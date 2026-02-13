Влекачът на Tesla вече се продава свободно, но със сериозна стартова цена

Tesla Semi най-накрая преминава от десетилетен цикъл на разработка към масово производство. След 98 месеца на очакване и ограничени пилотни програми с автопаркове като PepsiCo, главният изпълнителен директор Елон Мъск потвърди, че изцяло електрическият камион от клас 8 влиза в „значимо производство“ в ново, специално предназначено за целта съоръжение в Невада. Проектирана да произвежда 50 000 броя годишно, фабриката е част от плана на Tesla да доминира на пазара на товарни превози, където в момента се наблюдават конкуренти като Volvo и Windrose.

Серийният Semi се появи с леко променени характеристики в сравнение с концепцията от 2017 година. Tesla официално предлага два варианта: модел Standard Range с пробег 523 км и флагмански модел Long Range, който достига обещаните 805 км с едно зареждане. И двете оценки са изчислени при максимално допустимо брутно тегло на конфигурация от 37 195 кг. Под шасито камионът използва система с три двигателя на задните мостове, която осигурява огромна мощност от 800 kW (1072 к.с.), гарантираща поддържане на скоростта по магистралата дори при стръмни наклони.

Ефективността остава най-силната страна на Semi, като Tesla постига енергийна консумация от 1,06 kWh/km (1,7 kWh/миля). Въпреки че точните размери на батериите остават търговска тайна, тези цифри показват, че Standard Range разполага с батерия от около 550 kWh, докато моделът Long Range вероятно разполага с батерия с огромна мощност от 875 kWh до 900 kWh. За да поддържа движението на тези гиганти, вариантът Long Range поддържа максимална скорост на зареждане от 1,2 MW чрез Megawatt Charging System (MCS 3.2), което позволява 60% възстановяване само за 30 минути – точното времетраене на задължителната почивка на водача.

Въпреки това, стартовите цени от 2017 година официално са останали там. Последните оферти за клиенти и документи, подадени в правителството, сочат значително увеличение на цените с около 60%. Сега се очаква Standard Range да започне от 232 000 евро, докато вариантът Long Range ще струва 269 000 евро. Макар това да е далеч от първоначалната цел от 160 000 евро, все пак е под текущата средна цена за електрически камиони от клас 8, която през 2024 година е около 420 000 евро. За мениджърите на автопаркове изчисленията все още са в полза на електрическите камиони, като прогнозираните икономии от гориво и поддръжка потенциално могат да компенсират по-високата цена в сравнение с дизеловите камиони за около четири години експлоатация.

Версията от 2026 година също така се отличава с фини подобрения в екстериора, включително преработена предна броня с аеродинамични въздуховоди и по-заоблена линия на покрива, за да се намали още повече коефициентът на съпротивление. Вътрешното пространство запазва централната позиция на водача, като сега е допълнено с интерфейс, който включва 25 kW Electric Power Take-Off (ePTO) за захранване на спомагателно оборудване като хладилни ремаркета.