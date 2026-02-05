Toyota продължава да залага на хибриди и изглежда точно това е правилният път

Toyota дава най-ясното послание на автомобилната индустрия, като демонстрира, че двигателят с вътрешно горене не е мъртъв, а просто получава електрическа помощ. Доклади от Nikkei Asia и доставчици от индустрията потвърждават, че най-големият производител на автомобили в света планира масивно увеличение от 30% в производството на хибридни автомобили през следващите две години. До 2028 година Toyota се стреми да произвежда 6,7 милиона хибридни и плъг-ин хибридни автомобила годишно, което е значителен скок от 5-те милиона единици, планирани за текущия сезон. Тази стратегическа промяна ще доведе до увеличаване на дела на хибридите в глобалния микс на Toyota от около 50% на 60% от общото производство от 11,3 милиона автомобила, което доказва, че стратегията не е била просто тактика за отлагане, а план за доминиране на пазара.
Сърцето на тази експанзия е съсредоточено в САЩ. След ключовото обявяване на инвестиция от 10 милиарда долара в края на 2025 година, което бе съобразено с промяната в политическите настроения във Вашингтон, Toyota модернизира пет ключови американски завода. Значителна част от този капитал, в размер на 912 милиона долара, вече е инвестирана в заводи в Западна Вирджиния, Кентъки, Тенеси и Мисури, за да се увеличи производството на хибридни трансмисии и „съвместими“ четирицилиндрови двигатели. Най-очакваното решение е преобразуването на завода в Блу Спрингс, Мисисипи. С модернизация на стойност 125 милиона долара, той официално ще стане първият завод в САЩ, който ще сглобява Corolla Hybrid, премествайки производството на компактния седан с голям обем от Япония на американска земя до 2028 година.
Докато конкурентите се борят с намаляващото търсене на електромобили (BEV) и се справят с премахването на федералните данъчни кредити, консервативното „търпение“ на Toyota дава резултати. В момента компанията държи зашеметяващ 58% дял от световния пазар на хибриди, като лесно изпреварва конкуренти като Honda и Hyundai. Докато Toyota тихо напредва с плана си за пускане на пазара на твърдотелни батерии през 2027 година, фокусът за остатъка от това десетилетие остава върху хибридите с висока рентабилност и надеждност.
Тъй като правителствените разпоредби както в Европа, така и в САЩ започват да отразяват по-неутрална позиция по отношение на технологиите, решението на Toyota да се подсигури с комбинация от LPG, водород и хибридна технология изглежда по-скоро като стратегия за дългосрочен ръст, отколкото като бърза доминация.
1 Поръчкива статия!
Коментиран от #4
17:27 05.02.2026
2 Като се обърне каруцата, пътища много
Крайният резултат е нулев. Ще продължи да продава точно толкова ябълки колкото е продавал последните 10 години но това било голям успех и било правилно решение, при положение че на съседния парцел до преди две години е било пустош, а днес продават повече круши от Toyota..
А само един процент от производството на Toyota е круши, при положение че освен 11 тона ябълки можеше да продава допълнителни 5 тона круши ако те бяха засели парцела. Продажбите им на ябълки нямаше да намалеят.
Щяха да си продават 5 милиона електромобила плюс 11 милиона нещо друго. Това беше единствения правилен път, а Toyota на практика стои на кръстопътя и не помръдва.
