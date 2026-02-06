Наследникът на Audi TT остава под въпрос заради проблеми на Porsche

Както по-рано тази седмица ви разказахме, в Porsche се носят слухове за значителна промяна, след като новият главен изпълнителен директор, Михаел Лайтерс, пое управление. Само няколко седмици след встъпването си в длъжност – след година, в която Porsche отбеляза спад в продажбите в Китай с 26% и оперативната печалба спадна до най-ниското ниво за десетилетие – Лайтерс е замразил плановете за изцяло електрическите наследници на 718 Boxster и Cayman. Първоначално планирани да бъдат начело на мисията на Porsche „80% електромобили до 2030 година“, електрическите близнаци сега са подложени на „мащабна финансова ревизия“ поради нарастващите разходи за разработка и критичен срив в веригата на доставки.

Тази вътрешна корекция на курса предизвика даде своите последици и в Инголщат. Дългоочакваният Concept C на Audi, който дебютира в Милано през септември миналата година сега е в застой. Построен на същата архитектура за спортни автомобили PPE (Premium Platform Electric), разработена от Porsche, Concept C беше проектиран да възроди TТ за края на това десетилетие. Въпреки това, след като Porsche преразгледа жизнеспособността на цялата платформа, главният изпълнителен директор на Audi, Гернот Дьолнер, се изправя пред дилема за десетки милиони: или да финансира сам завършването на платформата, или да се откаже изцяло от Concept C.

Последиците от всеобхватната стратегия за електромобили на бившия главен изпълнителен директор Оливер Блуме се превръщат в тежка тежест за баланса на Porsche за 2026 година. Освен проблемите с батерията на 718, Taycan се сблъска с 22% спад в глобалното търсене, като остатъчната стойност се оказа много по-малко устойчива от тази на 911.

За традиционалистите тази промяна в ръководството може да е най-добрата новина от години. Като дава приоритет на рентабилността и двигател ориентиран към водача пред идеологическите цели за електромобили, Лейтерс дава сигнал, че Porsche няма да жертва своята емблематична динамика само за да постигне цел от счетоводната таблица. За Audi обаче залогът не може да бъде по-висок. Дьолнер е свързал своята дизайнерска философия „Radical Next“ директно с Concept C, ако платформата 718 изчезне, новата дизайнерска ера на Audi може да загуби най-привлекателния си модел, още преди да напусне шоурума.