Toyota загатна за мистериозен нов модел

Toyota пусна загадъчен тийзър, който разкрива силует на мистериозен автомобил. Със описание от „Нещо ново се задава на хоризонта“, снимката на задната част предлага точно толкова подробности, колкото да се появят различни слухове. На пръв поглед тънките LED задни светлини и изправеното задно стъкло подсказват за здрав, квадратен силует, което кара много ентусиасти да спекулират за дългоочаквания конкурент на Ford Maverick. Въпреки че в коментарите в момента се споменават имената „Stout“ или „EPU“, ранните слухове от вътрешни източници подсказват, че може би става дума за кросоувър или SUV, а не за пикап с каросерия.

Визуалните доказателства сочат към автомобил с масивни странични части, атлетична стойка и функционални релси на покрива, който по-скоро прилича на изискан семеен автомобил или електромобил, ориентиран към определен начин на живот. С RAV4, 4Runner и Land Cruiser, които наскоро претърпяха обновяване, разумните инвестиции се насочват към два основни конкурента. Първият е тотална преработка на стандартния Highlander, който би могъл да се възползва от преработка, за да се приведе в по-голямо съответствие с луксозния дух на по-големия си „Grand“ брат. Вторият и може би по-вероятен кандидат е дългоочакваният триредов електрически SUV, планиран за завода на Toyota в Джорджтаун, Кентъки. Първоначално планиран за пускане на пазара през 2025 година, този флагмански електромобил беше отложен за първата половина на 2026-та, което прави този тийзър идеално синхронизиран за представянето на производството.

Разбира се, съществува и изкусителната възможност Toyota най-накрая да реализира концепцията за компактен електромобил Cruiser от 2021 година. Феновете настояват за духовен наследник на FJ Cruiser и макар че „baby “ Land Cruiser вече се появи на чуждестранните пазари, в Северна Америка все още има празнина в гамата от модели с ретро дизайн. Независимо дали става дума за кросоувър с удължен пробег или за специален триредов електромобил, чакането няма да е дълго. Toyota организира голямо събитие за представяне в Калифорния следващия месец – конкретно на 10 февруари вечерта – където най-накрая ще бъде вдигната завесата.