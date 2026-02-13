Стана известно къде в Европа са произведени най-много автомобили миналата година. И това не е Германия

Европейската автомобилна карта официално претърпя сериозна метаморфоза, размествайки пластовете в индустриалната йерархия на Стария континент. Ако доскоро погледите автоматично се насочваха към Wolfsburg като към неоспоримия център на вселената за производство на коли, то данните за изминалата 2025 година поднасят истинска сензация. Оказва се, че „сърцето“ на европейското машиностроене вече тупти по-силно в Чехия, оставяйки германските гиганти да дишат праха на един амбициозен съсед.

Заводът на Skoda Auto в Млада Болеслав се изкачи на най-високото стъпало на почетната стълбица, превръщайки се в най-продуктивната производствена мощност в Европа. С конвейери, работещи буквално на предела на възможностите си, чешката база е бълвала автомобили с темпо, което не сме виждали от предпандемичните времена насам. Общо 605 680 нови возила са напуснали халетата в Mlada Boleslav през миналата година – цифра, която не просто респектира, а направо зашеметява конкуренцията в сектора.

Символът на германската мощ и най-голям завод като капацитет в света, този път трябваше да се задоволи с поддържаща роля. Макар че производството в „дома“ на Volkswagen бележи положителен тренд и достигна 577 000 единици, това се оказа недостатъчно, за да бъде детрониран чешкият лидер. Парадоксът тук е осезаем – и двете локации са част от портфолиото на Volkswagen Group, но докато в Чехия празнуват исторически пик, в Германия се усеща горчивият вкус на неизползвания потенциал.

Причините за това разместване не са никак за подценяване и се крият в сложната икономическа обстановка. Високите разходи за труд и стагнацията на германския пазар действат като воденичен камък за местните заводи. В същото време Mlada Boleslav се възползва максимално от огромното търсене на бестселъри като Skoda Octavia и вечната Fabia. Именно малката Fabia, която вече четвърт век е сред любимците на европейците, продължава да бъде основен двигател на този успех, подпомагана от своята по-практична версия Combi.

Междувременно, далеч на юг в слънчева Испания, ситуацията също изглежда оптимистично. Заводът в Martorell успя да завоюва бронзовия медал в тази престижна класация. С 470 000 произведени автомобила под марките Seat и Cupra, както и компактното Audi A1, испанското крило на концерна затвърждава тенденцията, че периферията на Европа започва да диктува правилата в масовото производство.

В крайна сметка, 2025 година ще остане в историята като момента, в който Чехия официално излезе от сянката на своя голям брат. Дали Германия ще успее да си върне короната, или високата ефективност на изток ще се превърне в новото „нормално“, предстои да разберем. Едно обаче е сигурно – в Млада Болеслав конвейерите няма да спрат скоро, а амбициите на Skoda тепърва ще чертаят нови граници в автомобилния свят.