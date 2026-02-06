Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

6 Февруари, 2026 16:10

  • jawa-
  • 350-
  • мотоциклет

Новото поколение ще се произвежда под шапката на Classic Legends

Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце - 1
Радослав Славчев

Автомобилният свят често поглежда с носталгия към миналото, но малко марки успяват да превърнат тази носталгия в работещ бизнес модел така, както го прави Jawa. Чешкият производител официално обяви завръщането на култовия модел Jawa 350 CL на европейския пазар, като този път машината съчетава класическия силует от златните години на социализма с модерно технологично „пълнене“. Цената стартира от 5777 евро, което позиционира мотоциклета като достъпна и стилна алтернатива за почитателите на ретро естетиката.

Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

Новото поколение на Jawa 350 се произвежда в Индия под шапката на Classic Legends, което е позволило на марката да запази конкурентна цена, без да прави компромис с изработката. На пазара ще се предлагат две коренно различни модификации. Стандартната версия е директен наследник на легендарната Jawa, блестяща с обилно количество хром, автентични аналогови прибори и меки линии, които препращат към 60-те години на миналия век.

Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

За тези, които търсят малко по-агресивно излъчване, е подготвен моделът Jawa 350 CL 42. Тук хромът е отстъпил място на черния мат, а дизайнът е вдъхновен от спортния стил. Модификацията „42“ се отличава с променен резервоар, специфична седалка и повдигнати изпускателни тръби, които му придават по-динамичен и съвременен вид. Макар и двата модела да изглеждат като излезли от миналото, те са оборудвани с дискови спирачки на двете колела и задължителната за европейския пазар ABS система.

Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

Под винтидж обвивката работи модерен 334-кубиков четиритактов двигател с течно охлаждане. В стандартното изпълнение той осигурява 22,6 к.с. и 28 Нм въртящ момент, докато при версията „42“ мощността е леко повишена до 29,2 к.с. и 30 Нм. Макар максималната скорост от около 125 км/ч да не плаши пистовите машини, Jawa 350 не е създадена за гонки, а за спокойно „круизване“ и наслада от пътя. Това е мотоциклет, който не просто ви превозва, а разказва история при всяко завъртане на ключа.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бърно

    17 0 Отговор
    Производство в Индия и продажба в ЕС е много хитър бизнес модел.

    16:28 06.02.2026

  • 2 Факти

    4 3 Отговор
    Демек : ни рак , ни риба .

    16:28 06.02.2026

  • 3 Евро

    9 1 Отговор
    ...бизнес тарикатите за повече пари са готови и душите си да продадат. В Индия всеки пети мотор е Ява, а тук скъпи японски модели или подобни по цени

    Коментиран от #5

    16:34 06.02.2026

  • 4 моторджия

    10 2 Отговор
    На времето Ява беше мерцедеса на моторите в източният блок , и сега се карат !!

    Коментиран от #10

    16:37 06.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    И " Ковровец" беше класа. Без майтап. А на тази и викаха Ява-угар.

    16:43 06.02.2026

  • 7 ?????

    3 0 Отговор
    А ЧЗ живи ли са още?

    16:59 06.02.2026

  • 8 Дядо Стою

    1 1 Отговор
    Мчи тя е и мощна. Колкото оригинала отпледи 60 години.

    17:16 06.02.2026

  • 9 Евродебил

    3 0 Отговор
    В Индия викате....а? Яви и чзтките в Индия ще майсторите.Ликвидиране на евроатлантическата чума

    17:43 06.02.2026

  • 10 Миндич

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "моторджия":

    ЕТЗ беше мерцедеса на соц моторите,но най доброто от тази епоха си беше и остава "урал".За мен обаче ролс-ройса на соц двуколките ще си остане родното балканче. .

    17:48 06.02.2026

  • 11 Механик

    5 1 Отговор
    ЯВА се произвеждат от много години в Индия и с е продават успешно на тия пазари. Запазили с а дизайна на класиката и слагат 4-тактови мотори. Мотоциклетът е прекрасен. Усеща се душата на ЯВА, а не някакво изделие (съвременно) което изглежда като надраскана скица от художник- кубист.
    Както е написал един к олега тук преди мен, ЯВА-та беше мерцедеса на соц-мотоциклетите. Не само като дизайн, а като здравина, ремонтопригодност, издръжливост и безотказност.
    Всичко по нея бе "пипнато" с акъл. Скоростната кутия беше произведение на инженерното изкуство, съчетаващо простота и гениалност.
    Лично аз, ако имаше възможност да си купя, бих си купил една такава ява. Но от Индия ще е трудно, а и тука ще трябва да минавам през 100 инстанции от кръвопийци за да я узаконя. Жалко

    17:57 06.02.2026

  • 12 Да, ама

    2 1 Отговор
    пак не е като старата.
    Само като чуеш мощния рев на двата цилиндъра и как започват да работят синхронно когато усучеш масура и всичко се променя.

    17:57 06.02.2026

  • 13 КЪДЕ може

    0 1 Отговор
    Да се заяви за плащане и доставка . Страхотен мотоциклет от ОНОВА време , както и НАШИЯ БАЛКАН 250 , АВО и др.

    18:28 06.02.2026

  • 14 1616

    0 0 Отговор
    Не знам моторджията ком.4 какви мотори е карал или изобщо е карал но МЗ и МЗ ЕТЗ са си класика в жанра дори и днес вижте само на какви цени се продават сега,а пък Симона е безсмъртен,явичките и чезетата са си бая дървени

    19:08 06.02.2026