Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112

Едва ли има по-голяма рядкост в автомобилния свят от седан с емблемата на Bugatti, който буквално е „замръзнал във времето“. Този месец колекционерите затаиха дъх, след като аукционната къща RM Sotheby's обяви за продажба истински еднорог – уникалния Bugatti EB112 от 1999 година. Очакванията са цената на това бижу да закове стрелката между 1,5 и 2 милиона евро, което го превръща в една от най-скъпите лимузини в историята.

Всъщност, пред очите ни е последният от едва трите произведени екземпляра от модела, който така и не видя бял свят в масово производство. Историята му е достойна за роман: колата е завършена специално за монакския бизнесмен Гилдо Паланк Пастор и остава негово притежание до 2015 година. Още по-фрапиращ е фактът, че за своите 27 години този Bugatti EB112 е изминал скромните 388 километра. Правилно прочетохте – той е практически нов, ухаещ на луксозна кожа и френска аристокрация.

Под изящните обтекаеми форми, дело на легендарния Джорджето Джуджаро от ItalDesign, се крие техника, заимствана директно от суперспортиста EB110. Шасито е изплетено от въглеродни влакна, но за разлика от своя събрат купе, тук сърцето е разположено отпред. А какво сърце само! Атмосферен 6,0-литров V12 агрегат, който генерира 460 к.с. и 590 Нм въртящ момент. Цялата тази мощ се предава към четирите колела чрез 6-степенна ръчна трансмисия, изстрелвайки лимузината до 100 км/ч за зашеметяващите 4,3 секунди. Максималната скорост? Дори днес 300 км/ч звучат респектиращо, а през 90-те това беше територия на боговете.

Интериорът е истински оазис на дискретния лукс – четири отделни кресла, обгърнати в най-фини материали, без излишна кичозност. Проектът Bugatti EB112 трябваше да бъде върхът на сладоледа в сегмента на свръхлуксозните четириврати машини, но фалитът на Bugatti Automobili през 1995 г. сложи край на мечтите. Днес, докато първият екземпляр почива в музея на Italdesign, а вторият е скрит в тайна частна колекция, този трети автомобил се явява като рядък артефакт. Това не е просто кола, а парче жива история, което чака своя нов пазител.