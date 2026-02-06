Xpeng пусна луксозен SUV, който поразително прилича на Range Rover

Xpeng официално се премества в по-високия пазарен сегмент с представянето на новия си модел Xpeng GX, шестместен флагмански кросоувър, който веднага предизвика коментари заради удивителната си прилика с настоящото поколение Range Rover. С шампанско-златист цвят, затъмнени колони за ефект на „плаващ покрив“ и внушителна силует, GX се отличава ясно от обичайния дизайн на Xpeng, наречен „Starship“. Позициониран значително над G9, GX се очаква да се появи на китайския пазар с начална цена между 400 000 и 500 000 юана (55 000–70 000 евро), което го поставя в пряка конкуренция с местните Li Auto L9 и Aito M9.

GX е първият модел, който използва архитектурата SEPA 3.0 „Physical AI“, която интегрира новите Turing AI чипове на марката. На 6 февруари, само 24 часа след представянето, в Гуанджоу вече бяха забелязани прототипи на GX с надписи „L4 Autonomous Driving Test“ (Тест за автономно шофиране L4). С изчислителна мощност от 3000 TOPS от четириядрена конфигурация, Xpeng позиционира GX не само като луксозен автомобил, но и като модел за своята флота от роботизирани таксита за 2026 година. За да се гарантира, че този 5,2-метров кросоувър се управлява като много по-малък автомобил, той разполага с технология за управление без физическа връзка и завиване на задния мост.

Стратегията за задвижването на GX разчита на конфигурация за електромобили с удължен пробег (EREV), проектирана да премахне тревогата от пробега. Въпреки че е вероятна версия с чисто електрическо задвижване, версията EREV е тази, която привлича вниманието, съчетавайки 800V архитектура с 5C ултрабърза технология за зареждане на батерията. Ранните технически данни сочат пробег на чисто електрически режим от 430 км и общ комбиниран пробег до 1400 км. Изпълнителният директор на Xpeng, Хе Сяопенг, твърди, че GX предлага наистина практичен багажник, в който могат да се побират колички и куфари, дори и когато и шестте седалки са заети – често срещан проблем в този сегмент.

Вътрешността на GX ще разполага с 2+2+2 конфигурация с индивидуални функции за накланяне на седалките за всеки ред. Очакваме интериора да се доминира от от дисплей с разширена реалност (AR-HUD) и кокпит XOS от ново поколение. Официалният световен дебют е насрочен за автосалона в Пекин през април 2026 година, като доставките на пазара се очаква да започнат през втората половина на годината.