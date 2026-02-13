Новини
Авто »
Най-наточените AMG-та се завръщат в гамата на Mercedes

Най-наточените AMG-та се завръщат в гамата на Mercedes

13 Февруари, 2026 14:27 395 0

  • mercedes-
  • amg-
  • black series-
  • amg gt-
  • cle

Black Series модификациите ще предлагат най-доброто поведение на писта

Най-наточените AMG-та се завръщат в гамата на Mercedes - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Четири години след като GT Black Series бе разпродаден през 2022 година, изпълнителният директор на Mercedes-AMG Михаел Шибе официално потвърди, че най-наточената емблема в арсенала на Affalterbach се готви за завръщане. На пресконференция Шибе описа Black Series като нещо повече от просто ниво на оборудване, наричайки го „задължение на марката“, което трябва да остане на върха на йерархията на AMG. За да се запази легендарният статут на името, той подчерта, че всяка бъдеща версия „трябва да бъде радикална“ – ясен сигнал, че AMG се връща към безкомпромисните, фокусирани върху пистата коли, а не към разводнените пакети за производителност.

Възстановяването на Black Series е част от значителна промяна в курса на Mercedes-AMG. След хладния прием на четирицилиндровите хибридни модели с висока производителност, марката се връща към високия работен обем. Централно място в тази стратегия заема новоразработеният 4,0-литров V8 (M177 Evo). Този двигател, който наскоро дебютира в S-Class, се очаква да бъде сърцето на Black Series, предлагайки високите обороти и вибриращия звук, които определиха златната ера на марката.

Най-наточените AMG-та се завръщат в гамата на Mercedes

Докато Шибе остана мълчалив по отношение на това кой конкретен модел ще спечели емблемата пръв, слуховете се фокусират върху два основни кандидата. Само преди няколко седмици Mercedes показа CLE с V8 двигател, подлагана на тестове. Въпреки че понастоящем е категоризиран като втори модел в ултра-ексклузивната серия Mythos, агресивната му аеродинамика и ролкейдж крещят Black Series във всичко освен в името. Възможно е AMG да използва CLE, за да запълни празнината между колекционерската линия Mythos и подготвената за писта Black Series.

Шпионски снимки са заснели и концепция „Track Sport“, базирана на настоящото AMG GT Coupe. Като се има предвид, че GT Black Series беше най-успешният модел в линията, наследникът му би бил най-логичната стъпка за възвръщане на рекордите на Нюрбургринг, които в момента се държат от хиперколата AMG ONE.

Докато Mythos се фокусира върху дизайн-ориентирани, ултра-ограничени спортни автомобили като PureSpeed, Black Series ще остане домът на върховите инженерни постижения и доминацията на пистата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