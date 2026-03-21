Opel ще вземе участие в новия сезон на Formula E

В рамките на сериозна реорганизация на портфолиото на Stellantis Motorsport, изпълнителният директор на Opel Флориан Хютл и изпълнителният директор на Formula E Джеф Додс официално потвърдиха, че германската марка ще се включи в Световния шампионат ABB FIA Formula E, като стартира от сезон 2026/27.

Под знамето на Opel GSE Formula E Team марката се ангажира с четиригодишна фабрична програма. Този ход бележи завръщането на „Blitz“ в международния моторспорт от най-високо ниво за първи път откакто доминираше в DTM и Световния рали шампионат (WRC) преди десетилетия.

Моментът на влизането на Opel не е случаен. Едновременно с това DS Automobiles обяви, че ще прекрати програмата си във Formula Е в края на текущия сезон. След 11 години, 18 победи, две титли при пилотите и две титли при отборите, DS се оттегля, за да избегне вътрешна „канибализация“ в рамките на Stellantis.

Очаква се шефът на Opel Motorsport Йорг Шрот да наследи съществуващата инфраструктура и техническото „ноу-хау“ на DS, като по този начин ефективно преименува операцията, спечелила шампионата.

Влизането на Opel се вписва перфектно с дебюта на състезателните автомобили GEN4, които обещават огромен скок в производителността. Квалификациите и „Attack Mode“ ще осигуряват зашеметяващите 600 kW (816 к.с.) – скок от 250 kW спрямо настоящия хардуер GEN3.

За първи път серията ще премине към задвижване на всички колела, като се откаже от временните настройки с превес на задните колела, използвани преди това.

Основният фактор за това участие е популяризирането на подмарката GSE (Grand Sport Electric) на Opel. Opel възнамерява да използва световната сцена, за да потвърди характеристиките на своите електромобили за пътя, като Mokka GSE и предстоящия Corsa GSE.

Въпреки еуфорията в Мадрид, серията е изправена пред предизвикателна ситуация. Критиците посочват гръмкото оттегляне на Audi, BMW и Mercedes-Benz през последните години като знак, че „балонът на Formula Е“ може би е спукан.

Макар Opel да разработва свой собствен силов агрегат и софтуер, шасито, батерията и аеродинамиката остават стандартни части. Критиците твърдят, че етикетът „Фабричен отбор“ е по-скоро маркетингов ход, отколкото истинска инженерна битка.

Въпреки че Formula Е твърди, че е „най-бързо растящият“ моторспорт, телевизионните рейтинги и общият „блясък“ все още бледнеят в сравнение с Formula 1 или дори с възродения WEC.