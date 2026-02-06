ТОП-10 на новите коли, които се продават у нас след въвеждането на еврото

Пазарът на нови леки автомобили у нас открива сезона с изненадваща динамика, която подсказва, че потребителските предпочитания претърпяват известна трансформация. Данните от КАТ от началото на януари разкриват оспорвана битка на върха, където Toyota и Skoda буквално дишат в гърба си, разделени от нищожна разлика в регистрациите. Докато японският гигант държи лидерството с 410 доставени единици, чешката марка затвърждава позициите си като основен претендент с впечатляващите 404 автомобила, оставяйки останалите играчи далеч назад. Изненадата идва от втората вълна в класацията, като тя вече се оглавява от корейската офанзива и традиционните германски сили. Това, което прави впечатление е, че
Kia значително изпреварва Hyundai и успява да си проправи път до почетната стълбичка с 235 продажби,
изпреварвайки и Volkswagen, които стартират годината с 228 регистрации. Трябва да отбележим и стабилното представяне на Dacia (196 броя), която продължава да бъде предпочитан избор за рационалния купувач, успявайки да удържи фронта пред премиум сегмента в лицето на BMW (171 броя) и френския чар на Renault (164 броя).
В долната половина на Топ 10 ситуацията остава напрегната, като разликите между производителите стават все по-минимални. Hyundai продължава да бележи отстъпление в класирането (153 броя), като води битка с Mercedes-Benz (144 броя) за вниманието на средния и висок клас клиенти, докато Citroen затваря десетката със 124 регистрирани превозни средства. Извън ТОП-10 на актуалната статистика за продажбите на нови автомобили през януари 2026-а се нареждат Opel, Audi и Ford, които въпреки богатата си история, започват годината с по-скромни резултати съответно от 116, 78 и 76 продажби.
1 Гост
12:38 06.02.2026
2 Марин
12:43 06.02.2026
3 КаЛаТа
До коментар #2 от "Марин":Съгласен, но при условие, че отделим гермаското премиум трио. те са в друга лига и там БМВ и Мердесе се борят за лиделство, а Ауди все повече изостава от тях.
12:45 06.02.2026
4 Крис
До коментар #1 от "Гост":Все още са много нови играчи на БГ пазара, изчакай края на годината и пак ще си говорим
12:46 06.02.2026
5 Топ офертата е
13:17 06.02.2026
6 Дизел
До коментар #1 от "Гост":Нямам нищо против китайските, стига да не се налага аз да си купувам такава, на който му харесва да си ги кара не ми пречи :)
13:25 06.02.2026
7 Тарикат Гатю
До коментар #1 от "Гост":Китайска кола ше карам само ако ми е служебна.
13:26 06.02.2026
8 123
13:53 06.02.2026
9 Селянин
До коментар #7 от "Тарикат Гатю":И служебна ти не трябва, големи пръчки са., карал съм такава сглобена в Ловеч.
13:55 06.02.2026
10 Калоян
До коментар #9 от "Селянин":И аз карам такава от Ловеч. Явно си с големи претенции. След 450к без скъпоструващи ремонти. Съединителя е най скъпото сменено, но за тези км няма как да кара още.
16:42 06.02.2026
11 Факт
До коментар #2 от "Марин":Тойота вече ги няма, не могат никак да стигнат нито Киа, еле пък невероятното румънско-мароканско чудо, което след три месеца каране изобщо не тропа на пластмаса, а като е още с найлона по седалките се чудиш защо са забравили да му сложат шумоизолация.
18:22 06.02.2026