VW Group продаде Bugatti

С ход, който бележи края на една амбициозна ера на корпоративна експанзия, Porsche AG официално се раздели с целия си дял в Bugatti Rimac и Rimac Group. Германският производител на спортни автомобили е продал 45-процентния си дял в съвместното предприятие Bugatti Rimac и 20,6-процентния си дял в майката Rimac Group на консорциум, воден от инвестиционните фирми HOF Capital и BlueFive Capital, базирани в Ню Йорк. Макар финансовите подробности по сделката да остават поверителни, тя бележи окончателното оттегляне на Volkswagen Group от дейността на Bugatti, почти три десетилетия след придобиването на френската марка през 1998 година.

Решението за продажбата идва в период на интензивно структурно преустройство за Porsche, водено от новия ѝ главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс, който пое кормилото през януари. Този обрат следва след опустошителната 2025 финансова година, през която оперативната печалба на Porsche се срина с над 92%, спадайки от 5,64 млрд. евро до едва 410 млн. евро. Спадът беше причинен от извънредни разходи в размер на близо 3,9 млрд. евро, включително разходите за ликвидация на дъщерното дружество за батерии и справянето с променящата се тарифна политика на САЩ. Чрез освобождаването от дяловете си в Rimac Лайтерс цели да се отърве от „бюрократичните“ начинания и да фокусира капитала изцяло върху „основния бизнес“ на Porsche – разработването на спортни автомобили и SUV с висока рентабилност, които поставят на първо място ангажираността на водача.

Въпреки раздялата, и двете страни определиха излизането като успешно приключване на стратегическа фаза. Лайтерс отбеляза, че ранната инвестиция на Porsche е изпълнила целта си, като е превърнала Rimac Technology в „автомобилен гигант от първи ранг“ и е осигурила бъдещето на Bugatti чрез пускането на хибрида Tourbillon. Мате Римац, който остава главен изпълнителен директор на новоорганизираната група, изрази благодарност за „основополагащата подкрепа“ на Porsche, като намекна, че новата инвестиция от HOF Capital и BlueFive ще осигури необходимата гъвкавост за реализиране на дългосрочната му визия за електрически и хибридни хиперколи без ограниченията на традиционното партньорство с OEM.

С поглед към бъдещето, Porsche използва ликвидността от тази продажба, за да финансира своята „Стратегия 2035“ – пътна карта, която набляга на гъвкавостта на задвижващите системи и растежа в луксозните сегменти с по-висока печалба. Това включва наскоро дебютиралия Cayenne Electric и слуховете за ултралуксозен флагман, позициониран над 911. Междувременно консорциумът, воден от HOF Capital, който управлява активи на стойност около 15 милиарда долара, даде сигнал, че ще запази традицията на Bugatti за „дисциплинирано майсторство“, като същевременно ускори растежа на Rimac като глобален доставчик на технологии.