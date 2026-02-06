Новини
Как започна автомобилната 2026 година в България

ТОП-10 на новите коли, които се продават у нас след въвеждането на еврото - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пазарът на нови леки автомобили у нас открива сезона с изненадваща динамика, която подсказва, че потребителските предпочитания претърпяват известна трансформация. Данните от КАТ от началото на януари разкриват оспорвана битка на върха, където Toyota и Skoda буквално дишат в гърба си, разделени от нищожна разлика в регистрациите. Докато японският гигант държи лидерството с 410 доставени единици, чешката марка затвърждава позициите си като основен претендент с впечатляващите 404 автомобила, оставяйки останалите играчи далеч назад. Изненадата идва от втората вълна в класацията, като тя вече се оглавява от корейската офанзива и традиционните германски сили. Това, което прави впечатление е, че

Kia значително изпреварва Hyundai и успява да си проправи път до почетната стълбичка с 235 продажби,

изпреварвайки и Volkswagen, които стартират годината с 228 регистрации. Трябва да отбележим и стабилното представяне на Dacia (196 броя), която продължава да бъде предпочитан избор за рационалния купувач, успявайки да удържи фронта пред премиум сегмента в лицето на BMW (171 броя) и френския чар на Renault (164 броя).

В долната половина на Топ 10 ситуацията остава напрегната, като разликите между производителите стават все по-минимални. Hyundai продължава да бележи отстъпление в класирането (153 броя), като води битка с Mercedes-Benz (144 броя) за вниманието на средния и висок клас клиенти, докато Citroen затваря десетката със 124 регистрирани превозни средства. Извън ТОП-10 на актуалната статистика за продажбите на нови автомобили през януари 2026-а се нареждат Opel, Audi и Ford, които въпреки богатата си история, започват годината с по-скромни резултати съответно от 116, 78 и 76 продажби.


Оценка 3.9 от 7 гласа.
  • 1 Гост

    13 0 Отговор
    А китайците, що за тях нищо? Нали са Топа?

    Коментиран от #4, #6, #7

    12:38 06.02.2026

  • 2 Марин

    11 8 Отговор
    KIA все повече ще се изкачват, това са най-добрите коли от следен клас. Дачия и Рено също са приличен избор в средния и ниския бюджетен клас и донякъде Шкода. Другите са гола-вода.

    Коментиран от #3, #11

    12:43 06.02.2026

  • 3 КаЛаТа

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Марин":

    Съгласен, но при условие, че отделим гермаското премиум трио. те са в друга лига и там БМВ и Мердесе се борят за лиделство, а Ауди все повече изостава от тях.

    12:45 06.02.2026

  • 4 Крис

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Все още са много нови играчи на БГ пазара, изчакай края на годината и пак ще си говорим

    12:46 06.02.2026

  • 5 Топ офертата е

    4 1 Отговор
    Каруца за кон или магаре - евтино, екологично и с безплатно гориво

    13:17 06.02.2026

  • 6 Дизел

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Нямам нищо против китайските, стига да не се налага аз да си купувам такава, на който му харесва да си ги кара не ми пречи :)

    13:25 06.02.2026

  • 7 Тарикат Гатю

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Китайска кола ше карам само ако ми е служебна.

    Коментиран от #9

    13:26 06.02.2026

  • 8 123

    4 1 Отговор
    Животът се радели на две- пред еврото и след еврото.

    13:53 06.02.2026

  • 9 Селянин

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тарикат Гатю":

    И служебна ти не трябва, големи пръчки са., карал съм такава сглобена в Ловеч.

    Коментиран от #10

    13:55 06.02.2026

  • 10 Калоян

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Селянин":

    И аз карам такава от Ловеч. Явно си с големи претенции. След 450к без скъпоструващи ремонти. Съединителя е най скъпото сменено, но за тези км няма как да кара още.

    16:42 06.02.2026

  • 11 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Марин":

    Тойота вече ги няма, не могат никак да стигнат нито Киа, еле пък невероятното румънско-мароканско чудо, което след три месеца каране изобщо не тропа на пластмаса, а като е още с найлона по седалките се чудиш защо са забравили да му сложат шумоизолация.

    18:22 06.02.2026