Разкриха кой е собственикът на най-скъпото Bugatti правено някога

Една от най-дълготрайните загадки в автомобилния свят най-накрая беше разгадана, след като Антон Пиех, син на покойния Фердинанд Пиех, официално обяви Bugatti La Voiture Noire за продажба. Според ексклузивни документи, получени от Handelsblatt, този уникален хиперкар се предлага чрез изключително дискретен тръжен процес с начална оценка от 23 милиона швейцарски франка (около 25 милиона евро).

Тази продажба потвърждава за първи път, че Фердинанд Пиех наистина е бил анонимният купувач, който е поръчал колата за 16,7 милиона евро през 2019 година, въпреки че се спомина преди доставката на автомобила през 2021-ва. „The Black Car“ беше проектиран като съвременен поклон пред изгубения Type 57 SC Atlantic на Жан Бугати и остава един от най-ексклузивните автомобили за движение по пътищата, създавани някога. Потенциалните купувачи трябва да преминат строги проверки за самоличност и пране на пари и да предоставят доказателство за ликвидни активи на стойност поне 23 милиона швейцарски франка, само за да получат достъп до „стаята с данни“, съдържаща техническите и хомологационните документи на автомобила.

Решението да се продаде „скъпоценният камък“ на семейството изглежда като тактически ход за вливане на капитал в Piëch Automotive. Швейцарският стартъп за електрически спортни автомобили, основан от Антон Пиех, се сблъска с почти десетилетие на забавяния в производството и смени в ръководството. Запознати с бранша предполагат, че компанията в момента води преговори на високо равнище с китайския автомобилен гигант Chery. Макар председателят на Chery, Ин Тонгюе, да е потвърдил ново партньорство със „силна“ марка, свързана с Германия, подробностите остават поверителни, което подхранва спекулациите, че Chery може да предостави индустриалната основа, необходима за окончателното пускане на Piëch Mark Zero на пазара до 2028 година.

Към нестабилността на компанията се добавя и неясният статут на нейното ръководство. Антон Пиех отказва да коментира дали Тобиас Моерс, бившият шеф на AMG и Aston Martin, който се присъедини като главен изпълнителен директор през 2024-та, все още е в компанията. Доклади от началото на тази седмица сочат, че персоналът на стартъпа е намалял значително, което прави още по-необходим силен партньор като Chery, за да оцелее в все по-конкурентната среда на електрическите автомобили с високи характеристики.

Ако офертата бъде приета, купувачът трябва незабавно да заплати 20-процентен депозит, сума от над 5 милиона евро. Процесът се провежда с „изключителна дискретност“, въпреки че изтеклата информация в пресата подсказва, че семейство Пиех може би се опитва да предизвика глобален интерес сред най-елитните колекционери в света, за да изтласка крайната цена над първоначалната граница от 25 милиона евро.

Що се отнася до самия автомобил, La Voiture Noire е построен на платформата на Bugatti Chiron, но е истински уникален, с ръчно изработена каросерия от въглеродни влакна. Дизайнът му включва уникални LED фарове и стопове. Задвижва се от внушителния 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора на Bugatti, който развива 1600 к.с.,