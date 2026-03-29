Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112

Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112

29 Март, 2026 13:30 1 934 14

Сумата е главозамайваща

Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112 - 1
Радослав Славчев

Едва ли има по-голяма рядкост в автомобилния свят от седан с емблемата на Bugatti, който буквално е „замръзнал във времето“. Този месец колекционерите затаиха дъх, след като аукционната къща RM Sotheby's обяви за продажба истински еднорог – уникалния Bugatti EB112 от 1999 година. Очакванията са цената на това бижу да закове стрелката между 1,5 и 2 милиона евро, което го превръща в една от най-скъпите лимузини в историята.

Всъщност, пред очите ни е последният от едва трите произведени екземпляра от модела, който така и не видя бял свят в масово производство. Историята му е достойна за роман: колата е завършена специално за монакския бизнесмен Гилдо Паланк Пастор и остава негово притежание до 2015 година. Още по-фрапиращ е фактът, че за своите 27 години този Bugatti EB112 е изминал скромните 388 километра. Правилно прочетохте – той е практически нов, ухаещ на луксозна кожа и френска аристокрация.

Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112

Под изящните обтекаеми форми, дело на легендарния Джорджето Джуджаро от ItalDesign, се крие техника, заимствана директно от суперспортиста EB110. Шасито е изплетено от въглеродни влакна, но за разлика от своя събрат купе, тук сърцето е разположено отпред. А какво сърце само! Атмосферен 6,0-литров V12 агрегат, който генерира 460 к.с. и 590 Нм въртящ момент. Цялата тази мощ се предава към четирите колела чрез 6-степенна ръчна трансмисия, изстрелвайки лимузината до 100 км/ч за зашеметяващите 4,3 секунди. Максималната скорост? Дори днес 300 км/ч звучат респектиращо, а през 90-те това беше територия на боговете.

Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112

Интериорът е истински оазис на дискретния лукс – четири отделни кресла, обгърнати в най-фини материали, без излишна кичозност. Проектът Bugatti EB112 трябваше да бъде върхът на сладоледа в сегмента на свръхлуксозните четириврати машини, но фалитът на Bugatti Automobili през 1995 г. сложи край на мечтите. Днес, докато първият екземпляр почива в музея на Italdesign, а вторият е скрит в тайна частна колекция, този трети автомобил се явява като рядък артефакт. Това не е просто кола, а парче жива история, което чака своя нов пазител.

Продава се едно от трите съществуващи Bugatti EB112


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 каква безвкусна грозотия

    16 8 Отговор
    теслата започва да ми изглежда приятна

    13:44 29.03.2026

  • 2 малии

    13 7 Отговор
    това е ужасно грозно автомобилно недоразумение

    Коментиран от #13

    13:58 29.03.2026

  • 3 Живанши

    8 4 Отговор
    Бугати са много сериозно фирма, но модели през 90те са пълен кендзеф.

    13:59 29.03.2026

  • 4 карчи

    10 4 Отговор
    Безспорна грозотия😉

    14:03 29.03.2026

  • 5 3584

    6 1 Отговор
    има ли газово

    Коментиран от #11

    14:06 29.03.2026

  • 6 Тома

    7 0 Отговор
    Сега с помощта на държавата собственика на Булмет ще си го купи

    14:08 29.03.2026

  • 7 Глезотии

    5 0 Отговор
    за хора с излишни пари.
    Кой не би им взел парите за скъпи играчки?
    Да се оправят, мен ми стига и моята кола.

    14:09 29.03.2026

  • 8 Купувач на гласове от ромския квартал

    4 0 Отговор
    КолкУ кон тУва хафтемобил бате ?

    14:28 29.03.2026

  • 9 Варна 3

    4 1 Отговор
    Ретро отврат

    14:45 29.03.2026

  • 10 Проше

    3 1 Отговор
    Много прилича на Проше Панамера, но обаче Панамерата се е появила още в края на 2009 и началото на 2010те години.

    14:48 29.03.2026

  • 11 Бугат-бедняк

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "3584":

    Няма АГУ....дори дизел,да не казвам ,че няма теглич и багажник на тавана...
    За нищо не става...
    Не мога да си пренеса нито щайгите с бурканите,чувалите с пипера и картофите от полето нито да закача ремаркето и прекарам дървата на село...
    Само Радост за окото на Радо....,авто-мисира"...

    14:49 29.03.2026

  • 12 демократ

    3 4 Отговор
    Бо клук една Тесла го отвява това и изминава повече км

    15:31 29.03.2026

  • 13 А50

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "малии":

    А знаеш ли БМВ как е изглеждало 1999г.

    15:49 29.03.2026

  • 14 Гледайте

    0 0 Отговор
    Гледайте англисйите ютюбъри - на едни ел. копчетата му не работело добре на Бугатито и искал да го смеят - те му изкарали оферта от 10-20 хиляди паунда, един приятел му го сменил за 1 бира + 0.50 цента за 3 ключета (защото продвали минимум 3 наведъж) - та всеки сам си преценя. Гледайте и Мат Армстронг, дето ремонтира едно в момеита, а там дори има забранна да му продават части: Бугати обсебва, че и 10 годишна (извън гаранция) - само те трябва да ти ремонтират колата и за най-малкото искат от САЩ да си я пратиш до Париш за ремонти с/у стотици хиляди за някакви глупости, които иначе всеки майстор може да ги смени, но те просто не продават части совбодно.

    17:53 29.03.2026