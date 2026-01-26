Новини
И Audi се връща към физическите бутони и аналоговия лукс

И Audi се връща към физическите бутони и аналоговия лукс

26 Януари, 2026 14:20 1 097 7

Компанията ще работи към по-малко дисплеи и сензорни повърхности

И Audi се връща към физическите бутони и аналоговия лукс - 1
Галин Ганев

Ерата на огромните дисплеи по цялото табло може би най-накрая достига края си в Audi, тъй като марката сигнализира за стратегическа промяна към механични бутони и по-аналогово преживяване. В продължение на години производителите даваха приоритет на огромните дисплеи, за да намалят производствените разходи и да задоволят жадния за технологии китайски пазар, но новият дизайнерски шеф на Audi, Масимо Фраскела, слага край на „технологията заради самата технология”. По време на представянето на Concept C – минималистичен електрически роудстър, който дава представа за посоката, в която марката ще се развива през следващите години, Фраскела заяви, че прекалено големите екрани често отнемат от истинското преживяване на лукса. Вместо това той застъпва философията „Radical Next“, която връща „Audi click“ – осезаемата, висококачествена обратна връзка от физическите бутони и металните превключватели, които някога определяха доминиращата роля на марката в интериора.

И Audi се връща към физическите бутони и аналоговия лукс

Тази промяна не е просто дизайнерска прищявка, а бърза корекция в отговор на няколко години широко критикувани сензорни кокпити. За моделната 2026 година Audi вече модернизира своите модели, включително A5 и Q5, с физически бутони на волана, които заменят сензорни плъзгачи, които дразнеха шофьорите. Запознати с индустрията предполагат, че това завръщане на бутоните се дължи отчасти на промяната в нагласите на потребителите и новите правила за безопасност. Европейската програма за оценка на нови автомобили (Euro NCAP) наскоро сигнализира, че автомобилите, които нямат физически контроли за критични функции за безопасност, ще получават по-ниски оценки, което принуждава производителите да осъзнаят, че макар сензорите да са евтини, безопасността и ергономичната интуиция са истинските отличителни черти.

И Audi се връща към физическите бутони и аналоговия лукс

Макар екраните да не изчезват напълно, те стават по-целенасочени и по-малко натрапчиви. Concept C разполага със скромен 10,4-инчов дисплей, който може да се прибира в таблото, носталгично напомнящ за по-изчистените, фокусирани върху водача интериори от преди десетилетие. Като се отказва от обширните елементи от пиано лак и се фокусира върху прецизно изработения анодизиран алуминий и титан, Audi се стреми да си върне титлата на еталон в индустрията за изработка на интериори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тоз

    8 0 Отговор
    Колите са за шофьори не за геймъри.

    Коментиран от #4

    14:32 26.01.2026

  • 2 ПХЗпзпз

    2 0 Отговор
    Е, айде сега! Ще изгубят драгоценния си китайски пазар, където всичко трябва да е "яко компютаризирано и дисплейно". Колкото по-шарено и светещо, толкова по-добре.

    Какви са тия опростени и изчистени дизайни като за европейци? Я, сложете още дисплеи и червени светлинки отвън и отвътре, че и направо под купето като в първите "Бързи и яростни". Ама, ха!

    14:35 26.01.2026

  • 3 ?????

    7 0 Отговор
    И правилно.
    Тия дисплеи отвличат вниманието, докато с копчетата интуитивно знаеш къде, кво и как е.

    14:37 26.01.2026

  • 4 Прав си

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоз":

    Само че, шофьори не останаха. Предимно "купени" книжки и телефонясали зомбита, които си мислят, че да караш е като игра. Лошото е, че разбират истината, когато пострадат (и други)

    14:56 26.01.2026

  • 5 Тоалетната хартия

    3 0 Отговор
    Сега върнете ръчната скорост и ръчка на аварийната спирачка!!! Ааа, и старото куатро!!!

    15:02 26.01.2026

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Това което е уродливо и насила наложено, и/или е мРътво родено, няма право живот и природата го отстранява.
    Колкото и да се напъвате, колкото и да си ги отрежете, жени няма да станете.
    Същата работа е с колите и изобщо, машините.

    15:04 26.01.2026

  • 7 Георги

    0 1 Отговор
    те и с електричките започнаха да проглеждат, ама много пари са им обещани от "зелената измама"

    15:14 26.01.2026