Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes

Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes

17 Февруари, 2026 15:03 631 1

  • mercedes-
  • amg-
  • прасе-
  • червеното прасе

Вагнер, който вече не е част от компанията, сподели кадри на проект от близкото минало

Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Гордън Вагнер официално приключи 29-годишната си кариера в Mercedes-Benz, като на 31 януари се оттегли от поста си на главен дизайнер. Той обаче не си тръгна без да отдаде последна почит към най-дръзката икона на марката. В серия от изображения, публикувани в Instagram по повод излизането на новата му книга Iconic Design, Вагнер разкрива зашеметяваща модерна интерпретация на 300 SEL 6.8 AMG, известен като „Червеното прасе“ (Rote Sau). Този шоукар служи като мост между инстинктивното състезателно наследство на Спа от 1971-ма и футуристичната ера на „чувствената чистота“, на която той е пионер.

Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes

Цифровият концепт заменя обемистите допълнителни фарове на оригиналния автомобил с елегантни LED пръстени, докато основните фарове са с характерните за Вагнер звезди DRL – мотив, въведен за първи път в концепта Vision Iconic миналата есен и използван в последните модели на компанията. Разширените арки и червената боя са почит към оригиналния седан, който в крайна сметка е унищожен при втория си живот, тествайки самолетни гуми за Matra. В последната си творба Вагнер използва и дизайна на петспицовите джанти, но модернизиран за 2026 година.

Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes

Макар оттеглянето на Вагнер да бележи края на една ера, в която бяха създадени AMG GT, SLS и противоречивата EQ серия, неговото влияние ще продължи и през следващото десетилетие. При напускането си той отбеляза, че „бъдещето за следващите десет години вече е проектирано“, гарантирайки, че предстоящите флагмани ще носят неговия отпечатък. Концепцията Vision Iconic, която дебютира в Шанхай през октомври, служи като наръчник за тази нова посока, възстановявайки вертикалните, осветени решетки и интериора „Zeppelin“, вдъхновен от Art Deco, който дава предимство на статуса и престижа пред аеродинамиката на ранните електромобили.

Легендарното "Червено прасе" бе възродено от главния дизайнер на Mercedes

На мястото на Вагнер застава 39-годишният Бастиан Боуди, бивш ръководител на AMG дизайн, който официално пое ръководството на 1 февруари. Продъжването на Боуди сигнализира за стратегическа промяна към по-ориентиран към производителността, дизайн за цялото портфолио на Mercedes-Benz. Предвид постиженията на Бауди с AMG Vision Gran Turismo и настоящата E-Class, експерти от бранша очакват завръщане към по-агресивни, триобемни силуети и фокус върху „хипер-аналоговия“ лукс, представен в последната книга на Вагнер.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Препоръчай го

    0 1 Отговор
    На дедо си Ганьо от село за да си го смени с ,,Москвича"...Ганеффф...

    15:24 17.02.2026