Коментиран от #5, #10
17:28 05.02.2026
3 Слънчасалия
Коментиран от #6
17:40 05.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Поръчкива статия!":За поръчката и кой как е роден
🚗Тойота пуснаха хибрида Приус още в края на миналия век, когато никой не говореше за хибриди и електромобили и всички им се смееха❗
Сега всички се надпреварват да разработват хибриди и електромобили❗
17:43 05.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Като се обърне каруцата, пътища много":🚗 Преди да си избереш крушите -виж кой е автомобилният производител с най-много.продажби на световна база❗
Коментиран от #9
17:44 05.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Слънчасалия":Само където бъдещето е далееееееч в бъдещето❗
Статистически е доказано , че ел.скутерите са се произвеждали преди 100 години, а бъдещето им дойде днес! При това 1:1 като моделите преди 100 години❗
17:47 05.02.2026
7 Бушидо Тойода
17:49 05.02.2026
8 Тойота можеше да прави моторни яхти
Кондо
Сакура кай
Киу ку мицу
17:49 05.02.2026
9 Гледам
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Търся кой е световния производител с най-много продажби на електромобили в света и не успях да открия името на Toyota в топ 50!
Очевидно първи са започнали с хибридите още миналия век но там са си и останали - в миналия век. В технологиите на днешния век ги няма никакви.
Коментиран от #13
18:10 05.02.2026
10 Хаха
До коментар #2 от "Като се обърне каруцата, пътища много":Тесла по 5 милиона електромобила ли продава, слънчасал?
Коментиран от #12
18:14 05.02.2026
12 Вярно е
До коментар #10 от "Хаха":Тесла не продава по 5 милиона а само по-малко от 2 милиона електромобила повече отколкото продаваше през миналия век.
За същото време Toyota продава само 100 000 електромобила повече отколкото миналия век.
Погледнато от друга гледна точка, продажбите на автомобили при Toyota се увеличили с 1 милион за последните 10 години, А при Тесла са се увеличили с милион и половина.
Други въпроси имаш ли?
Например с колко са се увеличили продажбите на автомобили или на електромобили при китайците в сравнение с Toyota?
Коментиран от #14
18:30 05.02.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "Гледам":Виждам, че само гледаш без да разбираш❗
Нито дума не съм написал за чистите електромобили произвеждани днес❗
/освен , че бъдещето на електромобилите е далеч в бъдещето/
Преди да си ОБЕРЕШ крушите виж кой е АВТОМОБИЛНИЯТ производител
/ специално за гледащия без да разбира, това включва всички негови модели с ДВГ, хибриди, електромобили/❗
Коментиран от #16
18:33 05.02.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "Вярно е":😀😀😀😀
смИшник : "Тесла не продава по 5 милиона а само по-малко от 2 милиона електромобила повече ОТКОЛКОТО ПРОДАВАШЕ ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК.
😀😀😀😀
Я виж кога е ПРОИЗВЕДЕН първият електромобил на Тесла, че ставаш смешен с миналия век
😀😀😀😀
Коментиран от #15
18:52 05.02.2026
15 Гледам и не виждам
До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не видях да е произвела нито един автомобил миналия век. Но съм сигурен че ще ме изненадаш с някоя манипулация? Сподели да видим какво ще излъжеш този път?
Коментиран от #20
19:51 05.02.2026
16 Гледам и не разбирам
До коментар #13 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затова моля те просвети ме, кога ще дойдат онези 30% пазарен дял на електромобилите, които Toyota казва че никога няма да дойдат?
Казваш ще е много далечно бъдеще чак след две години? Или още в края на тая година? А какво ще прави Toyota в бъдеще, много много много далечно бъдеще след две-три години, когато електромобилите преминат 50% пазарен дял, а от всички продадени автомобили за годината на Toyota, електромобилите са само 3%, което на практика ще е 300% ръст спрямо сегашните 1%? .
Сигурен съм че ще четем подобни статии че Toyota вече е продава три пъти повече електромобили "и изглежда точно това е правилния път"
Коментиран от #21
19:55 05.02.2026
17 Прочети го 10 пъти
Крушите са аналогия на електромобили. Toyota продава само 1% електромобили - 100 000 електромобила годишно при 10 милиона продажби.
