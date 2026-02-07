Нови заявки от Tesla подсказват за идването на "летящата" кола

Най-дълго продължаващата сага на Tesla за модел, който все още феновете очакват с нетъпрение, може би е на път да достигне своя край. На 3 февруари гигантът от Остин подаде две важни заявки за търговска марка в USPTO, което предполага, че второто поколение Roadster най-накрая се приближава към производствената си форма. Първата заявка разкрива запазването на модела „ROADSTER” в стилизиран шрифт. Втората, и може би по-разкриваща, е минималистична линия, състояща се от три остри, криви. Анализаторите отбелязват, че този профил изглежда малко по-зрял от концепцията от 2017 година, с по-дълъг заден капак и предно стъкло, разположено по-напред, което подсказва за усъвършенствана аеродинамика на крайния производствен автомобил.

Тези документи съответстват и на това, което Елон Мъск наскоро описа като „най-впечатляващата демонстрация на продукт на всички времена”. По време на пресконференцията за финансовите резултати за четвъртото тримесечие в края на януари, Мъск потвърди, че компанията се стреми към пълно разкриване на производството на новия модел на 1 април 2026 година. Макар тази дата да е била използвана в миналото за традиционните априлски шеги на Tesla, сериозният характер на последните документи предполага, че това разкритие може и да не е шега. Изпълнителният директор потвърди твърдението си, че Roadster ще бъде съвместен проект на Tesla и SpaceX, като ще използва пакет от двигатели, за да постигне ускорение от 0 до 100 километра в час за по-малко от секунда.

Въпреки това, много анализатори остава скептични по отношение на оригиналните спецификации от 2017 година. Макар батерията от 200 kWh и пробегът от 1000 километра да бяха водещи цифри преди почти десетилетие, теглото на такъв масивен модул в лек суперкар е огромно инженерно препятствие. Запознати лица предполагат, че Tesla може да използва най-новата си технология 4680 Cybercell, за да постигне сходен пробег със значително по-малък размер и по-голяма енергийна плътност.

Настоящият план, както е съобщен на акционерите, предвижда производство до края на 2027 година, приблизително 12 до 18 месеца след демонстрацията през април. За ранните купувачи, които имат депозити от 50 000 долара в касите на Tesla от девет години, серийният модел най-накрая се вижда на хоризонта.