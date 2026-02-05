Най-малкият SUV на KIA вече се продава и у нас. Ето колко струва

Kia представи фейслифт на своя компактен SUV, Stonic в края на миналата година, а наскоро започнаха и продажбите на модела у нас. Актуализацията за 2025 година носи значителни промени както в екстериора, така и в интериора, както и подобрен набор от технологични функции. Отвън Stonic вече е в съответствие с новия дизайн на Kia, с модерно LED осветление, по-тънка решетка и обновена предна броня. Версията GT-Line получава по-спортен вид с отличителни въздухозаборници и предна броня. В задната част автомобилът получава нови LED светлини с C-образна форма и преработен преден спойлер, което допринася за увеличаване на общата дължина с 65 мм, като тя става 4165 мм. Налични са и нови 16- и 17-цолови алуминиеви джанти и два нови цвята на лаковото покритие – Adventurous Green и Yacht Blue.

Интериорът е напълно преработен с нова цифрова конфигурация с два 12,3-инчови екрана. Физическите контроли за климатизацията са заменени с интерфейс с докосване. Други подобрения в интериора включват нов волан, осветление на салона, безжична зарядна станция и USB-C портове. Капацитетът на багажника остава 352 литра.

Обновеният Stonic се възползва от по-усъвършенстван набор от функции за свързани автомобили и системи за подпомагане на водача (ADAS), включително навигационна система Smart Cruise Control, Highway Driving Assist и Blind-spot Collision Avoidance Assist със Safe Exit Warning.

Stonic се предлага с 1,0-литров T-GDI трицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор с мощност от 100 конски сили или 115 при MHЕV версията. Цените започват от 21 448 евро с ДДС за версиите с 1.0-литров двигател и механична трансмисия и 22 980 евро за версията с автоматична трансмисия. Най-върховото оборудване GТ-Line се предлага единствено с два педала и меко хибридна опция и увеличава цената до 29 950 евро.