Нови заявки от Tesla подсказват за идването на "летящата" кола

Най-дълго продължаващата сага на Tesla за модел, който все още феновете очакват с нетъпрение, може би е на път да достигне своя край. На 3 февруари гигантът от Остин подаде две важни заявки за търговска марка в USPTO, което предполага, че второто поколение Roadster най-накрая се приближава към производствената си форма. Първата заявка разкрива запазването на модела „ROADSTER” в стилизиран шрифт. Втората, и може би по-разкриваща, е минималистична линия, състояща се от три остри, криви. Анализаторите отбелязват, че този профил изглежда малко по-зрял от концепцията от 2017 година, с по-дълъг заден капак и предно стъкло, разположено по-напред, което подсказва за усъвършенствана аеродинамика на крайния производствен автомобил.
Тези документи съответстват и на това, което Елон Мъск наскоро описа като „най-впечатляващата демонстрация на продукт на всички времена”. По време на пресконференцията за финансовите резултати за четвъртото тримесечие в края на януари, Мъск потвърди, че компанията се стреми към пълно разкриване на производството на новия модел на 1 април 2026 година. Макар тази дата да е била използвана в миналото за традиционните априлски шеги на Tesla, сериозният характер на последните документи предполага, че това разкритие може и да не е шега. Изпълнителният директор потвърди твърдението си, че Roadster ще бъде съвместен проект на Tesla и SpaceX, като ще използва пакет от двигатели, за да постигне ускорение от 0 до 100 километра в час за по-малко от секунда.
Въпреки това, много анализатори остава скептични по отношение на оригиналните спецификации от 2017 година. Макар батерията от 200 kWh и пробегът от 1000 километра да бяха водещи цифри преди почти десетилетие, теглото на такъв масивен модул в лек суперкар е огромно инженерно препятствие. Запознати лица предполагат, че Tesla може да използва най-новата си технология 4680 Cybercell, за да постигне сходен пробег със значително по-малък размер и по-голяма енергийна плътност.
Настоящият план, както е съобщен на акционерите, предвижда производство до края на 2027 година, приблизително 12 до 18 месеца след демонстрацията през април. За ранните купувачи, които имат депозити от 50 000 долара в касите на Tesla от девет години, серийният модел най-накрая се вижда на хоризонта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Симо
Това ме убеждава, че света е пълен с малоумници. Напушения "визионер" си дърпа цигара, а тези чакат ............. да са първи. Като онези дето щяха да ходят на Марс, другите дето щяха да карат камиона на бъдещето, "Семи трак" ли беше, или онези дето щяха да пресичат континента във вакуумни тръби със скоростта на самолет под земята. Колко халюцинации чухме от този клоун за има, няма десет години.
Коментиран от #4
12:30 07.02.2026
2 БеГемот
Коментиран от #5, #9
12:46 07.02.2026
3 ВЕЧНИЯТ 🏆
14:45 07.02.2026
4 Сладур
До коментар #1 от "Симо":Душица
Коментиран от #10
14:51 07.02.2026
5 Мамин
До коментар #2 от "БеГемот":Златен
14:53 07.02.2026
6 Илон
Коментиран от #13
15:01 07.02.2026
7 1000 километра пробег
Физиката е непреклонна. Високото тегло вдига разхода на километър и намалява ускорението. Освен това пречи на автомобила да завива
15:18 07.02.2026
8 Хайл 14/88
15:24 07.02.2026
9 Хайл 14/88
До коментар #2 от "БеГемот":Само ганюф го величае и качва измислени клипове,снимки и графики...според него аз и ти имаме поне по 4 тесли...невежия ганюф
15:27 07.02.2026
10 Хайл 14/88
До коментар #4 от "Сладур":Мульо с 20 камиона ли мислиш че ще стане нещо,освен че взема парите на баламурниците като теб.нали до 2025 г щеше да убие всички дизели🤣🤣🤣тия фантасмагории са за такива като теб дето да ги повтаряш в несвяст🤣🤣🤣🤣🤣🤣
16:28 07.02.2026
11 Слънчасалия
Коментиран от #12
17:42 07.02.2026
12 Хайл 14/88
До коментар #11 от "Слънчасалия":Статистически ако баба ти беше мъжка,щеше да ти е дядо,но практически ти е баба,мульо нед.оклат.ен
18:10 07.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.