Ако си тръгнал да си избираш круши ще си купиш ... Круши. Няма да си купиш ябълки, само защото еди кой си бил най-голям производител на ябълки
Ако си тръгнал да си купуваш електромобил който зарежда 500 км за 5 минути на цената на RAV4, няма да си купиш хибрид. Ако си фен на Toyota ще питаш дали предлагат такъв електромобил, А като не предлагат , ще отидеш при друг производител на круши/ електромобили
Коментиран от #18, #19
20:03 05.02.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "Гледам и не виждам":Нормално е да не видиш нито един техен автомобил от миналия век защото компанията е създадена след 2005- та година❗
Явно и това НЕ знаеше, ама си пишеш глупостите❗
Сигурно ще те те изненадам с манипулацията и лъжата, че компанията Тесла НЕ Е създадена от Мъск, а той про100 я изкупи❗
Твоето НЕзнание за истината НЕ я прави лъжа или манипулация❗
Посочи нещо което НЕ Е вярно от това което съм написал, та да манипулираш , че пиша лъжи и манипулации ❗
Хубав ден‼️
Коментиран от #23
09:04 06.02.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Гледам и не разбирам":Виждам , че не разбираш❗
А можеш ли поне да смяташ❓
Преди година в света е имало около
90 000 000 електромобила от
1 500 000 000 автомобила общо❗
За какъв ПРОЦЕНТРН дял говорим❓
Колко електромобила трябва да бъдат произведени и колко с ДВГ бракувани , та да видим съотношение 1:3 🤔
Коментиран от #22, #24, #25
09:17 06.02.2026
22 Гледаш но не виждаш
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Какво общо има твоята сметка за автомобилите по улиците, когато говорим за пазарен дял?
Пазарният дял се отнася за пазара на нови автомобили, пазар а не улица.
Продажбите на Toyota по никакъв начин нямат връзка с автомобилите по улиците.
30% пазарен дял на 90 милиона автомобила, означава че Toyota ВЯРВА, че продажбите на електромобили никога няма да преминат 90 х 30%= 27 милиона електромобила годишно. Всичките им пазарни и производствени стратегии се въртят около тази Вяра.
Ти споделяш ли вярата им, както правят останалите сектанти , които повтарят че 27 милиона електромобила годишно са невъзможни или ще продължаваш да поддържаш по-меката теза, че това ще е много далеч в бъдещето?
Защото гледаш но не виждаш че ти казвам че ще стане до 2-3 години, което е много близко бъдеще, за което Toyota не е подготвена
Коментиран от #28, #30
10:48 06.02.2026
23 Най-накрая видя поне това
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нали точно това си говоря - че Тесла не е произвела нито един автомобил миналата година. Повторихте го няколко пъти по-надолу, а ти най-накрая каза Еврика и ми каза какво точно ти обяснявам, като собствено откритие.
Нали точно това ми е мисълта че Тесла произвежда 1,5 милиона повече автомобили в сравнение с миналия век през който не е произвеждала нищо, когато Toyota вече е произвеждала хибридите си.
Нали затова ти казвам, че Toyota си стои технологично в миналия век докато фирми като Тесла вече я изпревариха технологично в новите технологии.
Но Тесла е най-малкият проблем на Toyota - фирми като xiaomi, които буквално до преди две години не произвеждаха автомобили, са най-опасните. Напълно възможно е през 2035 някоя фирма, която все още не съществува или поне не сме чували за нея да вземе пазара на Toyota и другите изостанали технологично.
Коментиран от #27
10:53 06.02.2026
24 90 милиона годишно
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Всъщност това е пазара, който трябва да се дели както между технологиите, така и между автомобилните компании. Една-единствена технология ще расте с всяка изминала година и никога няма да намалява - електромобилите.
Всички останали технологии взети заедно, ще трябва да си поделят останалото. А останалото всяка година ще е по-малко и по-малко. Да се надпреварваш за намаляващия дял според тебе наистина ли ти изглежда цитирам "изглежда точно това е правилният път"
10:57 06.02.2026
25 Време за промяна
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Когато електромобилите с натриево йонни батерии и няколко стотин коня мощност станат по-евтини от RAV4 и се зареждат за 5 минути което струва за 100 км, по-евтино отколкото да купиш два-три литра бензин , Колко време мислиш че ще отнеме на пазара да се прехвърли на тях?
