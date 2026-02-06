ТОП-10 на новите коли, които се продават у нас след въвеждането на еврото

Пазарът на нови леки автомобили у нас открива сезона с изненадваща динамика, която подсказва, че потребителските предпочитания претърпяват известна трансформация. Данните от КАТ от началото на януари разкриват оспорвана битка на върха, където Toyota и Skoda буквално дишат в гърба си, разделени от нищожна разлика в регистрациите. Докато японският гигант държи лидерството с 410 доставени единици, чешката марка затвърждава позициите си като основен претендент с впечатляващите 404 автомобила, оставяйки останалите играчи далеч назад. Изненадата идва от втората вълна в класацията, като тя вече се оглавява от корейската офанзива и традиционните германски сили. Това, което прави впечатление е, че

Kia значително изпреварва Hyundai и успява да си проправи път до почетната стълбичка с 235 продажби,

изпреварвайки и Volkswagen, които стартират годината с 228 регистрации. Трябва да отбележим и стабилното представяне на Dacia (196 броя), която продължава да бъде предпочитан избор за рационалния купувач, успявайки да удържи фронта пред премиум сегмента в лицето на BMW (171 броя) и френския чар на Renault (164 броя).

В долната половина на Топ 10 ситуацията остава напрегната, като разликите между производителите стават все по-минимални. Hyundai продължава да бележи отстъпление в класирането (153 броя), като води битка с Mercedes-Benz (144 броя) за вниманието на средния и висок клас клиенти, докато Citroen затваря десетката със 124 регистрирани превозни средства. Извън ТОП-10 на актуалната статистика за продажбите на нови автомобили през януари 2026-а се нареждат Opel, Audi и Ford, които въпреки богатата си история, започват годината с по-скромни резултати съответно от 116, 78 и 76 продажби.