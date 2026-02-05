Brabus пуска свое риалити шоу

Пригответе се за доза високооктанов адреналин и неподправен лукс, защото легендарното германско тунинг ателие Brabus се впуска в напълно ново приключение. Този път сцената не е асфалтът, а екраните на милиони зрители по целия свят. Емблематичният бранд, който от 1977 година превръща стандартните модели на Mercedes-Benz в истински асфалтови чудовища, става главен герой в собствено документално риалити. Проектът, озаглавен Brabus: One Second Wow, ще направи своята голяма премиера на 26 февруари 2026 г. в платформата Amazon Prime Video.

Създателите твърдят, че ни очаква истинско визуално пиршество в шест епизода, които ще ни преведат през тесните коридори на централата в Ботроп до блясъка на Бевърли Хилс и Дубай. Сериалът не е просто суха корпоративна презентация – това е разказ за високите залози, в който границата между работата и личния живот е по-тънка от маслен филм на състезателен двигател. В центъра на обектива е Константин Бушман – визионерът, поела тежкото наследство на своя баща Бодо Бушман. Заедно със своята половинка и творчески двигател на компанията, Мили Умичевич, те формират „силната двойка“, която прекарва над 200 дни в годината в непрестанни полети, срещи с милиардери и преследване на съвършенството.

„Балансът между работа и личен живот? Забравете за това, тук говорим за баланс между работа и още работа!“ – подхвърлят иронично създателите на филма. Камерите на i&u Studios са получили безпрецедентен достъп до тайните на работилницата, където се раждат зверове като Brabus 900. Ще видим отблизо как едно грешно решение или технически гаф може да коства шестцифрена сума в евро само за секунди. Трейлърът вече загатна за напрежението зад кулисите на Brabus Signature Night – събитие, което по мащаб и блясък оставя зад гърба си дори най-престижните модни ревюта.

Но Brabus отдавна не е само конски сили и въглеродни влакна. Поредицата ще ни покаже експанзията на марката в света на супербързите лодки, бутиковите мотоциклети и дори луксозните недвижими имоти. Това е история за един глобален феномен, присъстващ в над 100 държави, където думата „компромис“ е табу. Brabus: One Second Wow е покана за всеки, който иска да разбере как се кове успехът, когато летвата е вдигната до небесата, а времето за реакция е точно една секунда.