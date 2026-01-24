Продава се единствен по рода си прототип на Ford GT

Съвсем скоро на пазара ще се появи може би е най-суровият и първичен Ford GT, който някога е предлаган за публична продажба. Става въпрос за прототип от 2015 година, който е прекарал живота си на изпитателните полигони, а не под копринен калъф, съхраняван в идеални условия в гараж. Обгърнат в необработени, въглеродни влакна, този прототип е направен с единствената цел за събиране на данни, които да послужат за разработването на серийния модел.

Под тази белязана карбонова „кожа“, механичното сърце остава познатият 3,5-литров twin-turbo EcoBoost V6, съчетан със седемстепенна трансмисия с двоен съединител. Интериора разполага с фиксирана карбонова седалка, регулируеми педали и волан, вдъхновен от F1. Няма пътническо място, а някои елементи са останали „в процес на разработка“, който изглежда не е достигнал до края за този екземпляр.

Макар че на търга на Barrett-Jackson в Скотсдейл тази седмица се предлагат няколко високопрофилни GT-модела – включително един, който преди е принадлежал на Тим Алън – този прототип е може би най-значимият за верните фенове на марката. Ford предлага колата без минимална цена, като всички приходи са предназначени за съхранението на Ford Heritage Fleet. Потенциалните участници в търга обаче трябва да внимават с „дребния шрифт“ към този исторически лот. Автомобилът се продава само с договор за продажба, който съдържа строга забрана за използване по пътищата.