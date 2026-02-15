Най-малко два вносителя у нас на най-продаваните китайски коли в света

Най-малко два официални вносителя у нас ще има марката BYD, която е известна с факта, че произвежда най-продаваните китайски коли в света. Тази новина най-сетне даде отговор на въпроса кога технологичният колос BYD ще „захапе“ сериозно българския пазар. Докато официалното представителство вече е факт в лицето на Авто Юнион, зад кулисите от доста време се вихри интригуваща битка за влияние, която може да доведе до интересна за нашите географски ширини конкуренция.

Но първият официален удар, както вече споменахме, дойде от Авто Юнион, които вече подготвят терена на бул. „Христофор Колумб“ 43 в София за първия официален шоурум на марката BYD у нас. Така нещата стават доста интересни, защото, както вече ви информирахме, точно в края на минарата година в софийските молове се появиха екземпляри на автомобили с марка BYD, на които имаше QR-код, водещ към бившия дилър на BMW у нас Дарукар. Официалното потвърждение дойде под формата на нов специализиран уебсайт.

А още година преди това, в автомобилните среди в България упорито се говореше за вариант, който в случая може да се окаже и трети „играч“. Става дума за Миркат – вносителят на Suzuki за България. Причината? Гръцката Sfakianakis Group, чието подразделение е Миркат, вече държи ексклузивните права за BYD в южната ни съседка и амбициозно се стреми да стане официален представител за целия Балкански регион.

Въпреки че от Миркат на този етап запазват пълно мълчание и не коментират темата, а Дарукар, представят моделите с недомлъвки, официалният старт на BYD в България под крилото на Авто Юнион вече е в ход. С откриването на първия шоурум през март и с атрактивни оферти, марката BYD дава ясен сигнал, че не е дошла просто да присъства, а да доминира. Независимо дали ще имаме един или три вносителя, бъдещето на родните пътища изглежда все по-електрическо и, честно казано, доста по-изгодно.

