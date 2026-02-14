Новата лимузина на Путин започва да се продава свободно в Русия

Фабриката на Aurus в Елабуга, Татарстан, официално спря своите поточни линии, за да се подготви за тектонична промяна на руския пазар на луксозни автомобили. След дебюта през 2024 година на преработената бронирана лимузина на Владимир Путин, Aurus сега разширява тези „президентски“ актуализации към цялата си гама. Това обновяване има за цел да стандартизира естетиката на флота, като гарантира, че дори базовия седан S600 носи същото внушително ДНК като 7200-килограмовата подвижна крепост на държавния глава.

Седанът и удължените „Long“ версии ще възприемат новите матрични LED фарове и по-лекия капак от алуминиева сплав, характерни за президентското обновяване от 2024 година. Масивната хромирана решетка е допълнително усъвършенствана за по-добър въздушен поток към хибридната охладителна система. За първи път цивилният Senat ще разполага с напълно адаптивно окачване с пневматични елементи. Това позволява на колата да запази своето поведение върху разнообразния терен на Русия, като автоматично регулира степента на амортизация.

Интериорът е изцяло преработен и заменен с мултимедийна система, разработена от NAMI. Сред основните акценти са цифрово огледало за задно виждане за бронираните варианти (където видимостта назад е затруднена), термовизионна камера за нощно виждане и система за наблюдение на умората на водача, която следи по време на дълги дипломатически пътувания.

Инженерната мисъл зад новия Senat също отразява стремежа към по-голяма защита и по-висока производителност. Докато основният двигател остава 4,4-литров twin-turbo V8 с помощта на Porsche, произвеждащ 598 к.с. (440 kW), най-новите бронирани версии са натрупали значителна тежест поради подобрената защита на пода срещу боеприпаси и мини, хвърляни от дронове. Тъй като заводът в Елабуга в момента преминава през модернизация, се очаква първите от тези преработени седани да излязат от производствената линия в края на пролетта. За тези, които смятат, че V8 не е достатъчен, NAMI продължава да предлага специално изработен вариант V12 с 850 к.с., въпреки че това остава опция с изключително нисък обем, запазена предимно за най-високите нива на правителството и ултра-ексклузивни поръчки.