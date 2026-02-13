Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Антонели и Mercedes най-бързи в тестовете в Бахрейн

13 Февруари, 2026 22:29 533 0

Италианецът се нареди на 1-ото място с време 1 минута, 33.669 секунди и изпревари с 0.249 секунди съотборника си Джордж Ръсел (Великобритания)

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кими Антонели от Mercedes беше най-бърз в последния ден от първия кръг на предсезонните тестове във Формула 1, които се проведоха в Бахрейн. Италианецът се нареди на 1-ото място с време 1 минута, 33.669 секунди и изпревари с 0.249 секунди съотборника си Джордж Ръсел (Великобритания). Третото място днес е за седемкратният световен шампион Люис Хамилтън от отбора на Ферари.

Ръсел обаче определи тестовете тази седмица като „нещо като проверка на реалността“ за Mercedes и смята, че отборът е „направил крачка назад“ по отношение на надеждността и производителността след шейкдауна в Барселона в края на януари.

Снимка: БГНЕС

„Поведението ни на пистата в Барселона беше много плавно или вероятно по-плавно, отколкото очаквахме, когато говорим за сигурността и цялотостното ни представяне. Сега сме в Бахрейн и мисля, че и в двата компонента сме доста по-назад“, заяви Ръсел след края на тестовете.

Четирикратният световен шампион Макс Ферстапен от Ред Бул беше на 5-о място днес, но Ръсел смята, че австрийците въпреки това са една крачка пред конкуренцията.

„Те са отборът, който трябва да победиш. Възоснова на това, което видяхме в Барселона и сега в Бахрейн е ясно, че Ред Бул ще бъде отборът напред. Така че имаме доста работа вза вършене“, допълни Ръсел.

Пилотите все още свикват с чисто нови автомобили, тъй като за сезон 2026 влязоха в сила мащабни промени в регулациите, включително основен ремонт на аеродинамиката и ревизирани силови агрегати.

Предсезонните тестове в Бахрейн се възобновяват следващата седмица. Сезонът започва с Гран При на Австралия на 8 март.