Единственият проблем ще е колко бързо могат да ги произведат и колко бързо ще се изградят мегаватовите зарядни станции. Но като се вземе предвид че последните са машини за печатане на пари - състезанието ще е кой първи ще ги изгради, за да завземе най-добрите места преди да го направят останалите.
Производството на натриево-йонни батерии вече започна, за разлика от твърдотелните за които Toyota всяка година лъжат, че ще започнат да произвеждат след две години от 2010 година насам
Коментиран от #26
11:05 06.02.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "Време за промяна":Добре си видял ЕДИНСТВЕНИТЕ НЯКОЛКО ПРОБЛЕМА:
ЦЕНАТА, ПРОБЕГЪТ, ВРЕМЕТО ЗА ЗАРЕЖДАНЕ и
ЕНЕРГИЙНАТА МОЩНОСТ за това зареждане❗
И да, когато Светът реши тези проблеми - тогава ще дойде твоето близко бъдеще на електромобилите❗
Засега това е далееееееч в бъдещето❗
11:53 06.02.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Най-накрая видя поне това":😀😀😀 Никъде, никъде, никъде не си споменавал че ТеслИте ги НЯМАШЕ през миналия век❗
Добре, че сега го прочете та да разбереш😀😀😀
11:55 06.02.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Гледаш но не виждаш":Никъде не е фиксиран срока за Пазарният дял ❗
Може да е година, а може месец , може пет, десет години, че и повече❗
Ама ти явно не си наясно и за теб животът е само днес , тук и сега❗ И пишеш постулати за бъдещето❗
Аз мога да напиша , че след 20 години колите ще се движат с вода 🚗
Коментиран от #29
12:00 06.02.2026
29 Пзпзспзсс
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Откъде ги извади тия нерви да го четеш и отговаряш на Електролатерната?!
12:07 06.02.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #22 от "Гледаш но не виждаш":Не става само с гледане в тавана и мисли за бъдещето , трябва и нещо между ушите❗
Явно не ти хареса статистиката за Пазарния дял на годишна база общо произведени автомобили от компаниите, не ти хареса и статистиката за Пазарния дял на всички електромобили спрямо всички произведени автомобили❗
Светът се развива. Да утре е бъдещето на днес , но бъдещето на днес е и 2100-та година, а тогава какво ще е никой не знае❗
През 2018- та Светът си правеше едни сметки и никой не включваше К-19❗
През 2020-та Светът си правеше нови сметки, но никой не включваше Войната в У...йна❗
През 2027-ма никой не знае какво ще се случи,
а може би ти знаеш🤔‼️
Коментиран от #31
12:13 06.02.2026
31 Така е
До коментар #30 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Никой не знае кога ще се случи, но всички знаят какво ще се случи. Светът преминава към електромобили и всички технически проблеми бяха решени още миналата година
- още тогава представиха мегаватовото зареждане - пет минути за 520 км и започнаха тяхното производство
- тази година представиха натриево-йонни батерии които запазват 90% от капацитета си при минус 40° и имат живот 10 000 цикъла. Започнаха и тяхното производство.
Какво започна Toyota? Започна производство на хибриди миналия век и оттогава нищо друго не е започнала.
Бъдещето е тук днес и сега , въпросът е колко бързо ще се мащабира . Бъдещето принадлежи на тези които направят тези технически постижения в мащаб, който да задоволи 90 милиона продажби. Дали Toyota ще успее да запази над 10% от световните продажби в такъв случай?
Дали ще продава най-евтините и надежни електромобили, за да не сменят хората любимата си марка?
14:31 06.02.2026