Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes

Гордън Вагнер официално приключи 29-годишната си кариера в Mercedes-Benz, като на 31 януари се оттегли от поста си на главен дизайнер. Той обаче не си тръгна без да отдаде последна почит към най-дръзката икона на марката. В серия от изображения, публикувани в Instagram по повод излизането на новата му книга Iconic Design, Вагнер разкрива зашеметяваща модерна интерпретация на 300 SEL 6.8 AMG, известен като „Червеното прасе“ (Rote Sau). Този шоукар служи като мост между инстинктивното състезателно наследство на Спа от 1971-ма и футуристичната ера на „чувствената чистота“, на която той е пионер.

Цифровият концепт заменя обемистите допълнителни фарове на оригиналния автомобил с елегантни LED пръстени, докато основните фарове са с характерните за Вагнер звезди DRL – мотив, въведен за първи път в концепта Vision Iconic миналата есен и използван в последните модели на компанията. Разширените арки и червената боя са почит към оригиналния седан, който в крайна сметка е унищожен при втория си живот, тествайки самолетни гуми за Matra. В последната си творба Вагнер използва и дизайна на петспицовите джанти, но модернизиран за 2026 година.

Макар оттеглянето на Вагнер да бележи края на една ера, в която бяха създадени AMG GT, SLS и противоречивата EQ серия, неговото влияние ще продължи и през следващото десетилетие. При напускането си той отбеляза, че „бъдещето за следващите десет години вече е проектирано“, гарантирайки, че предстоящите флагмани ще носят неговия отпечатък. Концепцията Vision Iconic, която дебютира в Шанхай през октомври, служи като наръчник за тази нова посока, възстановявайки вертикалните, осветени решетки и интериора „Zeppelin“, вдъхновен от Art Deco, който дава предимство на статуса и престижа пред аеродинамиката на ранните електромобили.

На мястото на Вагнер застава 39-годишният Бастиан Боуди, бивш ръководител на AMG дизайн, който официално пое ръководството на 1 февруари. Продъжването на Боуди сигнализира за стратегическа промяна към по-ориентиран към производителността, дизайн за цялото портфолио на Mercedes-Benz. Предвид постиженията на Бауди с AMG Vision Gran Turismo и настоящата E-Class, експерти от бранша очакват завръщане към по-агресивни, триобемни силуети и фокус върху „хипер-аналоговия“ лукс, представен в последната книга на Вагнер.