен по рода си прототип на Ford GT - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Съвсем скоро на пазара ще се появи може би е най-суровият и първичен Ford GT, който някога е предлаган за публична продажба. Става въпрос за прототип от 2015 година, който е прекарал живота си на изпитателните полигони, а не под копринен калъф, съхраняван в идеални условия в гараж. Обгърнат в необработени, въглеродни влакна, този прототип е направен с единствената цел за събиране на данни, които да послужат за разработването на серийния модел.

Продава се единствен по рода си прототип на Ford GT

Под тази белязана карбонова „кожа“, механичното сърце остава познатият 3,5-литров twin-turbo EcoBoost V6, съчетан със седемстепенна трансмисия с двоен съединител. Интериора разполага с фиксирана карбонова седалка, регулируеми педали и волан, вдъхновен от F1. Няма пътническо място, а някои елементи са останали „в процес на разработка“, който изглежда не е достигнал до края за този екземпляр.

Продава се единствен по рода си прототип на Ford GT

Макар че на търга на Barrett-Jackson в Скотсдейл тази седмица се предлагат няколко високопрофилни GT-модела – включително един, който преди е принадлежал на Тим Алън – този прототип е може би най-значимият за верните фенове на марката. Ford предлага колата без минимална цена, като всички приходи са предназначени за съхранението на Ford Heritage Fleet. Потенциалните участници в търга обаче трябва да внимават с „дребния шрифт“ към този исторически лот. Автомобилът се продава само с договор за продажба, който съдържа строга забрана за използване по пътищата.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