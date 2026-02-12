Новини
Китайската офанзива се засилва още повече с BYD Atto 3 Evo, който атакува Европа

Китайската офанзива се засилва още повече с BYD Atto 3 Evo, който атакува Европа

12 Февруари, 2026

Обновеният електрически кросоувър пристига с драстично по-висока производителност, по-голяма батерия и двойно по-бързо зареждане

Китайският технологичен гигант BYD не просто освежава своя бестселър, а буквално пренаписва правилата в достъпния електрически сегмент. Новият BYD Atto 3 Evo, който вече е готов за своя европейски пазар, идва с амбицията да засенчи конкуренцията не с козметични промени, а с брутално надграждане под капака. Докато визуално кросоувърът запазва своя модерен и атлетичен силует, под „кожата“ му вече е налична изцяло нова 800-волтова архитектура, която изстрелва модела в нова технологична лига.

Китайската офанзива се засилва още повече с BYD Atto 3 Evo, който атакува Европа

Най-голямата изненада се крие в задвижването – базовият модел вече е със задно предаване, което обещава далеч по-динамично поведение на пътя. Със своите 313 к.с. той ускорява до 100 км/ч за впечатляващите 5,5 секунди. За онези, които търсят истинско „залепване“ за седалката, е предвидена топ версията със задвижване на четирите колела. Тя разполага с мощност от 449 к.с. и спринтира до „стотицата“ за едва 3,9 секунди – показатели, типични доскоро само за спортните купета от висок клас. Ех, ако и цената остане толкова конкурентна, европейските производители ще имат сериозен повод за безсъние!

Китайската офанзива се засилва още повече с BYD Atto 3 Evo, който атакува Европа

Практичността също е издигната на нов пиедестал. Благодарение на по-компактното окачване и новата Blade батерия с капацитет 74,9 kWh, кросоувърът вече предлага пробег до 510 км (по WLTP). Но истинският жокер е скоростта на зареждане – батерията може да бъде запълнена до 80% за едва 25 минути. В интериора ни посреща познатият 15,6-инчов въртящ се дисплей, но сега пространството е оползотворено по-умно. Вече разполагате с допълнителен 101-литров преден багажник („frunk“) за кабелите, а задният обем е нараснал до 490 литра. BYD Atto 3 Evo не просто се променя, той еволюира в машина, която трудно може да бъде пренебрегната.

Китайската офанзива се засилва още повече с BYD Atto 3 Evo, който атакува Европа


