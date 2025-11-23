Новини
Без Mercedes в Топ 10 на най-надеждните премиум SUV-та

Без Mercedes в Топ 10 на най-надеждните премиум SUV-та

23 Ноември, 2025 13:15

На абсолютния връх на тазгодишната класация блести кросоувърът Lexus RX 350

Без Mercedes в Топ 10 на най-надеждните премиум SUV-та - 1
Lexus RX 350 2026
Радослав Славчев

Когато става дума за сегмента на луксозните превозни средства, потребителите очакват не просто елегантност и мощ; те търсят дълготрайна, безкомпромисна надеждност. Премиум SUV-тата и кросоувърите са въплъщение на стил, предлагайки изтънчен дизайн, динамични двигатели и интериори, обгърнати във висококачествени материали. Но зад блясъка на хрома и аромата на скъпата кожа, ключов фактор при избора на скъп спътник остава неговата издръжливост.

Именно тук идва на помощ авторитетната класация на експертите от TopSpeed, които представиха своя анализ на десетте най-надеждни модела в премиум сегмента за 2025 година.

На абсолютния връх на тазгодишната класация блести кросоувърът Lexus RX 350 (моделна година 2026). С впечатляваща оценка за надеждност от 8.4 от максимални 10, RX 350 категорично затвърждава репутацията на Toyota за непоклатимо качество. Под предния капак бие сърцето на 2.4-литров, четирицилиндров турбоагрегат – познат от издръжливостта на Toyota – който генерира до 275 к.с. Този мощен двигател работи в перфектен синхрон с осемстепенна автоматична трансмисия, като моделът предлага избор между предно или сигурно задвижване на всички колела.

Без Mercedes в Топ 10 на най-надеждните премиум SUV-та
Lexus GX 550 2025

Веднага след лидера, но с идентична оценка от 8.4, се нарежда внушителният SUV Lexus GX 550 (моделна година 2025). Този здрав модел е базиран на фундаменталната платформа на Toyota Land Cruiser Prado 250, което само по себе си говори за неговата потенциална здравина. Въпреки че е по-нов участник на пазара и турбо двигателите му тепърва трябва да докажат своята дългосрочна надеждност в реални условия, GX 550 стартира със силно доверие от страна на анализаторите.

Без Mercedes в Топ 10 на най-надеждните премиум SUV-та
Acura RDX 2026

Почетната челна тройка е достойно завършена от елегантния кросоувър Acura RDX (моделна година 2026). Премиум подмарката на Honda заслужено получава оценка от 8.3 за надеждност. RDX е оборудван с пъргав 2.0-литров четирицилиндров двигател с турбокомпресор, който осигурява енергични 272 к.с., съчетан с прецизна десетстепенна автоматична скоростна кутия. Въпреки че стандартното задвижване е предно, опцията за Acura Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) добавя допълнителна сигурност и динамика.

Класацията на TopSpeed обхваща разнообразие от високопроходими и луксозни автомобили, които обещават на своите собственици не само престиж, но и спокойствие. Ето и пълната подредба на топ десет най-надеждни луксозни SUV и кросоувъри за 2025 г.:

Lexus RX 350 (2026)
Lexus GX 550 (2025)
Acura RDX (2026)
Volvo XC60 (2026)
Porsche Cayenne (2026)
Acura MDX (2026)
Audi SQ5 (2025)
Infiniti QX60 (2026)
Audi Q5 (2025)
BMW X1 (2025)

От японската прецизност на Lexus и Acura до немската инженерна мисъл на Porsche, Audi и BMW, и скандинавската сигурност на Volvo, този списък служи като безценен наръчник за всеки, който инвестира в луксозен автомобил и настоява за безупречна експлоатация. Интересна е и липсата на модел на Mercedes в този класация.


  • 1 Ябааа верно ли

    19 4 Отговор
    Я пуснете анкета, колко читатели карат премиум, купен нов! Така ще разберем има ли яли шоколад или всички знаят за вкуса от разкази на очевидци.

    Коментиран от #6

    13:26 23.11.2025

  • 2 Иван Иванов

    9 5 Отговор
    ,, ФАКТИ ,, , МОЖЕТЕ ЛИ ДА МИ ПОСОЧИТЕ КОЛКО ЕЛЕКТРОМОБИЛА СА СЕ САМОЗАПАЛИЛИ ЗА ПОССЛЕДНАТА ГОДИНА - ТОЛКОВА СПРАВКИ, НЯКОИ ОТ КОИТО АБСУРДНИ ПО СВОЯТА НЕЛОГИЧНОСТ, ПРЕВЗЕТОСТ И КАТЕГОРИЧНА ДИСКРИМИНАЦИЯ СПРЯМО ДВГ.

