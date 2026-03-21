Opel ще вземе участие в новия сезон на Formula E

21 Март, 2026 13:00 486 4

  formula e

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В рамките на сериозна реорганизация на портфолиото на Stellantis Motorsport, изпълнителният директор на Opel Флориан Хютл и изпълнителният директор на Formula E Джеф Додс официално потвърдиха, че германската марка ще се включи в Световния шампионат ABB FIA Formula E, като стартира от сезон 2026/27.

Под знамето на Opel GSE Formula E Team марката се ангажира с четиригодишна фабрична програма. Този ход бележи завръщането на „Blitz“ в международния моторспорт от най-високо ниво за първи път откакто доминираше в DTM и Световния рали шампионат (WRC) преди десетилетия.

Моментът на влизането на Opel не е случаен. Едновременно с това DS Automobiles обяви, че ще прекрати програмата си във Formula Е в края на текущия сезон. След 11 години, 18 победи, две титли при пилотите и две титли при отборите, DS се оттегля, за да избегне вътрешна „канибализация“ в рамките на Stellantis.

Очаква се шефът на Opel Motorsport Йорг Шрот да наследи съществуващата инфраструктура и техническото „ноу-хау“ на DS, като по този начин ефективно преименува операцията, спечелила шампионата.

Влизането на Opel се вписва перфектно с дебюта на състезателните автомобили GEN4, които обещават огромен скок в производителността. Квалификациите и „Attack Mode“ ще осигуряват зашеметяващите 600 kW (816 к.с.) – скок от 250 kW спрямо настоящия хардуер GEN3.

За първи път серията ще премине към задвижване на всички колела, като се откаже от временните настройки с превес на задните колела, използвани преди това.

Основният фактор за това участие е популяризирането на подмарката GSE (Grand Sport Electric) на Opel. Opel възнамерява да използва световната сцена, за да потвърди характеристиките на своите електромобили за пътя, като Mokka GSE и предстоящия Corsa GSE.

Въпреки еуфорията в Мадрид, серията е изправена пред предизвикателна ситуация. Критиците посочват гръмкото оттегляне на Audi, BMW и Mercedes-Benz през последните години като знак, че „балонът на Formula Е“ може би е спукан.

Макар Opel да разработва свой собствен силов агрегат и софтуер, шасито, батерията и аеродинамиката остават стандартни части. Критиците твърдят, че етикетът „Фабричен отбор“ е по-скоро маркетингов ход, отколкото истинска инженерна битка.

Въпреки че Formula Е твърди, че е „най-бързо растящият“ моторспорт, телевизионните рейтинги и общият „блясък“ все още бледнеят в сравнение с Formula 1 или дори с възродения WEC.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    1 0 Отговор
    Опел бега бързо да не го хване ръждата.

    Коментиран от #4

    13:06 21.03.2026

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Най-добрият им двигател (с20хе) е от края на 80-те години.
    От тогава нямат нищо на това ниво.

    13:09 21.03.2026

  • 4 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Моделите след 97-а не ръждясват, но двигателите станаха кофти.

    13:13 21.03.2026