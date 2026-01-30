Alfa Romeo бие отбой. Giulia и Stelvio се връщат към бензина

Италианската автомобилна икона от миналото Alfa Romeo реши да натисне спирачките и да преначертае из основи плановете си за бъдещето. Вместо бърза електрификация, марката избра пътя на „отстъпление“, като обяви радикално рестартиране на своите два стълба – седана Giulia и кросоувъра Stelvio. Новината, че следващите поколения на тези модели се отлагат чак за 2028 година, изпрати ясен сигнал: в Милано вече не вярват сляпо в батериите.

Причината за този драматичен обрат е ударът от реалността. Докато компактният Alfa Romeo Junior се радва на приличен успех в Европа с над 50 000 заявки за по-малко от година, положението отвъд Океана е направо мрачно. На американския пазар марката буквално „диша праха“ на конкурентите – с едва 5 652 продадени автомобила за година и спад от 36%, Alfa Romeo се оказа в ситуация, в която BMW продава повече бройки само от един нишов модел (X4), отколкото италианците от цялата си гама.

Главният изпълнителен директор Санто Фичили не скри разочарованието си от пазарната конюнктура. Оказа се, че първоначалната стратегия за пълно преминаване към електричество е била твърде оптимистична. „Трябва да предложим на клиентите си избор – от изцяло електрически задвижвания до всички възможни видове двигатели с вътрешно горене“, признава той. Този завой е продиктуван както от забавения темп на „зелената“ вълна, така и от новите, по-либерални правила в Европа, които оставят вратата отворена за хибриди и бензинови мотори и след 2035 година.

Какво означава това за феновете? Тук идва най-сладката част от новината. Бъдещите модели вероятно ще се строят върху гъвкавата архитектура STLA Large. Това отваря златна възможност под капака на новата Giulia да изреве могъщият 3.0-литров редови шестцилиндров турбо двигател Hurricane, който вече познаваме от новия Dodge Charger. Вместо „тихото“ бъдеще, Alfa Romeo си оставя шанс за мощен и бензинов реванш.

Въпреки това, търпението на почитателите ще бъде поставено на сериозно изпитание. Настоящите Giulia и Stelvio ще трябва да удържат фронта на конвейера поне до края на 2027 година. Дотогава марката ще разчита на „терапия“ с лимитирани серии и софтуерни подобрения, за да поддържа интереса жив. Дали този риск ще се отплати, или Alfa Romeo просто печели време – предстои да разберем през 2028-а.