Първият сериен Cybercab слезе от поточната линия

Tesla изневери на репутацията си за често забавяне, като пусна снимки на първия серийно произведен Cybercab от конвейера в Gigafactory Texas. Този важен момент настъпи повече от месец преди началото на производството през април, което Мъск беше планирал по-рано, което показва, че „нестандартният“ производствен процес на Tesla преминава от теория към реалност. Макар че първият модел вероятно е пилотен, предназначен за окончателна валидация, а не за незабавна доставка, той бележи значителна психологическа победа за марката, която от години се бори със скептицизма по отношение на своите автономни цели.

Новината веднага насочи вниманието към технологичния рецензент Маркес Браунли (MKBHD). След представянето на автомобила през 2024 година, Браунли направи известния залог, че ако Tesla успее да достави Cybercab на клиент за по-малко от 30 000 долара преди 2027 година, той ще си обръсне главата пред камерата. Мъск не загуби време да подклади огъня; когато тази седмица в X започна да циркулира меме с плешивия „Marques Bald-lee“, Мъск отговори: „Ще се случи.“

По-важното е, че главният изпълнителен директор изрично потвърди в отделен пост, че Tesla остава ангажирана с потребителска версия на двуместния автомобил на цена от 30 000 долара или по-малко, като доставките все още са планирани за тази година.

Пътят от „излизане от производствената линия“ до „шофиране по улиците“ обаче е осеян със значителни правни пречки. Дизайнът на Cybercab, който не разполага с волан или педали, е пряко предизвикателство към Федералните стандарти за безопасност на моторните превозни средства (FMVSS). Въпреки че NHTSA наскоро опрости процеса на освобождаване от изискванията, настоящите правила все още ограничават броя на несъответстващите превозни средства, които един автомобилен производител може да пусне на пазара.

Съгласно новата „Рамка за автоматизирани превозни средства“, въведена през 2025 година, NHTSA има за цел да обработва заявленията за изключения в рамките на месеци, а не години. Въпреки това, Tesla все още трябва да докаже, че системата FSD, която разчита само на зрението, осигурява същата защита на пътниците като автомобил, управляван от човек.

Дори и с федерално одобрение, Cybercab трябва да се съобразява с множество държавни закони. Според информациите Tesla дава приоритет на първоначалното си внедряване в Остин, Тексас, където вече експлоатира безпилотна флотилия от Model Y като тестова площадка за по-широката си мрежа Robotaxi.

Мъск поясни, че за разлика от традиционните Tesla, Cybercab е проектиран за „висока степен на използване“ за превоз на пътници. Въпреки че потребителите могат да закупят такъв автомобил, той е предназначен да бъде актив, генериращ приходи, който собствениците могат да „изпратят“ в автономния автопарк, управляван от Tesla.