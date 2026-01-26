Xiaomi се похвали със 100 хиляди поръчки за най-новия си модел

Xiaomi обнови своя първи електромобил SU7, а изглежда клиентите са чакали именно, това, съдейки по данните, които компанията представи по-рано днес. Въпреки незначителното увеличение на цената с около 10 000 до 14 000 юана (около 1500-200 евро), технологичният гигант отчете над 100 000 предварителни поръчки в първите 15 дни след пускането на пазара на 7 януари. Този обновен „убиец на Model 3“ запазва елегантната си силует, но сменя вътрешните си елементи с много по-агресивен хардуер, включително значително подобрение в електрическата архитектура. Базовите и Pro моделите преминават от 400-волтова система към по-ефективна 752-волтова платформа, докато най-високият клас Max вариант сега достига 897 волта. Това позволява на обновения модел да възстанови до 670 километра пробег за 15 минути при бързо зареждане с DC зарядно устройство, което е значителен скок в сравнение с представянето на излизащия от производство модел.

Всички варианти вече се предлагат стандартно с новия V6s Plus Super Motor, който генерира до 320 конски сили, а версията Max с два мотора до 690 конски сили. Тази допълнителна мощност е съчетана с преработено шаси, което вече включва двукамерно въздушно окачване и адаптивни амортисьори като стандартно оборудване за цялата гама, лукс, който преди беше запазен за версията Max. За шофьори, които шофират повече, SU7 Pro вече може да се похвали с водещ в класа си пробег от 902 километра по CLTC, а дори и базовият модел Standard е с увеличен пробег до 720 километра. За да контролира цялата тази мощност, Xiaomi е подсилила безопасността, укрепвайки каросерията с по-здрава стомана и добавяйки стандартен LiDAR сензор с огромна изчислителна мощност от 700 TOPS към всеки автомобил, напускащ фабриката.

Макар че постигането на 100 000 поръчки е впечатляващо начало за годината, важно е да се отбележи, че в момента това са малки, напълно възстановими депозити, а не фиксирани продажби. Тази ранна предварителна фаза е стратегически ход на главния изпълнителен директор Лей Джун, за да прецени търсенето и да осигури веригата за доставки преди официалното пускане на пазара през април, като целта е да се избегнат затрудненията при доставките, които засегнаха SUV модела YU7 на марката миналата година. Актуализацията отговаря и на критичните отзиви на потребителите, като включва девет въздушни възглавници и нова резервна система за захранване на електронните ключалки на вратите.