Най-малко два вносителя у нас на най-продаваните китайски коли в света

15 Февруари, 2026 11:20 2 119 7

  • byd-
  • дарукар-
  • миркат-
  • авто юнион-
  • китайски автомобили

Първото официално потвърждение идва от Авто Юнион

Най-малко два вносителя у нас на най-продаваните китайски коли в света - 1
DOLPHIN SURF
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Най-малко два официални вносителя у нас ще има марката BYD, която е известна с факта, че произвежда най-продаваните китайски коли в света. Тази новина най-сетне даде отговор на въпроса кога технологичният колос BYD ще „захапе“ сериозно българския пазар. Докато официалното представителство вече е факт в лицето на Авто Юнион, зад кулисите от доста време се вихри интригуваща битка за влияние, която може да доведе до интересна за нашите географски ширини конкуренция.

SEAL 5 DM-i

Но първият официален удар, както вече споменахме, дойде от Авто Юнион, които вече подготвят терена на бул. „Христофор Колумб“ 43 в София за първия официален шоурум на марката BYD у нас. Така нещата стават доста интересни, защото, както вече ви информирахме, точно в края на минарата година в софийските молове се появиха екземпляри на автомобили с марка BYD, на които имаше QR-код, водещ към бившия дилър на BMW у нас Дарукар. Официалното потвърждение дойде под формата на нов специализиран уебсайт.

SEAL 6

А още година преди това, в автомобилните среди в България упорито се говореше за вариант, който в случая може да се окаже и трети „играч“. Става дума за Миркат – вносителят на Suzuki за България. Причината? Гръцката Sfakianakis Group, чието подразделение е Миркат, вече държи ексклузивните права за BYD в южната ни съседка и амбициозно се стреми да стане официален представител за целия Балкански регион.

SEAL U DM-i

Въпреки че от Миркат на този етап запазват пълно мълчание и не коментират темата, а Дарукар, представят моделите с недомлъвки, официалният старт на BYD в България под крилото на Авто Юнион вече е в ход. С откриването на първия шоурум през март и с атрактивни оферти, марката BYD дава ясен сигнал, че не е дошла просто да присъства, а да доминира. Независимо дали ще имаме един или три вносителя, бъдещето на родните пътища изглежда все по-електрическо и, честно казано, доста по-изгодно.

SEAL U

SEALION 5 DM-i

SEALION 7


  • 1 Име

    4 5 Отговор
    Засега ще отложа покупка на китайски "курник"!

    Коментиран от #2, #3

    11:26 15.02.2026

  • 2 тези правят такситата в Китай

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    електрокари с лекота правят 500 000 км с оригилален електромотор и батерия

    11:39 15.02.2026

  • 3 ромче..

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Аз съм фен на шаомито,изкарал съм кинти в немачко и чакам да дойде севънсу у некой мол в бг-то..тук ще бъдат по евтини,защото пекине знае че сме най бедното племе в юръпо,а и ще има промоция през първите 1-2 месеца,па дако е за бегенце като тебе да е курник

    11:44 15.02.2026

  • 4 да разбираме

    2 0 Отговор
    че джаба блеефски ще внася и тази марка...... няма наядане това животно

    11:44 15.02.2026

  • 5 карчи

    0 0 Отговор
    бе еН ве-тата нещо не вървят и се бутат у китайския бизнес? 🤣

    11:52 15.02.2026

  • 6 Добреее

    1 1 Отговор
    Хубаво внасят нови автомобили, ама какво правим съ сервиза? Всички нови автомобили, не само китайските, имат нужда от сервиз, а в българските фирмени сервизи работат БГ майстори, на които им е трудно да уцелят посоката на завиване на гайките. Същите се опитват да ремонтират съвременна техника и резултата е ,е нищо не става. А не става, щото не може да се поправи с тел, а бг майстора на автомобили друго не умее.

    11:59 15.02.2026

  • 7 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Бид са грозни буклуци! Отвратителни табла като андроид скина на Ксиаоми

    12:15 15.02.2026