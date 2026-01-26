И Audi се връща към физическите бутони и аналоговия лукс

Ерата на огромните дисплеи по цялото табло може би най-накрая достига края си в Audi, тъй като марката сигнализира за стратегическа промяна към механични бутони и по-аналогово преживяване. В продължение на години производителите даваха приоритет на огромните дисплеи, за да намалят производствените разходи и да задоволят жадния за технологии китайски пазар, но новият дизайнерски шеф на Audi, Масимо Фраскела, слага край на „технологията заради самата технология”. По време на представянето на Concept C – минималистичен електрически роудстър, който дава представа за посоката, в която марката ще се развива през следващите години, Фраскела заяви, че прекалено големите екрани често отнемат от истинското преживяване на лукса. Вместо това той застъпва философията „Radical Next“, която връща „Audi click“ – осезаемата, висококачествена обратна връзка от физическите бутони и металните превключватели, които някога определяха доминиращата роля на марката в интериора.

Тази промяна не е просто дизайнерска прищявка, а бърза корекция в отговор на няколко години широко критикувани сензорни кокпити. За моделната 2026 година Audi вече модернизира своите модели, включително A5 и Q5, с физически бутони на волана, които заменят сензорни плъзгачи, които дразнеха шофьорите. Запознати с индустрията предполагат, че това завръщане на бутоните се дължи отчасти на промяната в нагласите на потребителите и новите правила за безопасност. Европейската програма за оценка на нови автомобили (Euro NCAP) наскоро сигнализира, че автомобилите, които нямат физически контроли за критични функции за безопасност, ще получават по-ниски оценки, което принуждава производителите да осъзнаят, че макар сензорите да са евтини, безопасността и ергономичната интуиция са истинските отличителни черти.

Макар екраните да не изчезват напълно, те стават по-целенасочени и по-малко натрапчиви. Concept C разполага със скромен 10,4-инчов дисплей, който може да се прибира в таблото, носталгично напомнящ за по-изчистените, фокусирани върху водача интериори от преди десетилетие. Като се отказва от обширните елементи от пиано лак и се фокусира върху прецизно изработения анодизиран алуминий и титан, Audi се стреми да си върне титлата на еталон в индустрията за изработка на интериори.