Tesla свали значително цената на Cybertruck

Tesla намали цената на най-поляризиращия автомобил в своята гама като представи нова базова версия на Cybertruck с двойно задвижване (AWD) и цена от 59 990 долара (около 51 000 евро). Това е радикален опит да се промени ситуацията с автомобил, чиито продажби значително спаднаха, след като първоначалният ентусиазъм около „Foundation Series“ изчезна.

Новата базова версия замества неуспешния „експеримент“ със задно задвижване (RWD) от 2025 година, който беше широко критикуван за недостатъчна мощност и прекалено висока цена. За около 51 000 евро купувачите вече получават конфигурация с два двигателя – нещо съществено за 3-тонен пикап – като запазват премиум функции като моторизирано покритие на товарното пространство и вградена електроцентрала с 120V и 240V контакти.

Промяната не засегна само базовия модел. Цената на флагманския Cyberbeast също беше намалена с 15 000 долара (12 800 евро), връщайки се към първоначалната си цена от 99 990 долара. За да достигне цената под 100 000 долара, Tesla раздели „Luxe Package”. Макар да спестявате пари в началото, високотехнологичните функции като Full Self-Driving (FSD) вече се предлагат по модел на месечен абонамент – подобно на Model 3 и Model Y.

Амбицията на Tesla да продава 250 000 Cybertruck годишно се сблъска със суровата реалност. Текущите доклади сочат, че производството е спаднало до около 5000 единици на тримесечие, което е далеч под целта. С натрупването на запаси в складови центрове в САЩ, тези намаления на цените са ясен сигнал, че пикапът губи блясъка си. С понижаването на началната цена до нивата, обещани за 2019 година (като се има предвид инфлацията), Tesla се надява да пробие на пазара на „обикновените шофьори“, които бяха изключени от шестцифрените модели при пускането им на пазара.