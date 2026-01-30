BMW въвежда новата си емблема във всички модели

BMW преосмисля визуалната си идентичност за 2026, като от следващия месец ще пусне обновена емблема в цялата си глобална гама. Тази дискретна, но стратегическа еволюция за първи път бе представена през септември миналата година на iX3, първият серийно произвеждан модел от ерата Neue Klasse и сигнализира за значителна промяна към минимализъм.

Най-забележимата промяна в емблематичния знак е премахването на вътрешния хромиран пръстен, който преди разделяше външния черен пръстен от синьо-белите части. Сребърните кръстосани линии, които някога разделяха тези части, също са премахнати, което позволява на баварските цветове да се съчетават по-добре в по-чиста, двуизмерна плоскост, споделят от компанията. Дори покритието е преработено; високогланцовият черен външен пръстен от последните три десетилетия е заменен със сатенена, матова текстура, която абсорбира светлината, вместо да я отразява, придавайки на колата по-дискретен вид.

Дизайнерският мениджър на BMW Оливер Хайлмер говори открито за логиката зад тази „незабележима” промяна, като отбеляза, че целта е била да се съчетае богатата история на марката с чиста естетика, необходима за дигиталната ера. Самият надпис „BMW” е бил изтънен и усъвършенстван с лъскав мотив, който Хайлмер сравнява с майсторството, характерно за луксозните часовници. Макар емблемата да е физически по-плоска, за да се приведе в съответствие с модернат аеродинамика, тя запазва фини релефи, които осигуряват усещане за високо качество, когато прекарате ръка по капака.

Може би най-значителният стратегически ход, съпътстващ въвеждането на това лого, е решението да се премахне синият външен пръстен, който обозначаваше електрическите модели „i“ на BMW откакто оригиналният i3 беше пуснат на пазара през 2013 година. Чрез стандартизиране на емблемата за всички двигатели, Мюнхен изпраща ясно послание, че електрическите автомобили вече не са отделен експеримент, а част от настоящото. Независимо дали карате флагмански V8 или авангарден 800-волтов електромобил, емблемата на предната част вече ще бъде идентична, обединена под единен, опростен бранд.

Преобразуването на бранда не спира до основната емблема, тъй като високопроизводителното подразделение M също е планирано да претърпи „незабележима“ промяна през февруари. Въпреки че конкретните подробности за обновената емблема M все още се пазят в тайна, очакваме тя да следва същата философия „по-малко е повече“, като се откаже от тежкия хром и лъскавите пластмаси в полза на матовия, прецизно изрязан вид, който определя естетиката на 2026 година..