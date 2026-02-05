Toyota продължава да залага на хибриди и изглежда точно това е правилният път

Toyota дава най-ясното послание на автомобилната индустрия, като демонстрира, че двигателят с вътрешно горене не е мъртъв, а просто получава електрическа помощ. Доклади от Nikkei Asia и доставчици от индустрията потвърждават, че най-големият производител на автомобили в света планира масивно увеличение от 30% в производството на хибридни автомобили през следващите две години. До 2028 година Toyota се стреми да произвежда 6,7 милиона хибридни и плъг-ин хибридни автомобила годишно, което е значителен скок от 5-те милиона единици, планирани за текущия сезон. Тази стратегическа промяна ще доведе до увеличаване на дела на хибридите в глобалния микс на Toyota от около 50% на 60% от общото производство от 11,3 милиона автомобила, което доказва, че стратегията не е била просто тактика за отлагане, а план за доминиране на пазара.

Сърцето на тази експанзия е съсредоточено в САЩ. След ключовото обявяване на инвестиция от 10 милиарда долара в края на 2025 година, което бе съобразено с промяната в политическите настроения във Вашингтон, Toyota модернизира пет ключови американски завода. Значителна част от този капитал, в размер на 912 милиона долара, вече е инвестирана в заводи в Западна Вирджиния, Кентъки, Тенеси и Мисури, за да се увеличи производството на хибридни трансмисии и „съвместими“ четирицилиндрови двигатели. Най-очакваното решение е преобразуването на завода в Блу Спрингс, Мисисипи. С модернизация на стойност 125 милиона долара, той официално ще стане първият завод в САЩ, който ще сглобява Corolla Hybrid, премествайки производството на компактния седан с голям обем от Япония на американска земя до 2028 година.

Докато конкурентите се борят с намаляващото търсене на електромобили (BEV) и се справят с премахването на федералните данъчни кредити, консервативното „търпение“ на Toyota дава резултати. В момента компанията държи зашеметяващ 58% дял от световния пазар на хибриди, като лесно изпреварва конкуренти като Honda и Hyundai. Докато Toyota тихо напредва с плана си за пускане на пазара на твърдотелни батерии през 2027 година, фокусът за остатъка от това десетилетие остава върху хибридите с висока рентабилност и надеждност.

Тъй като правителствените разпоредби както в Европа, така и в САЩ започват да отразяват по-неутрална позиция по отношение на технологиите, решението на Toyota да се подсигури с комбинация от LPG, водород и хибридна технология изглежда по-скоро като стратегия за дългосрочен ръст, отколкото като бърза доминация.