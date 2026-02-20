Новини
Tesla свали значително цената на Cybertruck

Tesla свали значително цената на Cybertruck

20 Февруари, 2026 16:29

Новата модификация се продава за 51 хиляди евро

Галин Ганев

Tesla намали цената на най-поляризиращия автомобил в своята гама като представи нова базова версия на Cybertruck с двойно задвижване (AWD) и цена от 59 990 долара (около 51 000 евро). Това е радикален опит да се промени ситуацията с автомобил, чиито продажби значително спаднаха, след като първоначалният ентусиазъм около „Foundation Series“ изчезна.

Новата базова версия замества неуспешния „експеримент“ със задно задвижване (RWD) от 2025 година, който беше широко критикуван за недостатъчна мощност и прекалено висока цена. За около 51 000 евро купувачите вече получават конфигурация с два двигателя – нещо съществено за 3-тонен пикап – като запазват премиум функции като моторизирано покритие на товарното пространство и вградена електроцентрала с 120V и 240V контакти.

Tesla свали значително цената на Cybertruck

Промяната не засегна само базовия модел. Цената на флагманския Cyberbeast също беше намалена с 15 000 долара (12 800 евро), връщайки се към първоначалната си цена от 99 990 долара. За да достигне цената под 100 000 долара, Tesla раздели „Luxe Package”. Макар да спестявате пари в началото, високотехнологичните функции като Full Self-Driving (FSD) вече се предлагат по модел на месечен абонамент – подобно на Model 3 и Model Y.

Амбицията на Tesla да продава 250 000 Cybertruck годишно се сблъска със суровата реалност. Текущите доклади сочат, че производството е спаднало до около 5000 единици на тримесечие, което е далеч под целта. С натрупването на запаси в складови центрове в САЩ, тези намаления на цените са ясен сигнал, че пикапът губи блясъка си. С понижаването на началната цена до нивата, обещани за 2019 година (като се има предвид инфлацията), Tesla се надява да пробие на пазара на „обикновените шофьори“, които бяха изключени от шестцифрените модели при пускането им на пазара.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 звездите ми го говорят-

    7 0 Отговор
    дизайнера на туй нящо да ходи на петрохан да се гръмне!

    16:36 20.02.2026

  • 2 ТеслА

    1 0 Отговор
    Може много да се спори кой е по напреднал в технологиите Китай или САЩ…вероятно САЩ все още водят с малко! НО в сферата на електрическите коли теслАта никаква я няма. Дори в САЩ е пълно с ТеслИ, чийто собственици са си закачили табели, че теслАта е купена преди Мъск….да полудее!!! Е как да се развива една марка, като милиони потенциални клиенти считат собственика на фирмата за перко и го мразят?!

    16:38 20.02.2026

  • 3 Фул селф драйвинг не ми трябва

    0 0 Отговор
    То и Сайбъртрък не ми трябва. Голям е за европейските улици.

    16:51 20.02.2026

  • 4 Инж. Минчев

    0 0 Отговор
    Сайбъртрак не е лош като машина, но е с изключително посредствен дизайн. Нормалните хора, не разни извратеняци, искат да имат превозно средство, което е приятно за гледане. В случая на Сайбъртрак имаме едно извращение.
    На Мъск не му пука за автомобили и джипове, произвежда ги единствено и само за печалба.

    16:53 20.02.2026

  • 5 Див селянин

    2 0 Отговор
    Ми ни ма кефи

    16:54 20.02.2026

  • 6 Голям

    2 0 Отговор
    Няма такава грозна кола.

    17:00 20.02.2026

  • 7 Даката

    2 0 Отговор
    Сякаш тази кола са я правили с теслата.

    17:01 20.02.2026

  • 8 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    В Дубай на живо видях и то в движение тази хромирана тенекиена тухла на Мъск..
    Много е грозна сякаш са я рязали с трион бичкия...
    И по странно караше я един мургав,не местен арабин..

    17:04 20.02.2026

  • 9 Алоо

    2 0 Отговор
    Каква електроцентрала, казваш? :)))
    Не е лесно в Хамерика

    17:13 20.02.2026

  • 10 Тва недоразумение

    3 0 Отговор
    освен за фирма скрап за друго не става. нито като 4х4 е ефективно,нито като превозно средство този гюм става,а за форма просто взема титлата на ФИАТ Мултипла от 90-те години за най-голяма грозотия правена някога.

    17:15 20.02.2026