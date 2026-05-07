Най-мощната Corsa в историята дебютира с ретро акценти

7 Май, 2026 14:24 451 2

Компактният хечбек разполага с 276 конски сили

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Opel възражда понятието „hot hatch“ в най-истинския смисъл на думата с представянето на новата Corsa GSE, но с малка забележка. Позовавайки се на стълбовете лек и мощен, новият модел е проектиран да докаже, че липсата на звук от ауспуха не означава липса на душа или поне така казват от германския концерн. Позициониран като духовен наследник на легендарните серии GSi, OPC и VXR, Corsa GSE е ясен сигнал, че Opel възнамерява да доминира в разрастващия се сегмент на електрическите автомобили с висока производителност, като дава приоритет на динамиката на шофиране пред абсолютната ефективност.

Под компактния му капак се крие един електромотор, който развива 276 конски сили (207 kW) и 345 Nm въртящ момент. Когато се превключи в спортен режим, GSE ускорява от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунди, като ефективно изпреварва най-близките си конкуренти в сегмента. За сравнение, Alpine A290 спира хронометъра на 6,4 секунди, докато електрическият Mini Cooper JCW изостава с 5,9 секунди. Дори в рамките на собственото си корпоративно семейство Opel запазва предимство; въпреки че споделя задвижваща система с Peugeot e-208 GTI, Corsa е с две десети по-бърз до 100 км/ч и дори изпреварва по-големия си брат, Mokka GSE, благодарение на по-ниското си тегло от 1503 кг.

Задвижването на тази „джобна ракета“ се осигурява от батерия с 51 kWh използваема енергия (54 kWh бруто), който се очаква да осигури пробег по WLTP от приблизително 350 км. Докато конкуренти като предстоящия Volkswagen ID. Polo GTI може да предлагат по-голям пробег от 450 км, те го правят с по-ниска мощност. Opel явно е взел стратегическо решение да жертва част от общия пробег в замяна на превъзходна производителност и характер.

Corsa GSE разполага с многодисков диференциал с ограничено приплъзване Torsen на предния мост, за да се максимизира сцеплението при агресивно влизане в завои. Автомобилът е по-ниско разположен върху спортно окачване с хидравлични амортисьори, специално настроени за повишената мощност на GSE. За да се справят с допълнителната скорост, инженерите са оборудвани автомобила с четирибутални спирачки с висока производителност и са пренастроили както обратната връзка на волана, така и тази на педалите, за да предложат директното, механично усещане, което ентусиастите изискват.

Визуално GSE отдава стилен почит на своето наследство, като същевременно възприема съвременната аеродинамика. Той се движи на 18-цолови трилъчеви алуминиеви джанти, дизайн, който е пряк поклон към оригиналния Corsa GSi отпреди четири десетилетия. Екстериорът се отличава с агресивен боди кит, контрастиращ черен покрив и изпъкнал заден спойлер. Вътре носталгията по 80-те години продължава с кожени седалки с класически кариран десен, наред с модерни акценти като тапицерия от алкантара, яркожълти акценти и цифров кокпит, включващ специален измервател на G-сила.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

    Това не е корса, а Пежо 208 с брандиране на маркита Опел и изписване на модела Корса. Няма нищо общо с GSE и gsi заради електромоторите. Трябва да бъде с ДВГ. Електромоторите и ретро акцентите нищо не стават.

    14:28 07.05.2026

    Тази хубава кола трябва да е бензинова със същата мощност. Електричките не стават за нищо, да се чудиш къде и колко ще зараждаш. Като тръгнеш за Халкидики трябва да заредиш в Солун, а самото влизане в града и движението там е ужасно. Един път видях как два скутера се удариха в кръгово излизащо от Солун карайки един след друг.

    14:37 07.05.2026