Новата Jawa 350 стъпва в Европа с ретро чар и индийско сърце

Автомобилният свят често поглежда с носталгия към миналото, но малко марки успяват да превърнат тази носталгия в работещ бизнес модел така, както го прави Jawa. Чешкият производител официално обяви завръщането на култовия модел Jawa 350 CL на европейския пазар, като този път машината съчетава класическия силует от златните години на социализма с модерно технологично „пълнене“. Цената стартира от 5777 евро, което позиционира мотоциклета като достъпна и стилна алтернатива за почитателите на ретро естетиката.

Новото поколение на Jawa 350 се произвежда в Индия под шапката на Classic Legends, което е позволило на марката да запази конкурентна цена, без да прави компромис с изработката. На пазара ще се предлагат две коренно различни модификации. Стандартната версия е директен наследник на легендарната Jawa, блестяща с обилно количество хром, автентични аналогови прибори и меки линии, които препращат към 60-те години на миналия век.

За тези, които търсят малко по-агресивно излъчване, е подготвен моделът Jawa 350 CL 42. Тук хромът е отстъпил място на черния мат, а дизайнът е вдъхновен от спортния стил. Модификацията „42“ се отличава с променен резервоар, специфична седалка и повдигнати изпускателни тръби, които му придават по-динамичен и съвременен вид. Макар и двата модела да изглеждат като излезли от миналото, те са оборудвани с дискови спирачки на двете колела и задължителната за европейския пазар ABS система.

Под винтидж обвивката работи модерен 334-кубиков четиритактов двигател с течно охлаждане. В стандартното изпълнение той осигурява 22,6 к.с. и 28 Нм въртящ момент, докато при версията „42“ мощността е леко повишена до 29,2 к.с. и 30 Нм. Макар максималната скорост от около 125 км/ч да не плаши пистовите машини, Jawa 350 не е създадена за гонки, а за спокойно „круизване“ и наслада от пътя. Това е мотоциклет, който не просто ви превозва, а разказва история при всяко завъртане на ключа.