Най-наточените AMG-та се завръщат в гамата на Mercedes

Четири години след като GT Black Series бе разпродаден през 2022 година, изпълнителният директор на Mercedes-AMG Михаел Шибе официално потвърди, че най-наточената емблема в арсенала на Affalterbach се готви за завръщане. На пресконференция Шибе описа Black Series като нещо повече от просто ниво на оборудване, наричайки го „задължение на марката“, което трябва да остане на върха на йерархията на AMG. За да се запази легендарният статут на името, той подчерта, че всяка бъдеща версия „трябва да бъде радикална“ – ясен сигнал, че AMG се връща към безкомпромисните, фокусирани върху пистата коли, а не към разводнените пакети за производителност.

Възстановяването на Black Series е част от значителна промяна в курса на Mercedes-AMG. След хладния прием на четирицилиндровите хибридни модели с висока производителност, марката се връща към високия работен обем. Централно място в тази стратегия заема новоразработеният 4,0-литров V8 (M177 Evo). Този двигател, който наскоро дебютира в S-Class, се очаква да бъде сърцето на Black Series, предлагайки високите обороти и вибриращия звук, които определиха златната ера на марката.

Докато Шибе остана мълчалив по отношение на това кой конкретен модел ще спечели емблемата пръв, слуховете се фокусират върху два основни кандидата. Само преди няколко седмици Mercedes показа CLE с V8 двигател, подлагана на тестове. Въпреки че понастоящем е категоризиран като втори модел в ултра-ексклузивната серия Mythos, агресивната му аеродинамика и ролкейдж крещят Black Series във всичко освен в името. Възможно е AMG да използва CLE, за да запълни празнината между колекционерската линия Mythos и подготвената за писта Black Series.

Шпионски снимки са заснели и концепция „Track Sport“, базирана на настоящото AMG GT Coupe. Като се има предвид, че GT Black Series беше най-успешният модел в линията, наследникът му би бил най-логичната стъпка за възвръщане на рекордите на Нюрбургринг, които в момента се държат от хиперколата AMG ONE.

Докато Mythos се фокусира върху дизайн-ориентирани, ултра-ограничени спортни автомобили като PureSpeed, Black Series ще остане домът на върховите инженерни постижения и доминацията на пистата.