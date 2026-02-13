Новини
Втори модел от евтините китайски AUDI-та

Втори модел от евтините китайски AUDI-та

13 Февруари, 2026 17:12 689 2

Новият електрически кросоувър ще се нарича AUDI E7X

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилът беше уловен по време на тежки зимни изпитания в Китай, разкривайки бъдещето на една нова подмарка, която дръзко загърбва традициите. И ако се чудите къде са изчезнали легендарните четири кръга от предната решетка – не ги търсете. Те просто не са част от този проект.

Е7X е вторият „боец“ в арсенала на новосъздадения бранд AUDI (изписван само с главни букви), който е плод на стратегическото партньорство между германците и китайския гигант SAIC. Целта е ясна: да се предложи премиум преживяване на по-достъпна цена, комбинирайки немското качество на сглобката с водещите китайски технологии в софтуера и батериите.

Очаква се кросоувърът да дебютира официално на изложението в Пекин през април 2026 година с начална цена от около 35 000 долара – сума, която би накарала всеки конкурент в Европа да се притесни. Визуално AUDI E7X е внушителен. С дължина от над 5 метра (точно 5 049 мм), той превъзхожда дори познатия ни Q8, предлагайки монолитен дизайн и атлетична стойка.

Тънките LED матрични фарове и липсата на огледала (заменени от камери при тестовия модел) му придават вид на концептуален автомобил, който току-що е излязъл от филмова площадка на научна фантастика. Инженерите са заложили на огромни 22-инчови джанти и прибиращи се дръжки на вратите, за да оптимизират аеродинамиката на това 2,5-тонно „чудовище“.

Под ламарините обаче се крие истинската мощ. E7X ще се предлага в две основни конфигурации:

Базова версия: Задно задвижване с мощност от 402 конски сили.
Флагманска версия: Quattro задвижване на всички колела с внушителните 670 конски сили.

Пробегът също не е за подценяване. Благодарение на батериите от CATL с капацитет до 109.3 кВтч, кросоувърът ще може да измине до 751 км с едно зареждане (по цикъла CLTC). Нещо повече – 800-волтовата архитектура позволява на колата да „си върне“ 320 км пробег само за 10 минути на бърза зарядна станция.

Въпреки че моделът е фокусиран основно върху азиатския пазар, слуховете за неговото презокеанско пътешествие към Европа стават все по-силни. Дали липсата на емблемата с четирите кръга ще попречи на феновете да го разпознаят като истинско Audi, или технологичното превъзходство ще бъде достатъчно, за да спечели сърцата им? Едно е сигурно – AUDI E7X е нагледен пример за това как се променя индустрията, когато Изтокът и Западът си подадат ръка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    1 1 Отговор
    Това камион или кола ли с тези 2.5 тона ако падне в някоя дупка от нашите убави пътища половин година ще е в сервиза

    17:29 13.02.2026

  • 2 бибитков

    0 0 Отговор
    Трябва да е поне 6.5 метра за да е по удобен в града.

    17:38 13.02.2026