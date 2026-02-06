Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

Автомобилният свят често поглежда с носталгия към миналото, но малко марки успяват да превърнат тази носталгия в работещ бизнес модел така, както го прави Jawa. Чешкият производител официално обяви завръщането на култовия модел Jawa 350 CL на европейския пазар, като този път машината съчетава класическия силует от златните години на социализма с модерно технологично „пълнене“. Цената стартира от 5777 евро, което позиционира мотоциклета като достъпна и стилна алтернатива за почитателите на ретро естетиката.
Новото поколение на Jawa 350 се произвежда в Индия под шапката на Classic Legends, което е позволило на марката да запази конкурентна цена, без да прави компромис с изработката. На пазара ще се предлагат две коренно различни модификации. Стандартната версия е директен наследник на легендарната Jawa, блестяща с обилно количество хром, автентични аналогови прибори и меки линии, които препращат към 60-те години на миналия век.
За тези, които търсят малко по-агресивно излъчване, е подготвен моделът Jawa 350 CL 42. Тук хромът е отстъпил място на черния мат, а дизайнът е вдъхновен от спортния стил. Модификацията „42“ се отличава с променен резервоар, специфична седалка и повдигнати изпускателни тръби, които му придават по-динамичен и съвременен вид. Макар и двата модела да изглеждат като излезли от миналото, те са оборудвани с дискови спирачки на двете колела и задължителната за европейския пазар ABS система.
Под винтидж обвивката работи модерен 334-кубиков четиритактов двигател с течно охлаждане. В стандартното изпълнение той осигурява 22,6 к.с. и 28 Нм въртящ момент, докато при версията „42“ мощността е леко повишена до 29,2 к.с. и 30 Нм. Макар максималната скорост от около 125 км/ч да не плаши пистовите машини, Jawa 350 не е създадена за гонки, а за спокойно „круизване“ и наслада от пътя. Това е мотоциклет, който не просто ви превозва, а разказва история при всяко завъртане на ключа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бърно
16:28 06.02.2026
2 Факти
16:28 06.02.2026
3 Евро
Коментиран от #5
16:34 06.02.2026
4 моторджия
Коментиран от #10
16:37 06.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хасковски каунь
16:43 06.02.2026
7 ?????
16:59 06.02.2026
8 Дядо Стою
17:16 06.02.2026
9 Евродебил
17:43 06.02.2026
10 Миндич
До коментар #4 от "моторджия":ЕТЗ беше мерцедеса на соц моторите,но най доброто от тази епоха си беше и остава "урал".За мен обаче ролс-ройса на соц двуколките ще си остане родното балканче. .
17:48 06.02.2026
11 Механик
Както е написал един к олега тук преди мен, ЯВА-та беше мерцедеса на соц-мотоциклетите. Не само като дизайн, а като здравина, ремонтопригодност, издръжливост и безотказност.
Всичко по нея бе "пипнато" с акъл. Скоростната кутия беше произведение на инженерното изкуство, съчетаващо простота и гениалност.
Лично аз, ако имаше възможност да си купя, бих си купил една такава ява. Но от Индия ще е трудно, а и тука ще трябва да минавам през 100 инстанции от кръвопийци за да я узаконя. Жалко
17:57 06.02.2026
12 Да, ама
Само като чуеш мощния рев на двата цилиндъра и как започват да работят синхронно когато усучеш масура и всичко се променя.
17:57 06.02.2026
13 КЪДЕ може
18:28 06.02.2026
14 1616
19:08 06.02.2026