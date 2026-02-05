Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Най-малкият SUV на KIA вече се продава и у нас. Ето колко струва

5 Февруари, 2026 17:30

Stonic започва от 19 423,98 евро

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia представи фейслифт на своя компактен SUV, Stonic в края на миналата година, а наскоро започнаха и продажбите на модела у нас. Актуализацията за 2025 година носи значителни промени както в екстериора, така и в интериора, както и подобрен набор от технологични функции. Отвън Stonic вече е в съответствие с новия дизайн на Kia, с модерно LED осветление, по-тънка решетка и обновена предна броня. Версията GT-Line получава по-спортен вид с отличителни въздухозаборници и предна броня. В задната част автомобилът получава нови LED светлини с C-образна форма и преработен преден спойлер, което допринася за увеличаване на общата дължина с 65 мм, като тя става 4165 мм. Налични са и нови 16- и 17-цолови алуминиеви джанти и два нови цвята на лаковото покритие – Adventurous Green и Yacht Blue.

Интериорът е напълно преработен с нова цифрова конфигурация с два 12,3-инчови екрана. Физическите контроли за климатизацията са заменени с интерфейс с докосване. Други подобрения в интериора включват нов волан, осветление на салона, безжична зарядна станция и USB-C портове. Капацитетът на багажника остава 352 литра.

Обновеният Stonic се възползва от по-усъвършенстван набор от функции за свързани автомобили и системи за подпомагане на водача (ADAS), включително навигационна система Smart Cruise Control, Highway Driving Assist и Blind-spot Collision Avoidance Assist със Safe Exit Warning.

Stonic се предлага с 1,0-литров T-GDI трицилиндров бензинов двигател с турбокомпресор с мощност от 100 конски сили или 115 при MHЕV версията. Цените започват от 21 448 евро с ДДС за версиите с 1.0-литров двигател и механична трансмисия и 22 980 евро за версията с автоматична трансмисия. Най-върховото оборудване GТ-Line се предлага единствено с два педала и меко хибридна опция и увеличава цената до 29 950 евро.


  • 1 възмутен

    29 2 Отговор
    Много голям и мощен двигател бе, това е екологична катастрофа!
    Толкова ли не можаха да сложат мотор от моторна резачка 5-6 кубика?!? Или от домашен миксер?

    Коментиран от #2

    17:58 05.02.2026

  • 2 Косачката

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "възмутен":

    Ми е по мощна…

    18:09 05.02.2026

  • 3 Мани бегай!

    14 1 Отговор
    Имало и по-зле от моята Дачия.

    19:22 05.02.2026

  • 4 Хайде бе

    10 0 Отговор
    Тази градска кола не струва повече от 25 000 лв... Ти за 45 000 ще си купиш джип или комби от поне няколко други марки

    20:23 05.02.2026

  • 5 Дядо от село

    14 0 Отговор
    Новото поколение не гледа двигател и други такива подробности... Важни са екстрите, визията и екрана...

    Коментиран от #7

    21:03 05.02.2026

  • 6 МИНОВАЧ

    4 0 Отговор
    Не са малко парите, колкото и да изглежда луксозен....За тези пари може да се купят няколко коли 2-3 ръка, и винаги ще караш нова кола

    10:05 06.02.2026

  • 7 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дядо от село":

    Прав си. Гледат най-вече таблета закачен на средната конзола и какви функции има - за автоматично паркиране, за автоматично следене на пътя, за автоматично изпреварване ... за автоматично самозадоволяване ...

    12:45 06.02.2026