Компютри на колела или как бъдещите автомобили ще изискват главозамайващите 300 GB RAM

24 Март, 2026 16:00

Ерата на автономното шофиране превръща превозните средства в AI сървъри, предизвиквайки нов глад за чипове в индустрията

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Докато доскоро дебатът в автомобилния свят се въртеше около конските сили и капацитета на батериите, днес фокусът рязко се измества към изчислителната мощ. Главният изпълнителен директор на технологичния гигант Micron, Санджай Мехротра, хвърли истинска бомба в индустрията с прогнозата си, че следващото поколение превозни средства ще се нуждаят от над 300 GB оперативна памет (RAM). Причината? Амбицията на производителите да достигнат Ниво 4 (L4) на автономност – етапът, в който колата се превръща в суперкомпютър с изкуствен интелект, способен да взема решения без човешка намеса.

За сравнение, повечето съвременни инфотейнмънт системи се задоволяват с около 16 GB, но скокът към пълно самоуправление изисква светкавична обработка на данни от десетки сензори, камери и радари в реално време. Този глад за памет вече се усеща по финансовите отчети на Micron, които бележат скок от 200% в приходите си за второто тримесечие на 2026 г. в сравнение с миналата година. За да отговори на търсенето, компанията планира изграждането на мащабни „мегафабрики“ в Ню Йорк, Япония и Сингапур, които трябва да заработят с пълен капацитет до края на десетилетието.

Партньорствата между хардуерните лидери и автомобилните марки вече са факт. NVIDIA обедини усилия с гиганти като BYD, Geely и Nissan, внедрявайки платформата Drive Hyperion – цялостна архитектура за автономност от четвърто ниво. Въпреки че към началото на 2026 г. масовите автомобили все още оперират предимно на Ниво 2 и 3 (като системата DRIVE PILOT на Mercedes-Benz, която вече позволява скорост до 95 км/ч по немските аутобани), услугите за роботизирани таксита като Waymo вече записват над 400 000 пътувания седмично в САЩ.

Трансформацията от традиционно превозно средство към „робот на колела“ обаче крие и рискове. Огромното търсене на специализирана памет може да предизвика нова вълна от дефицити, подобна на кризата с полупроводниците отпреди няколко години. Вече видяхме как Apple бе принудена да коригира цените и наличностите на своите професионални компютри заради недостиг на високоскоростни чипове. Ако прогнозите на Micron се сбъднат, автомобилът ще се превърне в най-сложната технологична платформа в домакинството, а капацитетът на неговата RAM памет ще бъде също толкова важен, колкото и разходът на гориво.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Защо не питате хората?! Оставете ни да си караме сами колите. Не ви искаме 100%-ното автономно самоуправление. Не ви искаме скапаните роботи и компютри. Оставете ни да бъдем ХОРА!!!

    Коментиран от #2

    16:03 24.03.2026

  • 2 Здравей

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Директора👨‍✈️":

    Не им трябват ХОРА ,трябват им консуматори .

    16:14 24.03.2026