Най-евтиният Mercedes ще има наследник

Mercedes-Benz призна, че рискованатa стратегия „Luxury First” (Луксът на първо място), която първоначално предвиждаше пълното премахване на моделите от входния клас, е натъкнала на препятствие. Под силен натиск от европейските дилъри и слабото търсене на скъпите електромобили, главният изпълнителен директор на марката даде зелена светлина за наследник на A-Class, макар че той няма да бъде традиционният хечбек, който познаваме. Според доклади на Automobilwoche, марката разработва изцяло нов „независим модел“ на платформата MMA (Mercedes Modular Architecture), предназначен да привлече по-младите купувачи, които марката почти беше изоставила.

Предстоящият модел, който членът на производствения борд Йорг Бурзер описва като „изключително атрактивен автомобил от начален клас“, ще се различава коренно от настоящия хечбек W177. Според информациите Mercedes обединява ДНК-то на A-Class и излизащия от производство B-Class в компактен кросоувър. Дизайнът на този „висок хечбек“ има за цел да съчетае спортния дух на компактния автомобил с практичността и видимостта на вана, като по този начин ефективно се връща към духа на първите две поколения A-Class.

Бурзер подчертава, че този модел се разработва за „нормални хора“, като се фокусира върху по-младата демографска група, която разглежда настоящата входна точка на A-Class от 38 000 евро като своя врата към марката. Докато Европа ще получи този хибрид между кросоувър и ван, Mercedes планира „специално адаптирани“ варианти за китайския и северноамериканския пазар.

Макар че новият модел от входния клас се произвежда на платформата MMA, той няма да бъде само електромобил. Mercedes се подсигурява, като предлага както изцяло електрически, така и високоефективни двигатели с вътрешно горене и хибридни задвижващи системи.

За да се запълни празнината до появата на новия модел през 2028 година, настоящият A-Class получи удължаване на живота си. Както вече ви информирахме, производството се премества от Растат, Германия, в Кечкемет, Унгария, за да се запазят версиите с ДВГ в продажба за още две години, докато германските заводи се преоборудва за CLA и GLA на базата на MMA.