И Subaru сви перките: Пренасочва милиарди от електромобили към коли с ДВГ

Японският автомобилен пейзаж продължава да поднася изненади, а Subaru не прави изключение. След като представи финансовия си отчет за второто тримесечие, компанията обяви радикална промяна в курса, която хвърля светлина върху колебливото приемане на изцяло електрическите превозни средства (EV) в някои ключови пазари. От първоначално планираната инвестиция в размер на 1,5 трилиона йени (приблизително $9,7 милиарда) за електрификация, значителна част ще бъде пренасочена обратно към разработването на нови хибридни модели и, забележете, традиционни двигатели с вътрешно горене (ДВГ).

Президентът на Subaru, Ацуши Осака, внесе яснота в това стратегическо преосмисляне. Той обясни, че растящото търсене на хибриди, съчетано с необходимостта от преоценка на потенциала на ДВГ, прави разумно да се отложат мащабните разходи за чисти EV. По думите му, пазарната действителност показва, че клиентите все още изпитват предпазливост към напълно електрическите автомобили. За разлика от тях, хибридните системи предлагат така желаната гъвкавост и спокойствие при ежедневна употреба, което генерира непрекъснат ръст в търсенето.

До момента Subaru вече е инвестирала около 300 милиарда йени в електрическа мобилност. Съдбата на останалите 1,2 трилиона йени в момента се преразглежда. Част от тези средства ще бъдат използвани не само за "освежаване" на хибридната и ДВГ гама, но и за създаването на изцяло нови типове превозни средства, които ръководството смята, че ще откликнат по-добре на пулса на потребителските очаквания. Това е един прагматичен ход, който цели да стабилизира приходите в условията на динамична, но не напълно узряла EV среда.

Важно е да се подчертае, че тази корекция не представлява пълно отказване от електрическата ера. Subaru потвърди, че плановете за пускане на четири електрически SUV-та, разработени в тясно сътрудничество с Toyota, остават в сила

Производството на тези съвместни модели е планирано за края на 2026 г. Следователно, компанията просто избира по-умерен темп на електрификация, като се стреми да избегне финансови клопки по пътя към нулеви емисии. Този подход вече дава плодове на вътрешния пазар, където обновеният Forester – съчетаващ боксер двигател на Subaru с хибридната технология на Toyota – се радва на значителен успех.

Новият курс има и силна финансова обосновка. Докладът разкрива, че компанията е понесла значителна загуба от 154,4 милиарда йени, причинена от новите вносни тарифи в САЩ. Като отговор, Subaru обяви, че ще намали разходите си с 200 милиарда йени до 2030 г. Тази мярка е жизненоважна за стабилизиране на инвестиционния баланс и минимизиране на рисковете. Така Subaru се присъединява към своите сънародници Toyota и Honda, които също отлагат някои от най-амбициозните си EV проекти, показвайки обща предпазливост сред японските автомобилни колоси.

Въпреки пазарната предпазливост в Япония, глобалните тенденции показват обратна динамика. Анализи сочат, че продажбите на EV в световен мащаб продължават да растат, като през октомври 2025 г. са отбелязали увеличение от 8% на годишна база. Независимо от това, анализаторите предупреждават, че докато японските марки отлагат инвестициите си, те рискуват да изостанат от агресивните си конкуренти от Европа и особено от Китай. Този ход може да е краткосрочен отговор на финансовия натиск, но в дългосрочен план може да отслаби позициите на японската автомобилна индустрия в глобалната EV надпревара.