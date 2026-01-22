Новини
Ето как ще изглеждат лимузините на бъдещето

22 Януари, 2026 18:26 711 2

Италианската компания Aznom представи концептът L'Epoque

Ето как ще изглеждат лимузините на бъдещето - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Италианската компания Aznom доказа, че в автомобилостроенето винаги има място за още по-радикални решения и представиха концептът L'Epoque, създаден заедно с Camal Studio. Тази огромна лимузина, която създателите казват, че е вдъхновена от 30-те години на миналия век, прилича по-скоро на кадър от sci-fi филм от началото на този век, отколкото на превозно средство, което може да видите на улицата, дори и в малко „по-благорпиличен“ сериен вид.

С дължината си от почти осем метра, лимузината комбинира класически пропорции на купе в стил “Gran Turismo” с необикновено дълго междуосие и отварящи се в стил Rolls-Royce врати. Създателите споделят, че дизайна се нарича „монументален брутализъм“, като силно впечатление прави огромната предна решетка, обградена от дневни светлини, които се простират по цялата височина на предницата. Задницата е също толкова изтънчена със светлини по цялата обиколка на капака и калниците, а в страничната линия забелязваме непрекъснат мотив на стъклата, който е резултат от боядисаните в черно колони.

Както споменахме, задните врати се отварят в обратна на движението посока, докато предните се плъзгат към предните калници, а покривът се плъзга нагоре за максимално лесно и елегантно влизане и излизане от автомобила.

В интериора откриваме конфигурация 2+2 с огромна седалка приличаща повече на диван, а пред нея е разположена и кръгла маса със стъклена горна част. Предните седалки, наподобяващи две отделни кресла вероятно могат също да се завъртат назад, но в естествената си позиция предлагат поглед към кръгъл волан с нетрадиционен дизайн и два аналогови уреда. Впечатление прави и миниатюрен дисплей в долния ляв ъгъл на стъклото, както и сензорни бутони за климатичната система в централната част.

Под всичкия този лукс се крие самостоятелна рама със самонивелиращо се окачване и хибридна система с огромна 100кВтч батерия, четири електродвигателя и бензинов „шестак“, който действа като генератор. Мощността е 1000 конски сили и за момента не е разкрито какъв е очакваният пробег. Както вероятно се досещате, за момента превозното средство е само концепт, който само времето ще покаже дали ще се превърне в сериен автомобил и ще има ли клиенти, които са готови да платят достатъчно за него.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
  • 1 Варна 3

    3 0 Отговор
    Сякаш смачкан и изравнен със земята почти

    18:40 22.01.2026

  • 2 Ироничен

    2 0 Отговор
    Колата е направена сякаш за да бъде тясна и неудобна. Ако е широка и удобна, с тези изпъкнали калници и издължена форма, ще бъде поне 6 метра на 2.50. Купето е ниско, да кефи хлапаците, но в такава кола ще се возят богаташи на възраст. Будалкайте други хора.

    18:54 22.01.2026