    13:43 23.11.2025

  • 3 Хер Флик от Гестапо

    24 2 Отговор
    Аз не че разбирам много от премиум SUV, ама как разбраха тия експерти, колко са надежди коли модел 2026 и 2025 година

    Коментиран от #4

    13:46 23.11.2025

  • 4 Сигурно по това,

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хер Флик от Гестапо":

    че първият месец не са ходили до сервиза.

    14:34 23.11.2025

  • 5 Пич

    19 0 Отговор
    Последните Мерцедеси са до около 2018 г.! След това стават някакви рециклирани неща с китайски таблети и новогодишни гирлянди в купето , които по никакъв начин обаче не компенсират евтините материали и изадачаващата грозотия ! А за легендарната здравина на Мерцедес и спомени не са останали !!!

    14:41 23.11.2025

  • 6 Димитър

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ябааа верно ли":

    Аз примерно имам RX модел 2024 и трябва да ти кажа, че е перфектен. Имам познати с Х5 от същата година и вече 2 пъти са ходили на сервиз за грешки в софтуера.

    Коментиран от #16

    15:18 23.11.2025

  • 7 Хасковски каунь

    7 2 Отговор
    Влизайки в еврозоната всеки българин ще има някое от моделчетата

    Коментиран от #17

    15:40 23.11.2025

  • 8 РЕалисто

    5 3 Отговор
    това са шосейни примадони, няма истински офроуд сув сред тях ........

    15:48 23.11.2025

  • 9 Димитър

    3 2 Отговор
    Само да добавя, моя RX няма нищо общо с качеството на стария RX350 който беше с V6. Моя lexus е нещо средно между RAV4 и Camry. Вече имаше 4 recalls, но аз си го харесвам. Пак добре че не в GX, че при него този V6 с турбините не изкарва и 10K мили.

    15:54 23.11.2025

  • 10 днес паркирах черока вк2

    5 3 Отговор
    до една тесличка да си чакаме покупкте от юск. теслата неше с отворена задна врата и пусната седалка - е не това което я описват. а и с летни гуменетки Салюн, а уж електричарите спестявали 50% от разходи по каруцата хахаха мъкааааа

    Коментиран от #15

    16:03 23.11.2025

  • 11 За лаици и тийнеджъри е тази класа

    9 1 Отговор
    Много достоверна класация.. нови коли , без данни за начина на тестване, без данни за пробег, без двигатели.. без нищо

    За лаици и тийнеджъри е тази класация

    16:21 23.11.2025

  • 12 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Ако сихани я бяха правили тая класация, мерседес щеше да е на първо място

    16:39 23.11.2025

  • 13 Сър Мастър Бейтс

    1 0 Отговор
    Недейте да слагате 2.4 турбо двигателя на Тойота/Лексъс в графата на надеждите двигатели. В САЩ едва ли не вече ще има колективен иск от собственици срещу този двигател.. Турбо и модерен двигател с директно впръскване никога не могат да се отъждествят с надеждност.

    18:08 23.11.2025

  • 14 Гост

    2 2 Отговор
    Като се правят от журналисти неразбиращи ще е така. Анкетите са платени реклами.

    18:42 23.11.2025

  • 15 ОООО И ОВЦЕТЕ ЧАКАТ НА ЯСЛА

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "днес паркирах черока вк2":

    ГОВЕДАТА ТОЖЕ.....В ТИЯ ВЕРИГИ НЕ СТЪПВАМ ПРЕДИ КАЙВОТО И ДА СЪМ ПОЗКАЛ ДА СИ КУПЯ .....ОТГОВОРА Е ...,НЯМАМЕ ГО НАЛИЧНО....ЧАКАТЕ ДВАЙСЕ ДЕНА..........СМЕШНИЦИ НАРЕДИЛИ ПО ИНА МОСТРА.....И ЧАКАТ БАЛЪЦИТЕ ДА СТОЯТ БЕЗ СТОЛ БЕЗ МАСА БЕЗ ЛЕГЛО БЕЗ ГАРДЕРОБ.... ГУУУД БАЙ.......С ДВЕ ДУМИ ЧЕРОКИТО НЕ Е ЗА ТЕБЕ. ТВА В ВЕЛИКА МАШИНА НА КОЯТО Е ЖАЛКО ДА СЕ ВОЗЯТ ОВЦЕ..

    19:51 23.11.2025

  • 16 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър":

    Димитричке, връщай се веднага на магистралата да обслужваш загорелите гастербайтери щото пак ще те пребият като куче ако не платиш на господаря си

    20:04 23.11.2025

  • 17 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Не се напрягай да правиш реклама на Еврозоната щото може да си докараш Херния - тя няма нужда от това!

    22:53 23.11.2025